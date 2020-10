Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter a 75 milliomodik önindító elkészítése alkalmából elmondta, hogy gyors ütemben terjed a robotika és az automatizáció.","shortLead":"A miniszter a 75 milliomodik önindító elkészítése alkalmából elmondta, hogy gyors ütemben terjed a robotika és...","id":"20201005_palkovics_laszlo_sega_onindito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f117f6-424e-4938-a4d0-de324588c0a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_palkovics_laszlo_sega_onindito","timestamp":"2020. október. 05. 17:10","title":"Palkovics: A jövő magyar, high-tech és zöld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85967a4c-7008-4e63-b8fc-324e21f18e27","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatásban nem azt számolták ki, hogy mennyibe kerülne a klímaváltozás ellen küzdeni, hanem azt, hogy mennyire drága volna a kárenyhítés. Olyan számok jöttek ki, amelyekkel inkább a csillagászok szoktak foglalkozni, de egy pozitívum azért van: legalább arra van esély, ha visszafogjuk a károsanyag-kibocsátást, hogy az évszázad közepe után ne romoljon rettenetesen a helyzet még tovább.","shortLead":"Egy új kutatásban nem azt számolták ki, hogy mennyibe kerülne a klímaváltozás ellen küzdeni, hanem azt, hogy mennyire...","id":"20201006_klimavaltozas_karok_katasztrofa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85967a4c-7008-4e63-b8fc-324e21f18e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031a9238-2b9c-4ba2-a5aa-3fb509da2ab0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201006_klimavaltozas_karok_katasztrofa","timestamp":"2020. október. 06. 12:16","title":"A magyar GDP 29-szeresét költhetik el a klímaváltozás kárenyhítésére 2100-ban, ha nem vigyázunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20db4526-7267-4df7-bb0a-00c19fbfb76b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok elnökének a napokban lett pozitív a vírustesztje.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnökének a napokban lett pozitív a vírustesztje.","id":"20201005_donald_trump_koronavirus_covid_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20db4526-7267-4df7-bb0a-00c19fbfb76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f1ffdc-28f2-4290-b035-89b7af1d39f0","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_donald_trump_koronavirus_covid_korhaz","timestamp":"2020. október. 05. 21:44","title":"A koronavírusos Trump már jobban van, hamarosan elhagyja a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165399f2-9cc8-47dd-b112-093a379a8554","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járvány hatásai meglátszanak az abroncshasználati szokásokon is. Kevesebbet autózunk, ezért egyre többen vesznek inkább négy évszakos gumiabroncsot.","shortLead":"A járvány hatásai meglátszanak az abroncshasználati szokásokon is. Kevesebbet autózunk, ezért egyre többen vesznek...","id":"20201006_A_virushelyzet_miatt_a_telinyari_abroncsok_helyett_a_negy_evszakosok_mennek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=165399f2-9cc8-47dd-b112-093a379a8554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4acedd-f5f0-447a-84c8-bfaf7abb0e4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_A_virushelyzet_miatt_a_telinyari_abroncsok_helyett_a_negy_evszakosok_mennek","timestamp":"2020. október. 06. 17:59","title":"Egyre többen gondolják, hogy jó nekik a négy évszakos autógumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja az orvosok jogviszonyát is, és jelentősen szűkülhet a magánellátásban is dolgozók mozgástere, ami természetesen a betegeket is érinti. ","shortLead":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja...","id":"20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9c29b8-f576-4818-808f-2f136239f4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. október. 05. 13:22","title":"Ára van a nagy orvosi béremelésnek: szigorú összeférhetetlenségi szabályok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós szerint sokkal több tesztre lenne szükség ahhoz, hogy kézben tartsák a koronavírus-járványt.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint sokkal több tesztre lenne szükség ahhoz, hogy kézben tartsák a koronavírus-járványt.","id":"20201005_virologus_pcr_teszt_koronavirusteszt_koronavirus_laboratorium_rusvai_miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83df2b7d-d78e-4ef9-8b5d-2a619090654a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_virologus_pcr_teszt_koronavirusteszt_koronavirus_laboratorium_rusvai_miklos","timestamp":"2020. október. 05. 20:13","title":"Virológus: 10 labor tesztjeit fogadják el az országban, miközben 300 másik helyen is lehetne tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Színes társaság gyűlt össze tavaly ősszel egy budapesti luxusszállodában azért, hogy egy adriai hajóúton titokban készült felvételről beszélgessenek: mások mellett a Dózsa György úti halálos baleset miatt ekkor már eljárás alatt álló M. Richárd, a Városliget beruházásait védő biztonsági cég vezetője, a Kubatov Gábor fideszes pártigazgatóval is jó kapcsolatot ápoló Tóth Csaba, valamint F. Gábor, aki később a felvételek miatt indított zsarolási ügy egyik gyanúsítottja lett. M. Richárd a találkozóra magával vitte azt a pendrive-ot is, ami még 2018 nyarán, a házi őrizete alatt „felejtődött” nála. A pendrive-on azok a felvételek voltak, amelyek később Borkai Zsolt győri polgármester bukásához vezettek. A Borkai-felvétel útjának eddig nem ismert részleteinek jártunk utána. A szálak az alvilágba vezettek. ","shortLead":"Színes társaság gyűlt össze tavaly ősszel egy budapesti luxusszállodában azért, hogy egy adriai hajóúton titokban...","id":"20201005_M_Richardnal_mar_2018_nyaran_ott_volt_a_Borkaifelvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91edcdc3-9810-4b13-979f-ec2a4e02805c","keywords":null,"link":"/360/20201005_M_Richardnal_mar_2018_nyaran_ott_volt_a_Borkaifelvetel","timestamp":"2020. október. 05. 06:30","title":"Mondtam neki, hogy van egy kis probléma, mire ő annyit mondott: Borkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61161ec4-f248-4848-957f-9570a502522f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő hatalmas pofonba szaladt bele az angol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának vasárnapi játéknapján: 7-2-re kapott ki az Aston Villa otthonában.","shortLead":"A címvédő hatalmas pofonba szaladt bele az angol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának vasárnapi játéknapján...","id":"20201005_liverpool_aston_villa_premier_league_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61161ec4-f248-4848-957f-9570a502522f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77db6db9-1c54-4a04-bf13-9be23ab732a9","keywords":null,"link":"/sport/20201005_liverpool_aston_villa_premier_league_foci","timestamp":"2020. október. 05. 05:32","title":"57 éve nem látott verést kapott a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]