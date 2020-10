Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04ca561f-5fc5-48f0-b2a6-d017dd2a5dc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe a Ferencváros: a magyar bajnok a selejtező utolsó körének visszavágóján – a múlt heti idegenbeli 3-3-at követően – gól nélküli döntetlent játszott a norvég Moldéval.","shortLead":"Bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe a Ferencváros: a magyar bajnok a selejtező utolsó körének...","id":"20200929_ferencvaros_molde_bajnokok_ligaja_fotabla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ca561f-5fc5-48f0-b2a6-d017dd2a5dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f149e608-386a-4875-9863-7309986b03b3","keywords":null,"link":"/sport/20200929_ferencvaros_molde_bajnokok_ligaja_fotabla","timestamp":"2020. szeptember. 29. 22:59","title":"Negyed évszázad után újra BL-főtáblán a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124ef686-a40f-4c0f-b120-56972883bbc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WASP-189b az eddig talált legextrémebb planéta. A bolygót most az Európai Űrügynökség (ESA) műholdja is megvizsgálta, így sikerült új információkhoz jutni róla.","shortLead":"A WASP-189b az eddig talált legextrémebb planéta. A bolygót most az Európai Űrügynökség (ESA) műholdja is megvizsgálta...","id":"20200929_exobolygo_wasp_189b_cheops_europai_urugynokseg_esa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=124ef686-a40f-4c0f-b120-56972883bbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f71984-173f-4434-a405-ae62248cc411","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_exobolygo_wasp_189b_cheops_europai_urugynokseg_esa","timestamp":"2020. szeptember. 29. 18:13","title":"3200 Celsius-fok van ezen a különleges bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1baa3e-06fa-447a-94ea-683768cf21ee","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU Orbán képébe mondta az igazságot, neki egyelőre mégsem kell félnie – írja a német nyelvű sajtó. ","shortLead":"Az EU Orbán képébe mondta az igazságot, neki egyelőre mégsem kell félnie – írja a német nyelvű sajtó. ","id":"20201001_Der_Standard_Magyarorszag_es_Lengyelorszag_elszigetelodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f1baa3e-06fa-447a-94ea-683768cf21ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df1a1a7-dc23-434e-960f-2d42a567a8f6","keywords":null,"link":"/360/20201001_Der_Standard_Magyarorszag_es_Lengyelorszag_elszigetelodott","timestamp":"2020. október. 01. 07:33","title":"Der Standard: Magyarország és Lengyelország elszigetelődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3081c33c-adfd-4a82-872c-e6c2eefa9ae2","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Tudta, hogy – kis túlzással – nemcsak a 10 millió futballszakértő országa vagyunk, hanem egy szerződést is szinte mindenki maga meg tud írni? Legalábbis ezt mutatja az a meghökkentő statisztika, miszerint kis hazánkban tízből nyolc szerződés házilag készül, azaz úgy kötik meg, hogy azt sosem látta szakember. Amiből aztán később megannyi probléma adódhat. Érdemes tehát tipikus hibákkal illusztrálva átfutni, mire figyeljünk, mielőtt egy szerződés, meghatalmazás végére kanyarítjuk a nevünket.","shortLead":"Tudta, hogy – kis túlzással – nemcsak a 10 millió futballszakértő országa vagyunk, hanem egy szerződést is szinte...","id":"mokk_20200925_8_dolog_amit_nagyon_fontos_tudnia_ha_szerzodestmeghatalmazast_ir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3081c33c-adfd-4a82-872c-e6c2eefa9ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578dcfed-c0ae-4882-9df8-697475fd9e21","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200925_8_dolog_amit_nagyon_fontos_tudnia_ha_szerzodestmeghatalmazast_ir","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:16","title":"8 dolog, amit nagyon fontos tudnia, ha szerződést/meghatalmazást ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"d55d77ad-193e-405d-89e4-4d59edc8cea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csodálkozhattunk az elmúlt egy hétben, hogy szeptemberben olyan idő van, mint amilyen a naptár szerint elvárható, ez folytatódik most is.","shortLead":"Csodálkozhattunk az elmúlt egy hétben, hogy szeptemberben olyan idő van, mint amilyen a naptár szerint elvárható...","id":"20200930_omsz_idojaras_Eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d55d77ad-193e-405d-89e4-4d59edc8cea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49dd0eb-6887-4600-881c-14c565f72791","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_omsz_idojaras_Eso","timestamp":"2020. szeptember. 30. 05:55","title":"13-19 fok és egy kevés eső lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42d76ad-c42d-45c6-81b1-34ec9ded3744","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olyasmivel indultunk egy éve, amit sem az olvasók, sem a szerzők, de pontosan még a szerkesztők sem ismertek. ","shortLead":"Olyasmivel indultunk egy éve, amit sem az olvasók, sem a szerzők, de pontosan még a szerkesztők sem ismertek. ","id":"20201001_Mindannyian_nagyon_sokat_tanultunk__Nagy_Ivan_Zsolt_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f42d76ad-c42d-45c6-81b1-34ec9ded3744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2428157-d7c9-429f-9975-4b67f007a3bc","keywords":null,"link":"/360/20201001_Mindannyian_nagyon_sokat_tanultunk__Nagy_Ivan_Zsolt_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. október. 01. 12:30","title":"Mindannyian nagyon sokat tanultunk – Nagy Iván Zsolt a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Fontos szerepe volt a náci Németország ideológiai céljainak szolgálatába állított filmiparában Alfred Bauernek, a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) alapítójának - közölték a fesztivál vezetői a felkérésükre elvégzett tudományos kutatás eredményeiről. ","shortLead":"Fontos szerepe volt a náci Németország ideológiai céljainak szolgálatába állított filmiparában Alfred Bauernek...","id":"20201001_Kutatas_erositette_meg_hogy_hithu_naci_volt_a_Berlinale_alapitoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054261ee-eaab-4dcd-859c-da96ecfc22c9","keywords":null,"link":"/kultura/20201001_Kutatas_erositette_meg_hogy_hithu_naci_volt_a_Berlinale_alapitoja","timestamp":"2020. október. 01. 10:17","title":"Hithű náci volt a Berlinale alapítója, ezt már kutatás is megerősíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19eb8d09-c3a3-4a13-a277-a5046afeb2dc","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Részt venni egy jelentős szervezeti átalakulásban, esetleg új folyamatok kialakításában, új eszközök bevezetésében, mindig egy izgalmas “kalandnak” tűnik elsőre. Részesei lehetünk valami új építésének vagy eltévedhetünk a végtelen labirintusban. Vannak akik ezt élvezik, de ez a fajta bizonytalanság a legtöbb embert frusztrálja - talán azért, mert nagyon nehéz objektíven megítélni, hogy jó irányba megyünk vagy a legnagyobb hülyeséget csináljuk éppen. Mérhető egyáltalán a haladás, előrejelezhető, hogy a jó úton járunk, főleg egy gyorsan változó, bizonytalan környezetben? ","shortLead":"Részt venni egy jelentős szervezeti átalakulásban, esetleg új folyamatok kialakításában, új eszközök bevezetésében...","id":"20201001_Valtozaskezeles_HR_szemuvegben_Panik_es_tulzasok_helyett_agilis_alkalmazkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19eb8d09-c3a3-4a13-a277-a5046afeb2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c36b2a-e435-4d94-87f0-557f76ec93ce","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201001_Valtozaskezeles_HR_szemuvegben_Panik_es_tulzasok_helyett_agilis_alkalmazkodas","timestamp":"2020. október. 01. 14:30","title":"Változáskezelés HR szemüvegben: Pánik és túlzások helyett agilis alkalmazkodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"}]