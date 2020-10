Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e51b7a30-6e0d-4e2c-9d18-9ced9c6a6e05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képek alapján nem is kell sokat várni egy-egy szabálytalan autósra. ","shortLead":"A képek alapján nem is kell sokat várni egy-egy szabálytalan autósra. ","id":"20201004_Piros_lampa_feletti_jarorozo_dronnal_vettek_fel_a_szabalytalankodokat_Somogyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e51b7a30-6e0d-4e2c-9d18-9ced9c6a6e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aba962-a68d-4fb7-b9b7-b8011658be63","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Piros_lampa_feletti_jarorozo_dronnal_vettek_fel_a_szabalytalankodokat_Somogyban","timestamp":"2020. október. 04. 08:40","title":"Piros lámpa felett járőröző drónnal kapják el a szabálytalankodókat Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"023087f6-b183-4a9e-9af0-fb2a09b1a7cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a korábbinál sokkal tisztább hangzást ígér az új Nest Audio okoshangszóróval, melynek mikrofonját a legújabb, személyes adatbiztonságot fókuszba állító trend szerint egy fizikai gombbal kapcsolhatjuk ki.","shortLead":"A Google a korábbinál sokkal tisztább hangzást ígér az új Nest Audio okoshangszóróval, melynek mikrofonját a legújabb...","id":"20201003_google_nest_audio_okoshangszoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=023087f6-b183-4a9e-9af0-fb2a09b1a7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297105ce-edb5-4f02-9425-ce017db18435","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_google_nest_audio_okoshangszoro","timestamp":"2020. október. 03. 18:03","title":"Miért is okos a Google új hangszórója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2019-hez képest 73 százalékkal kevesebb turista utazott az országba az év első nyolc hónapjában.

","shortLead":"2019-hez képest 73 százalékkal kevesebb turista utazott az országba az év első nyolc hónapjában.

","id":"20201003_Koronavirus_turizmus_Spanyolorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd27d3a-d356-48ed-a148-7b51cc96238f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Koronavirus_turizmus_Spanyolorszag","timestamp":"2020. október. 03. 11:33","title":"Összeomlott a turizmus Spanyolországban, amely tavaly a világ második legvonzóbb utazási célpontja volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b61bb1-c44d-490a-aca8-e4c5250ca8c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig feltételezettnél mintegy ötezer évvel korábban, 41-38 ezer évvel ezelőtt érkezett a modern ember Európa legnyugatibb részére egy nemzetközi kutatócsoport szerint.","shortLead":"Az eddig feltételezettnél mintegy ötezer évvel korábban, 41-38 ezer évvel ezelőtt érkezett a modern ember Európa...","id":"20201004_5000_evet_tevedtunk_a_modern_emberrel_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74b61bb1-c44d-490a-aca8-e4c5250ca8c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e29ba7-a787-41e5-b998-0250ef41f515","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_5000_evet_tevedtunk_a_modern_emberrel_kapcsolatban","timestamp":"2020. október. 04. 10:03","title":"5000 évet tévedtünk a modern emberrel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86b23fe-aa8d-40ca-a065-15dfe657b85e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Érdemes letartóztatni a kémfőnököt, ki kell árusítani a hidegháborús tartalékokat, tiltakozás a lengyel vízumkényszer ellen. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Érdemes letartóztatni a kémfőnököt, ki kell árusítani a hidegháborús tartalékokat, tiltakozás a lengyel vízumkényszer...","id":"20201003_Wartburg_Opel_Honecker_Lipcse_1990_oktober_3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c86b23fe-aa8d-40ca-a065-15dfe657b85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28845318-63b2-4d50-8441-433eba5a15e8","keywords":null,"link":"/360/20201003_Wartburg_Opel_Honecker_Lipcse_1990_oktober_3","timestamp":"2020. október. 03. 16:30","title":"Wartburg helyett Opel: 30 éve szűnt meg az NDK – 1990. október 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a4cc80-8696-40a2-ac98-09215e91ab0c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A miniszterelnök által beígért hadparancsok megérkeztek ugyan az egészségügy „vezénylésébe”, rációt, pláne segítséget azonban nem nagyon hoztak.","shortLead":"A miniszterelnök által beígért hadparancsok megérkeztek ugyan az egészségügy „vezénylésébe”, rációt, pláne segítséget...","id":"202040__korhazak_bajban__atiranyitott_munkaero__felkeszuletlenul__tulelo_uzemmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52a4cc80-8696-40a2-ac98-09215e91ab0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd893293-d167-4569-b0ad-30f0f1687d50","keywords":null,"link":"/360/202040__korhazak_bajban__atiranyitott_munkaero__felkeszuletlenul__tulelo_uzemmod","timestamp":"2020. október. 03. 08:15","title":"Tényleg a teljesítőképessége határát közelíti az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy kérdés, mi lesz a gazdasággal, ha a nehézségek elérik a választókat, az csökkenti a kormánypárt pozícióit - mondta Závecz Tibor.","shortLead":"Nagy kérdés, mi lesz a gazdasággal, ha a nehézségek elérik a választókat, az csökkenti a kormánypárt pozícióit - mondta...","id":"20201003_Az_egeszsegugyi_dontesek_novelhetik_a_Fidesz_tamogatottsagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dec9f1-215d-4620-83c6-6836eec3aa85","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Az_egeszsegugyi_dontesek_novelhetik_a_Fidesz_tamogatottsagat","timestamp":"2020. október. 03. 10:27","title":"Závecz: Az egészségügyi döntések miatt nőhetett a Fidesz népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus FC labdarúgóklubnál két koronavírusos megbetegedést regisztráltak szombaton, ezért minden bizonnyal elmarad a vasárnapra tervezett, Napoli elleni olasz bajnoki rangadó.","shortLead":"A Juventus FC labdarúgóklubnál két koronavírusos megbetegedést regisztráltak szombaton, ezért minden bizonnyal elmarad...","id":"20201003_Karantenba_kerult_a_Juventus_teljes_kerete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddc3464-3a6c-44f4-aa73-2b2039112049","keywords":null,"link":"/sport/20201003_Karantenba_kerult_a_Juventus_teljes_kerete","timestamp":"2020. október. 03. 20:58","title":"Karanténba került a Juventus teljes kerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]