[{"available":true,"c_guid":"9d81dd06-9693-4293-8220-a7bc7fc1ff4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napja már letölthető az iPhone-okra az Apple legújabb mobil operációs rendszere, az iOS 14. Egyre többen próbálgatják, így hamar kiderül, ha valami probléma van vele. Többen is sérelmezik, hogy hamar lemerül az akkumulátor, pedig van rá jó magyarázat.","shortLead":"Pár napja már letölthető az iPhone-okra az Apple legújabb mobil operációs rendszere, az iOS 14. Egyre többen...","id":"20200926_ios14_akkumulator_gyorsan_merul_rossz_uzemido_beallitasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d81dd06-9693-4293-8220-a7bc7fc1ff4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef890db5-cfd5-4749-9d56-1285efe5454d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_ios14_akkumulator_gyorsan_merul_rossz_uzemido_beallitasok","timestamp":"2020. szeptember. 26. 15:03","title":"Néhány napja gyorsan lemerül az iPhone-ja? Itt a megnyugtató magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148ce165-8223-4a26-9f23-12c4a1b203bc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 42-szeres válogatott labdarúgó mindenképpen a sportágban akar maradni. ","shortLead":"A 42-szeres válogatott labdarúgó mindenképpen a sportágban akar maradni. ","id":"20200926_Bejelentette_visszavonulasat_Torghelle_Sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=148ce165-8223-4a26-9f23-12c4a1b203bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d388fbde-f94d-489b-a112-bbcd0db1df96","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Bejelentette_visszavonulasat_Torghelle_Sandor","timestamp":"2020. szeptember. 26. 11:15","title":"Bejelentette visszavonulását Torghelle Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban a napi átlagos esetszám meghaladta az 1300 főt.","shortLead":"Az országban a napi átlagos esetszám meghaladta az 1300 főt.","id":"20200925_1629_uj_koronavirusos_Romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2d58ae-2cca-4ffe-9ab6-25727111e8b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200925_1629_uj_koronavirusos_Romania","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:52","title":"1629 új fertőzöttet diagnosztizáltak Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1a600a-b211-4174-a046-1d2d2560a213","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem akármilyen gyümölcstortát készítettek az öreg majomnak.","shortLead":"Nem akármilyen gyümölcstortát készítettek az öreg majomnak.","id":"20200925_Tortat_kapott_szuletesnapjara_Golo_a_40_eves_budapesti_gorilla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de1a600a-b211-4174-a046-1d2d2560a213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e99244-c5ef-410a-b2d9-acae4dde37be","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Tortat_kapott_szuletesnapjara_Golo_a_40_eves_budapesti_gorilla","timestamp":"2020. szeptember. 25. 13:42","title":"Tortát kapott születésnapjára Golo, a 40 éves budapesti gorilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded6fb9-0f9d-4abf-a715-2d5b582181f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább ketten sérültek meg, az elkövetőt elfogták. Nem tudni, terrorizmus-e.","shortLead":"Legalább ketten sérültek meg, az elkövetőt elfogták. Nem tudni, terrorizmus-e.","id":"20200925_Keses_tamadas_a_Charlie_Hebdoirodanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ded6fb9-0f9d-4abf-a715-2d5b582181f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9dc518-3234-4a54-8f14-4918bdd9af39","keywords":null,"link":"/vilag/20200925_Keses_tamadas_a_Charlie_Hebdoirodanal","timestamp":"2020. szeptember. 25. 13:05","title":"Késes támadás történt a Charlie Hebdo-tragédia helyszínén, elfogták a tettest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új rendszerfrissítés általában olyan kellemetlenségeket is magával hozhat, hogy a régebbi eszközök valamennyire lelassulnak tőle. Ez az új iOS 14 esetében nincs így.","shortLead":"Egy új rendszerfrissítés általában olyan kellemetlenségeket is magával hozhat, hogy a régebbi eszközök valamennyire...","id":"20200927_ios_14_frissites_regi_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a046098e-7933-4d56-a3f7-041c31efe58e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_ios_14_frissites_regi_iphone","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:03","title":"Nemhogy nem lassulnak, még gyorsabbak is lesznek a régi iPhone-ok, ha iOS 14-re frissítik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcaab082-368b-416b-8662-992cf86f9db2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bryan Ferry a Roxy Music-kal rocktörténelmet írt.\r

\r

","shortLead":"Bryan Ferry a Roxy Music-kal rocktörténelmet írt.\r

\r

","id":"20200926_75_eves_a_poptortenet_legnagyobb_dandyje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcaab082-368b-416b-8662-992cf86f9db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c922a8-110a-4095-b39b-6bb5c86e2d7b","keywords":null,"link":"/elet/20200926_75_eves_a_poptortenet_legnagyobb_dandyje","timestamp":"2020. szeptember. 26. 11:54","title":"75 éves a poptörténet legnagyobb dandyje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10c8326-c1aa-4e71-ab10-2a7e56c68aa9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a limitált szériás régi olasz szedánból garantáltan nem jön szembe minden sarkon egy példány. ","shortLead":"Ebből a limitált szériás régi olasz szedánból garantáltan nem jön szembe minden sarkon egy példány. ","id":"20200927_olasz_ritkasag_elado_egy_ferrari_motoros_lancia_thema_832","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e10c8326-c1aa-4e71-ab10-2a7e56c68aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04fd244-1f32-4171-ba0e-6422f62ab1b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_olasz_ritkasag_elado_egy_ferrari_motoros_lancia_thema_832","timestamp":"2020. szeptember. 27. 06:41","title":"Olasz ritkaság: eladó egy Ferrari motoros Lancia Thema 8.32","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]