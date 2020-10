Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af7e6828-1e9e-4ded-b549-f28d7b69098f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1999 óta nem volt ilyen rossz őszkezdete a brit autókereskedőknek. ","shortLead":"1999 óta nem volt ilyen rossz őszkezdete a brit autókereskedőknek. ","id":"20201005_Az_evszazad_legrosszabb_szeptember_zarta_a_brit_autopiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af7e6828-1e9e-4ded-b549-f28d7b69098f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9794101-f7b6-40c2-9d5a-82aabf733f03","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_Az_evszazad_legrosszabb_szeptember_zarta_a_brit_autopiac","timestamp":"2020. október. 05. 17:58","title":"Az évszázad legrosszabb szeptemberét zárta a brit autópiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagykapacitású akkumulátorhoz képest viszonylag kis távolság tehető meg egy töltéssel a zöld rendszámos XC40-nel.","shortLead":"A nagykapacitású akkumulátorhoz képest viszonylag kis távolság tehető meg egy töltéssel a zöld rendszámos XC40-nel.","id":"20201007_feny_derult_az_elso_elektromos_volvo_xc40_recharge_valos_hatotavjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53a07d1-5cab-4529-8248-0de347354371","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_feny_derult_az_elso_elektromos_volvo_xc40_recharge_valos_hatotavjara","timestamp":"2020. október. 07. 11:21","title":"Kiderült, mennyit bír majd az első elektromos Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közérdekű adatigénylés után árulta el, mibe került a több mint 41 ezer darab eszköz.","shortLead":"Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közérdekű adatigénylés után árulta el, mibe került a több mint 41 ezer...","id":"20201005_homero_lazmero_iskolak_aeek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9e3f96-0eab-49d4-ae34-3142fdecca06","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_homero_lazmero_iskolak_aeek","timestamp":"2020. október. 05. 19:06","title":"A kormány 600 millióért vásárolt iskolai hőmérőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0774d0-439b-4105-85c4-2aa4fbdd54cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi az ügyészség szerint meg is akarta ölni a rendőröket, ám ezt már tagadja a vádlott. ","shortLead":"A férfi az ügyészség szerint meg is akarta ölni a rendőröket, ám ezt már tagadja a vádlott. ","id":"20201006_rendor_pisztoly_lopas_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc0774d0-439b-4105-85c4-2aa4fbdd54cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2851066-0d54-4b03-8734-121fb1297a35","keywords":null,"link":"/elet/20201006_rendor_pisztoly_lopas_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. október. 06. 12:28","title":"Rendőrtől próbált pisztolyt lopni egy férfi Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe43b64d-5ea8-44a1-904c-79b21165862d","c_author":"Czeglédi Fanni - Németh Róbert","category":"elet","description":"Nyáron jelent meg a Péterfy Bori & Love Band hetedik lemeze, a karantén alatt írt Szikra, amely rámutat, hogy a fojtogató bizonytalanság ugyan sokkos élmény, de inspiráló is egyben. Péterfy Borit nemcsak az új albumról, hanem az elmélyülés lehetőségeiről, az SZFE körüli botrányról és a raktárkoncert-sorozatról is kérdeztük.","shortLead":"Nyáron jelent meg a Péterfy Bori & Love Band hetedik lemeze, a karantén alatt írt Szikra, amely rámutat...","id":"20201006_Peterfy_Bori_Gyuloletre_es_felelemre_a_legkonnyebb_buzditani_az_embereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe43b64d-5ea8-44a1-904c-79b21165862d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f335fc9a-4298-4f96-8acf-b067eb4abd7f","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Peterfy_Bori_Gyuloletre_es_felelemre_a_legkonnyebb_buzditani_az_embereket","timestamp":"2020. október. 06. 20:00","title":"Péterfy Bori: Gyűlöletre és félelemre a legkönnyebb buzdítani az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0de0d4-be94-4381-ab0f-c82344bddd0b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A belügyminisztérium vezetését átvette egy ellenzéki politikus, a biztonsági szolgálat egykori magas rangú tisztségviselője.","shortLead":"A belügyminisztérium vezetését átvette egy ellenzéki politikus, a biztonsági szolgálat egykori magas rangú...","id":"20201006_kirigizisztan_tuntetes_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a0de0d4-be94-4381-ab0f-c82344bddd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e5af4c-d45b-461b-a53f-933d79d37941","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_kirigizisztan_tuntetes_ellenzek","timestamp":"2020. október. 06. 11:15","title":"Érvénytelenítették a kirgiz választás eredményét, miután a tüntetők a kormány székházát is elfoglalták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A köztársasági elnök a gyerekek nyelvén beszélt a széntüzelésű blokkok leállításáról, szó sincs arról, hogy az állam kukázná a Mészáros Lőrinc érdekköréből tízmilliárdokért kivásárolt erőművet.","shortLead":"A köztársasági elnök a gyerekek nyelvén beszélt a széntüzelésű blokkok leállításáról, szó sincs arról, hogy az állam...","id":"20201006_Ader_Janos_bejelentette_a_Matrai_Eromu_bezarasat_de_nem_ugy_gondolta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29bdb90-c715-4ac4-a44b-db53be17f8e8","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_Ader_Janos_bejelentette_a_Matrai_Eromu_bezarasat_de_nem_ugy_gondolta","timestamp":"2020. október. 06. 14:16","title":"Áder János bejelentette a Mátrai Erőmű bezárását, de nem úgy gondolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7f25f4-9e64-435c-b24e-bf69775d7cdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az átlaghoz képest sokkal nagyobb mértékben pusztulnak a fák olyan betegségek miatt, amelyek katasztrofális mértékben megszaporodtak az idei meleg és száraz tavasz miatt.","shortLead":"Az átlaghoz képest sokkal nagyobb mértékben pusztulnak a fák olyan betegségek miatt, amelyek katasztrofális mértékben...","id":"20201007_fapusztulas_gomba_klimavaltozas_koris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e7f25f4-9e64-435c-b24e-bf69775d7cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d779ace3-f676-4a99-b2bb-8cd82a43c4a4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201007_fapusztulas_gomba_klimavaltozas_koris","timestamp":"2020. október. 07. 10:55","title":"Tízszer annyi fa pusztult el idén egy klímaváltozást kedvelő gomba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]