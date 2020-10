Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A zöld-fehérek a norvég Moldét búcsúztatták a rájátszás visszavágóján.\r

","shortLead":"A zöld-fehérek a norvég Moldét búcsúztatták a rájátszás visszavágóján.\r

","id":"20200929_ferencvaros_molde_bajnokok_ligaja_playoff","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e996381-9137-4d99-abdf-60d13973b96c","keywords":null,"link":"/sport/20200929_ferencvaros_molde_bajnokok_ligaja_playoff","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:59","title":"Teljesült az álom, 25 év után újra BL-főtáblán a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62de2bdf-71b5-4aae-8c6a-6eb574357d40","c_author":"Szűcs Ágnes - EUrologus, Brüsszel","category":"360","description":"Miközben a visegrádi tagállamok a magyar miniszterelnök vezetésével elvi alapon támadják az Európai Unió menekültügyi reformját, amely a visszatoloncolások megszervezésére és egy tranzitzónára emlékeztető eljárásra épül, addig az EU külső határain fekvő déliek a szolidaritás hiányára panaszkodnak.","shortLead":"Miközben a visegrádi tagállamok a magyar miniszterelnök vezetésével elvi alapon támadják az Európai Unió menekültügyi...","id":"20200930_Unios_migracios_terv_magyar_elutasitas_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62de2bdf-71b5-4aae-8c6a-6eb574357d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2935072-e9d5-4954-b113-93c163051faa","keywords":null,"link":"/360/20200930_Unios_migracios_terv_magyar_elutasitas_","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:00","title":"Orbán továbbra sem érdekelt a menekültügy tartós rendezésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0c6260-016c-453f-b424-748aaf27af64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főszereplő, Will Smith az Airbnb-n ajánlja az ingatlant.

","shortLead":"A főszereplő, Will Smith az Airbnb-n ajánlja az ingatlant.

","id":"20200929_Kaliforniabol_jottem_sorozat_haz_Will_Smith","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b0c6260-016c-453f-b424-748aaf27af64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923c4677-8e6a-48d9-b444-2e7249952e47","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200929_Kaliforniabol_jottem_sorozat_haz_Will_Smith","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:35","title":"Bárki kiveheti a Kaliforniába jöttem híres családi házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányhivatal szerint a járvány miatt elhúzódhat az ügyintézés.","shortLead":"A kormányhivatal szerint a járvány miatt elhúzódhat az ügyintézés.","id":"20200930_munkanelkuli_jaradek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ded5bf6-b20c-4ea6-be35-1555a728bfe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_munkanelkuli_jaradek","timestamp":"2020. szeptember. 30. 21:01","title":"Hónapok óta várnak munkanélküliek az álláskeresési járadékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e55387-5940-48ca-aaff-992b29c380bc","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA és a világ döbbenten követte Donald Trump és Joe Biden szócsatáját, amelyen képtelen volt úrrá lenni az amerikai televíziózás egyik legkeményebb interjúkészítőjének tartott moderátor. A két elnökjelölt időnként verbális utcai harcosok módjára esett egymásnak, a nézők semmivel sem tudtak meg többet kettejük programjáról, hatalmas dózist kaptak viszont egy bizarr politikai valóságshow-ból, ami a következő heteket-hónapokat jellemzi majd.","shortLead":"Az USA és a világ döbbenten követte Donald Trump és Joe Biden szócsatáját, amelyen képtelen volt úrrá lenni az amerikai...","id":"20200930_Peldatlan_szemelyeskedesbe_es_kaoszba_sullyedt_Trum_es_Biden_vitaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05e55387-5940-48ca-aaff-992b29c380bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de02f23-f613-4ba0-8c0b-186966f24f16","keywords":null,"link":"/360/20200930_Peldatlan_szemelyeskedesbe_es_kaoszba_sullyedt_Trum_es_Biden_vitaja","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:00","title":"Példátlan személyeskedésbe és káoszba fulladt Trump és Biden első tévévitája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Határzárak helyett egész Európában egységes reptéri vizsgálatokat kellene bevezetni – mondta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a Corrierének adott interjúban. Azt pedig tagadta, hogy az alacsony bérek miatt működnek gazdaságosabban a konkurenseknél.","shortLead":"Határzárak helyett egész Európában egységes reptéri vizsgálatokat kellene bevezetni – mondta Váradi József, a Wizz Air...","id":"20200930_varadi_wizz_air_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dbe831-f12f-43b7-a781-09efb67183ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_varadi_wizz_air_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:35","title":"Wizz Air-vezér: Véget kéne vetni az utasokat sújtó karanténnak és határzárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csillagszemű juhász, a kiskakast és a gyémánt félkrajcárja, királyság az üveghegyeken túl. A Magyar Népmesék Napja alkalmából mesés matricacsomag érkezik a Viberre. A matricák felelevenítik kedvenc karaktereinket és azok szállóigéit.","shortLead":"Csillagszemű juhász, a kiskakast és a gyémánt félkrajcárja, királyság az üveghegyeken túl. A Magyar Népmesék Napja...","id":"20200930_viber_magyar_nepmesek_matricacsomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7fde1d-fb9f-4e9b-ba4f-5a5ba935a869","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_viber_magyar_nepmesek_matricacsomag","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:33","title":"Nagyon klassz matricák jönnek a Viberbe, főszerepben a magyar népmesék alakjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67a90fc-85a4-4957-928b-ead4bc913629","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy másik országgal együtt minket is a vörös mezőbe sorolt az európai járványvédelem (ECDC).","shortLead":"Négy másik országgal együtt minket is a vörös mezőbe sorolt az európai járványvédelem (ECDC).","id":"20200929_magyarorszag_jarvanyterkep_eu_koronavirus_ecdc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67a90fc-85a4-4957-928b-ead4bc913629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aeff202-1526-4bff-b913-1266c9551f3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_magyarorszag_jarvanyterkep_eu_koronavirus_ecdc","timestamp":"2020. szeptember. 29. 19:19","title":"Magyarország vörös listás lett az európai járványtérképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]