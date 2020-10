Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírussal diagnosztizált Donald Trump amerikai elnök arra készül, hogy hamarosan elhagyhatja a kórházat, és folytatja a választási kampányát - ezt ő maga jelentette ki abban a négyperces videóüzenetben, amelyet helyi idő szerint szombaton este tett közzé a Twitteren.","shortLead":"A koronavírussal diagnosztizált Donald Trump amerikai elnök arra készül, hogy hamarosan elhagyhatja a kórházat, és...","id":"20201004_Trump_mar_kampanyolna_orvosa_szerint_nincs_tul_a_veszelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb44bbbb-5b2c-41d0-bdc0-f63b08f382b7","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Trump_mar_kampanyolna_orvosa_szerint_nincs_tul_a_veszelyen","timestamp":"2020. október. 04. 08:32","title":"Trump már kampányolna, orvosa szerint nincs túl a veszélyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73edbbf9-7ff2-43b3-aa99-6b51287561a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte észrevehetetlen, hogy ezek elektromos kerékpárok.","shortLead":"Szinte észrevehetetlen, hogy ezek elektromos kerékpárok.","id":"20201005_A_MercedesAMG_elektromos_kerekparban_is_Forma1es_szintet_ad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73edbbf9-7ff2-43b3-aa99-6b51287561a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362810b3-b600-4b14-bff2-27a2800d1285","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_A_MercedesAMG_elektromos_kerekparban_is_Forma1es_szintet_ad","timestamp":"2020. október. 05. 09:59","title":"A Mercedes-AMG elektromos kerékpárban is Forma–1-es szintet ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d968894e-2e89-48f7-b1ae-f46a46b5eb99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nem őshonos leguánok, pitonok és tűzhalak mellett egy újabb betolakodóval kell felvennie a harcot Floridának – figyelmeztette a helyi lakosságot a hatóság.","shortLead":"A nem őshonos leguánok, pitonok és tűzhalak mellett egy újabb betolakodóval kell felvennie a harcot Floridának –...","id":"20201005_macrochlamys_indica_csiga_florida","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d968894e-2e89-48f7-b1ae-f46a46b5eb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a204c93b-0bb3-4291-be84-b2b5f3fdf236","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_macrochlamys_indica_csiga_florida","timestamp":"2020. október. 05. 13:33","title":"Falánk csigafaj ellen kell felvennie a kesztyűt Floridának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők régóta figyelmeztetnek, hogy a hivatalosan regisztrált fertőzötteknél valójában jóval többen lehetnek, akik elkapták a koronavírust.","shortLead":"A szakértők régóta figyelmeztetnek, hogy a hivatalosan regisztrált fertőzötteknél valójában jóval többen lehetnek, akik...","id":"20201005_who_koronavirus_fertozes_fertozott_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900d08a0-71a3-465b-9523-005dfcf10d6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_who_koronavirus_fertozes_fertozott_jarvany","timestamp":"2020. október. 05. 17:04","title":"WHO: Már minden 10. ember koronavírusos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b58a7f3-0b90-4bb2-b0ec-3606771a8e13","c_author":"V.G.","category":"cegauto","description":"Miközben számos autógyártót nehéz helyzetbe hozott a koronavírus-járvány, a Porsche továbbra is elég szépen teljesít, és 1,2 milliárd euró üzemi nyereséggel zárta az első fél évet. Ebben nagy része volt a nemrég bevezetett elektromos hajtású Taycannak, melynek csúcsváltozatait mi is kipróbáltuk Németországban.","shortLead":"Miközben számos autógyártót nehéz helyzetbe hozott a koronavírus-járvány, a Porsche továbbra is elég szépen teljesít...","id":"20201005_Porsche_Taycan__Jobb_mint_a_911es","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b58a7f3-0b90-4bb2-b0ec-3606771a8e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8131a4-c0fb-4435-a653-7409551df280","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_Porsche_Taycan__Jobb_mint_a_911es","timestamp":"2020. október. 05. 14:16","title":"Porsche Taycan – Jobb, mint a 911-es?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna exelnöke az október végi helyhatósági választásokra kampányolt volna eredetileg.","shortLead":"Ukrajna exelnöke az október végi helyhatósági választásokra kampányolt volna eredetileg.","id":"20201005_porosenko_koronavirus_ukrajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158dc97a-73d2-4015-ac8c-b9387ea80950","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_porosenko_koronavirus_ukrajna","timestamp":"2020. október. 05. 14:57","title":"Kórházba került a koronavírusos Petro Porosenko","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Parlament német alelnöke szerint a magyar kormányfő sajnos már messzire jutott a jogállam lebontásában, és ezt néppárti barátai tétlenül nézik. Amit az Európai Tanács bedobott a jogállam védelmére, az teljesen hatástalan Orbán ellen – mondta Katarina Barley a Spiegelnek adott interjúban.

","shortLead":"Az Európai Parlament német alelnöke szerint a magyar kormányfő sajnos már messzire jutott a jogállam lebontásában, és...","id":"20201005_Katarina_Barley_Spiegel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3b22ba-e95c-4d6b-9036-c70e91a1e316","keywords":null,"link":"/360/20201005_Katarina_Barley_Spiegel","timestamp":"2020. október. 05. 08:45","title":"Katarina Barley: Orbán enyveskezű, most lehet megállítani vagy soha ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0684c2-8007-4bb4-9343-c768e6d29388","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Kádár-korban \"ellenségesnek\" bélyegzett Ilia Mihállyal közölt beszélgetést a szolnoki irodalmi folyóirat, az Eső.","shortLead":"A Kádár-korban \"ellenségesnek\" bélyegzett Ilia Mihállyal közölt beszélgetést a szolnoki irodalmi folyóirat, az Eső.","id":"202040_folyoirat__fohajtas_boldog_zoltan_atapai_nadragos_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b0684c2-8007-4bb4-9343-c768e6d29388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a571c9d3-863d-414e-a920-89a8462ed211","keywords":null,"link":"/360/202040_folyoirat__fohajtas_boldog_zoltan_atapai_nadragos_ember","timestamp":"2020. október. 05. 14:00","title":"A Facebookon már nincs ott, de 86 évesen is aktív a Tiszatáj nevezetes szerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]