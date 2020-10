Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8170ee9a-92e8-40ba-bf58-2d30fe97d134","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag megszűnt a hazai idegenforgalom egyik legjobban teljesítő ágazata, a konferenciaturizmus. A bevételek drasztikus csökkenése miatt már elkezdődtek a leépítések, az évi közel ezermilliárdos forgalmú rendezvényiparág csak komoly kormányzati segítséggel maradhat életben.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag megszűnt a hazai idegenforgalom egyik legjobban teljesítő ágazata...","id":"202039__hibernalt_konferenciak__egeszsegipar__mentoov__kenyszerleszallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8170ee9a-92e8-40ba-bf58-2d30fe97d134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a396727-f5f7-45ad-bc48-751e0658ea81","keywords":null,"link":"/360/202039__hibernalt_konferenciak__egeszsegipar__mentoov__kenyszerleszallas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:00","title":"A konferenciaturizmusnak is kampó, és ezen az online rendezvények sem segítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslat viszont továbbment. A hollandoknak és a belgáknak is gondjuk volt vele, de esetükben másról van szó.","shortLead":"A javaslat viszont továbbment. A hollandoknak és a belgáknak is gondjuk volt vele, de esetükben másról van szó.","id":"20200930_magyarorszag_lengyelorszag_jogallami_mechanizmus_unios_penzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89f7432-c8e3-44ad-a2ab-9258a038d5d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_magyarorszag_lengyelorszag_jogallami_mechanizmus_unios_penzek","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:07","title":"Magyarország és Lengyelország megpróbálta leszavazni a jogállami mechanizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négyből három karról tárgyalnak.","shortLead":"A négyből három karról tárgyalnak.","id":"20201001_reformatus_egyhaz_kaposvari_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82237f99-58be-4100-ba17-2bb13d0ead19","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_reformatus_egyhaz_kaposvari_egyetem","timestamp":"2020. október. 01. 08:15","title":"A református egyházé lehet a Kaposvári Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Trump korábban két jelölést is kapott a Nobel-békedíjra, a mostani a harmadik.","shortLead":"Trump korábban két jelölést is kapott a Nobel-békedíjra, a mostani a harmadik.","id":"20200929_ausztralia_jogasz_donald_trump_nobel_bekedij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42d94c8-637a-4e9a-82c9-4f77c4abca79","keywords":null,"link":"/elet/20200929_ausztralia_jogasz_donald_trump_nobel_bekedij","timestamp":"2020. szeptember. 29. 21:50","title":"Már az ausztrál jogászok is Nobel-békedíjat adnának Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a316d891-4a07-4941-9587-f206b00da901","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autó kevesebb mint 10 másodperc alatt gyorsul 0-ról 200 km/h-ra. ","shortLead":"A lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autó kevesebb mint 10 másodperc alatt gyorsul 0-ról 200 km/h-ra. ","id":"20200930_810_loeros_villanyautoval_rukkolt_elo_a_hyundai_n_rm20e","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a316d891-4a07-4941-9587-f206b00da901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4ef8c0-2b13-41d6-95d6-7f63d2e2ecac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_810_loeros_villanyautoval_rukkolt_elo_a_hyundai_n_rm20e","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:18","title":"810 lóerős villanyautóval rukkolt elő a Hyundai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c19bee4-b086-4dac-866e-74b6138c8d89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság alelnöke Orbán Viktor támadásaira reagálva azt is hozzátette: egy demokráciában senki tettei nem állnak a kritika felett.","shortLead":"Az Európai Bizottság alelnöke Orbán Viktor támadásaira reagálva azt is hozzátette: egy demokráciában senki tettei nem...","id":"20200930_Vera_Jourova_europai_bizottsag_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c19bee4-b086-4dac-866e-74b6138c8d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b48f62e-bb99-4847-a518-cf679bef75ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_Vera_Jourova_europai_bizottsag_orban_viktor","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:15","title":"Vera Jourová: „Sosem bántottam a magyar embereket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d2054f-1270-402c-a8b3-e5b7e0e6200b","c_author":"ASUS Magyarország","category":"brandcontent","description":"Míg a kétezres évek elején a hordozható számítógépek még az üzleti döntéshozók státuszszimbólumának számítottak, napjainkra a laptopok és notebookok váltak a normává, elvégre a diákoktól a nyugdíjasokig ma már szinte mindenki ilyen gépeket választ. Mire érdemes odafigyelni, hogyan válasszunk, hogy az új gép beváltsa a hozzáfűzött reményeket? Interjúnk Győri Attilával, az ASUS Magyarország Country Manager-ével. \r

","shortLead":"Míg a kétezres évek elején a hordozható számítógépek még az üzleti döntéshozók státuszszimbólumának számítottak...","id":"asus_20200930_laptop_notebook_tech_gyori_attila_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3d2054f-1270-402c-a8b3-e5b7e0e6200b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a06494e-7fbe-424d-90b6-d39c95ebd697","keywords":null,"link":"/brandcontent/asus_20200930_laptop_notebook_tech_gyori_attila_interju","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:30","title":"Hogy válasszunk laptopot, hogy az tényleg jó legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy személyautó és egy tehervonat balesete miatt Almásfüzitőnél egyik vágányon sem járhatnak a vonatok.","shortLead":"Egy személyautó és egy tehervonat balesete miatt Almásfüzitőnél egyik vágányon sem járhatnak a vonatok.","id":"20201001_Budapest_Gyor_vasut_baleset_potlobusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b811714-9d19-48bc-b78b-b960ee08a6a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Budapest_Gyor_vasut_baleset_potlobusz","timestamp":"2020. október. 01. 06:59","title":"Pótlóbuszra kell átszállni a Budapest-Győr vasútvonalon egy baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]