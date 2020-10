Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet napközben szombaton és vasárnap is 22 fok körül alakul.","shortLead":"A hőmérséklet napközben szombaton és vasárnap is 22 fok körül alakul.","id":"20201010_Ma_meg_napos_vasarnap_esos_ido_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef2640f-7d94-4d51-8d38-7d02a865d24a","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_Ma_meg_napos_vasarnap_esos_ido_lesz","timestamp":"2020. október. 10. 10:48","title":"Ma még napos, vasárnap esős idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számolt be a tárgyalások eredményéről.","shortLead":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számolt be a tárgyalások eredményéről.","id":"20201010_Tuzszunetet_kotottek_a_harcolo_felek_HegyiKarabahban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7fa348-6b77-478a-a77a-44473443ddee","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_Tuzszunetet_kotottek_a_harcolo_felek_HegyiKarabahban","timestamp":"2020. október. 10. 07:45","title":"Tűzszünetet kötöttek a harcoló felek Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d5fdd1-259f-4b9f-97ba-a8b08c7d45c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek reggel történt súlyos ipari baleset a dunaföldvári etanolüzemben, 4500 liter hipóhoz 400 liter salétromsav keveredett. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.","shortLead":"Péntek reggel történt súlyos ipari baleset a dunaföldvári etanolüzemben, 4500 liter hipóhoz 400 liter salétromsav...","id":"20201010_dunafoldvar_vegzett_a_katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3d5fdd1-259f-4b9f-97ba-a8b08c7d45c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ba6d0-13b1-4d4d-adf2-d1cfe83eefae","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_dunafoldvar_vegzett_a_katasztrofavedelem","timestamp":"2020. október. 10. 21:56","title":"Végzett a katasztrófavédelem, már nem szivárog a klórgáz Dunaföldváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe6ca22-0d24-4fd9-ac45-446feac7f98c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szépen fejlődnek a most bemutatott macskák.","shortLead":"Szépen fejlődnek a most bemutatott macskák.","id":"20201010_Afrikai_oroszlanok_szulettek_Nyiregyhazan_most_megnezheti_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fe6ca22-0d24-4fd9-ac45-446feac7f98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4c97ed-9f54-443a-a6b7-590a76d9fa80","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Afrikai_oroszlanok_szulettek_Nyiregyhazan_most_megnezheti_oket","timestamp":"2020. október. 10. 16:10","title":"Afrikai oroszlánok születtek Nyíregyházán, most megnézheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alaptörvény-ellenesnek tartják az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló jogszabályt.","shortLead":"Alaptörvény-ellenesnek tartják az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló jogszabályt.","id":"20201009_ader_janos_orvosegyetemek_szakszervezeti_szovetsege_torveny_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd8c0da-660a-4071-99d1-541c4a2ac4e2","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_ader_janos_orvosegyetemek_szakszervezeti_szovetsege_torveny_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2020. október. 09. 22:02","title":"Ne írja alá az új törvényt – kéri Ádertől az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15834298-4e36-4c8a-9a63-5535f4674808","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember első két hetében 30 százalékkal esett vissza a napelemek által megtermelt áram mennyisége Kaliforniában, de éves összehasonlításban is jelentős a csökkenés.","shortLead":"Szeptember első két hetében 30 százalékkal esett vissza a napelemek által megtermelt áram mennyisége Kaliforniában, de...","id":"20201010_kalifornia_erdotuz_napelem_elektromos_aram_zoldenergia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15834298-4e36-4c8a-9a63-5535f4674808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfcbec2-5a0d-4025-9232-a778127f6f01","keywords":null,"link":"/tudomany/20201010_kalifornia_erdotuz_napelem_elektromos_aram_zoldenergia","timestamp":"2020. október. 10. 08:03","title":"A kaliforniai tüzek hatása: sokkal kevesebb áramot tudnak termelni a napelemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160e564e-cb2c-4d6e-a499-64747caae9cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A detonáció, amelynek okát egyelőre nem tudják, pánikot okozott.","shortLead":"A detonáció, amelynek okát egyelőre nem tudják, pánikot okozott.","id":"20201010_Felrobbant_egy_uzemanyagtartaly_Bejrut_surun_lakott_negyedeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=160e564e-cb2c-4d6e-a499-64747caae9cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71a7eb4-f01d-47e8-b71a-1b1a52c59a29","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_Felrobbant_egy_uzemanyagtartaly_Bejrut_surun_lakott_negyedeben","timestamp":"2020. október. 10. 07:53","title":"Felrobbant egy üzemanyagtartály Bejrút sűrűn lakott negyedében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02153254-7e25-44ae-8201-ab49b0229ad0","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Ahol bármiféle feszültség mutatkozik, oda nyomjon pénzt az állam, és azzal mindent megold – efféle kézenfekvő megoldásokat javasol a Magyar Nemzeti Bank a járványkárok enyhítésére. ","shortLead":"Ahol bármiféle feszültség mutatkozik, oda nyomjon pénzt az állam, és azzal mindent megold – efféle kézenfekvő...","id":"202041__jegybanki_otletborze__aktiv_allam__minuszra_minusz__van_zsakjaban_minden_jo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02153254-7e25-44ae-8201-ab49b0229ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981c33ea-c868-4ae7-801f-2d1d29aa2f42","keywords":null,"link":"/360/202041__jegybanki_otletborze__aktiv_allam__minuszra_minusz__van_zsakjaban_minden_jo","timestamp":"2020. október. 10. 08:15","title":"Matolcsyék mutatják a válságból kivezető utat, csak a tényekről feledkeztek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]