Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 21 Kutatóközpont friss tanulmányban modellezi a 2022-es országgyűlési választások feltételezett eredményeit, szerintük két év múlva is jelentősen a jelenlegi kormánypártoknak fog lejteni a pálya. ","shortLead":"A 21 Kutatóközpont friss tanulmányban modellezi a 2022-es országgyűlési választások feltételezett eredményeit...","id":"20201009_mandatumkalkulator_valasztasi_terkep_21_kutatokozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb06040-fa78-432f-b16b-bf3cf6a62ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_mandatumkalkulator_valasztasi_terkep_21_kutatokozpont","timestamp":"2020. október. 09. 13:49","title":"Mennyire kellene nyernie 2022-ben az ellenzéknek? – erről írt tanulmányt egy kutatócég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7992f67e-ef72-49bc-a9e3-c6296af4d7b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 5 minden részlete, így a hűtőrendszer is látszik abban a videóban, melyben darabjaira szedték a Sony új konzolját. A boncolás házon belül történt.","shortLead":"A PlayStation 5 minden részlete, így a hűtőrendszer is látszik abban a videóban, melyben darabjaira szedték a Sony új...","id":"20201009_sony_playstation_5_szetszereles_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7992f67e-ef72-49bc-a9e3-c6296af4d7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85842449-7d50-4a4d-91e5-50a3d6afa5a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_sony_playstation_5_szetszereles_video","timestamp":"2020. október. 09. 11:40","title":"Darabokra szedték a PlayStation 5-öt, most látszik igazán, milyen nagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b4be7f-4bc4-460f-8ef6-ce88515bf8d4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Párbeszéd alapítványa frissítette alapjövedelem-javaslatát, a program szerint egy felnőtt havi jövedelme sem lehetne 100 ezer forintnál kisebb, a gyerekek után 50 ezer forint járna. A program több ezer milliárd forintos költségét a korrupció és fölösleges állami beruházások, például a Budapest-Belgrád vasút leállításával teremtenék elő.","shortLead":"A Párbeszéd alapítványa frissítette alapjövedelem-javaslatát, a program szerint egy felnőtt havi jövedelme sem lehetne...","id":"20201008_Meg_a_magzatoknak_is_adna_havi_50_ezer_forintot_a_Parbeszed_alapjovedelemterve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5b4be7f-4bc4-460f-8ef6-ce88515bf8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc76fd77-87f5-4d42-b043-92f0f62514b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_Meg_a_magzatoknak_is_adna_havi_50_ezer_forintot_a_Parbeszed_alapjovedelemterve","timestamp":"2020. október. 10. 14:00","title":"Még a magzatoknak is adna havi 50 ezer forintot a Párbeszéd alapjövedelem-terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e25b720-8515-45a0-a5ae-72a7e2733507","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Majd azzal dicsekedett, hogy \"kultúrnemzet vagyunk\", példaként a Liget Budapest projektet, a filmipar támogatását és a Magyar Állami Operaház felújítását hozta.","shortLead":"Majd azzal dicsekedett, hogy \"kultúrnemzet vagyunk\", példaként a Liget Budapest projektet, a filmipar támogatását és...","id":"20201010_A_vasarnapi_szerencsi_valasztasra_is_uzent_Orban_Viktor_a_Kertesz_Imre_Intezet_atadasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e25b720-8515-45a0-a5ae-72a7e2733507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc068057-39d0-4584-a0fd-410deb5170a8","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_A_vasarnapi_szerencsi_valasztasra_is_uzent_Orban_Viktor_a_Kertesz_Imre_Intezet_atadasan","timestamp":"2020. október. 10. 12:41","title":"A vasárnapi szerencsi választásra is üzent Orbán Viktor a Kertész Imre Intézet átadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed115a1-11fa-4113-abcb-c3be84024195","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap tulajdonosa szerint heteken belül újra lesz nyomtatott Pesti Hírlap, és jön a Vau TV is. ","shortLead":"A lap tulajdonosa szerint heteken belül újra lesz nyomtatott Pesti Hírlap, és jön a Vau TV is. ","id":"20201009_milkovics_pal_168_ora_rozsa_peter_orban_viktor_csaladi_foto_kirugott_foszerkeszto_pesti_hirlap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ed115a1-11fa-4113-abcb-c3be84024195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9401bd-de7f-43f1-94b8-d5308ecae6bc","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_milkovics_pal_168_ora_rozsa_peter_orban_viktor_csaladi_foto_kirugott_foszerkeszto_pesti_hirlap","timestamp":"2020. október. 09. 11:34","title":"Milkovics Pál állítja, ha ezt akarná, bezárná a 168 órát, de ő inkább megmentené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b401bd32-e6bf-4581-bd15-92b40571e5c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Unokái vigasztalják Benedek Miklóst fia, Benedek Tibor elvesztése miatt. A színművész először beszélt a gyászáról.","shortLead":"Unokái vigasztalják Benedek Miklóst fia, Benedek Tibor elvesztése miatt. A színművész először beszélt a gyászáról.","id":"20201009_benedek_miklos_benedek_tibor_atv_halhatatlanok_tarsulata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b401bd32-e6bf-4581-bd15-92b40571e5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18218aeb-73c0-4137-90c7-e7d62a6a835a","keywords":null,"link":"/elet/20201009_benedek_miklos_benedek_tibor_atv_halhatatlanok_tarsulata","timestamp":"2020. október. 09. 18:10","title":"„Nagy dolgot vesztettem el” – megszólalt fia elvesztéséről Benedek Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce90bb69-8049-4100-b240-ec1bf457a90b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"2021. január 1-jétől változnak a szabályok. A vállalkozói szervezetek nem osztják a kabinet lelkesedését.","shortLead":"2021. január 1-jétől változnak a szabályok. A vállalkozói szervezetek nem osztják a kabinet lelkesedését.","id":"20201010_A_kormany_tovabbra_is_allitja_az_uj_kata_szigorubb_lesz_ugyan_de_meg_igy_is_megeri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce90bb69-8049-4100-b240-ec1bf457a90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9caa1cd6-5f05-448b-909b-fbc7ed8fd1c7","keywords":null,"link":"/kkv/20201010_A_kormany_tovabbra_is_allitja_az_uj_kata_szigorubb_lesz_ugyan_de_meg_igy_is_megeri","timestamp":"2020. október. 10. 09:46","title":"A kormány továbbra is állítja: az új kata szigorúbb lesz ugyan, de még így is megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27d8938-e7d8-4aa8-beee-4330a0978e53","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb, szerinte \"homoszexuális propagandát is tartalmazó\" mesekönyvet semmisített meg pénteken Budapesten a Mi Hazánk Mozgalom nevű párt elnökhelyettese.","shortLead":"Újabb, szerinte \"homoszexuális propagandát is tartalmazó\" mesekönyvet semmisített meg pénteken Budapesten a Mi Hazánk...","id":"20201009_Duro_Dora_mesekonyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b27d8938-e7d8-4aa8-beee-4330a0978e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebc24de-b2ae-4676-8ccd-a02989743fc9","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Duro_Dora_mesekonyv","timestamp":"2020. október. 09. 12:50","title":"Dúró Dóra újabb mesekönyvet tépett szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]