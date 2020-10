Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fae141b9-d15c-4477-8ecc-5146a184481d","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem lázadói mellé nem álltak hivatalos grémiumok, mint mondjuk a Szegedi Tudományegyetem vezetése vagy a Magyar Rektori Konferencia, de ezek nem sokat számítanak most: ez a változás nem felülről jön és nem is felfelé tart, horizontálisan építkezik, közösségeket teremt. Vélemény.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem lázadói mellé nem álltak hivatalos grémiumok, mint mondjuk a Szegedi...","id":"20201002_Ami_az_SZFEn_tortenik_a_szabadsag_iskolaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fae141b9-d15c-4477-8ecc-5146a184481d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7b2863-7cfc-47bf-8b2b-055b72d2016d","keywords":null,"link":"/360/20201002_Ami_az_SZFEn_tortenik_a_szabadsag_iskolaja","timestamp":"2020. október. 02. 14:30","title":"Ami az SZFE-n történik, a szabadság iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5a7b35-701d-45e3-8ecb-2d1797432eb1","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Magyarországon első alkalommal került sor egy ipari-természeti katasztrófa hosszú távú hatásainak komplex kutatására. Pszichológus, kommunikációkutató, lelkipásztor és szociológusok bevonásával vizsgálták meg, hogy tíz évvel a vörösiszapömlés után milyen állapotban van a három érintett település, Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely lakossága. A kutatás a koronavírus-járvány hosszútávú kezelésére vonatkozóan is fontos következtetéseket tartogat.","shortLead":"Magyarországon első alkalommal került sor egy ipari-természeti katasztrófa hosszú távú hatásainak komplex kutatására...","id":"20201001_vorosiszap_katasztrofa_devecser_kolontar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5a7b35-701d-45e3-8ecb-2d1797432eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d700e3-eda0-4a88-8d53-4e01659aeceb","keywords":null,"link":"/elet/20201001_vorosiszap_katasztrofa_devecser_kolontar","timestamp":"2020. október. 01. 19:46","title":"A vörösiszap-katasztrófa az egyik közösséget szétzilálta, a másikat megerősítette ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2da5fd5-d773-46e8-a2f4-6fb050231ceb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az örmény kormányfő szerint a fegyvernyugvás feltétele Ankara kivonulása a Dél-Kaukázusból, míg a török államfő arról beszélt, hogy a küzdelem addig tart, amíg a megszállt Hegyi-Karabahot el nem hagyják az örmény erők.","shortLead":"Az örmény kormányfő szerint a fegyvernyugvás feltétele Ankara kivonulása a Dél-Kaukázusból, míg a török államfő arról...","id":"20201002_hegyi_karabah_harcok_erdogan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2da5fd5-d773-46e8-a2f4-6fb050231ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8034ced0-5a19-4919-9029-8d7133d98cc2","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_hegyi_karabah_harcok_erdogan","timestamp":"2020. október. 02. 18:20","title":"Vöröskereszt: házak százai dőltek romba Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ezredes Szarka Gábor már megtartotta az első eligazítást.","shortLead":"Az ezredes Szarka Gábor már megtartotta az első eligazítást.","id":"20201002_szarka_gabor_szfe_kancellar_szinmuveszeti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb64631a-8523-4721-af80-c9e034708cea","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_szarka_gabor_szfe_kancellar_szinmuveszeti","timestamp":"2020. október. 02. 14:38","title":"Az épületbe még nem, a levelezésbe már bejutott az SZFE új kancellárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem konkrét korrupciógyanús ügyeket elemez az Európai Bizottság Magyarországról szóló jelentése, hanem azt mutatja be, miért gyenge az állam védekezőképessége a korrupcióval szemben. A magyar kormány úgy tesz, mint ha csakis a közigazgatásban lehetnének megvesztegetések, és azzal, hogy ez ellen mindent megtesz, megpróbálja elpalástolni, mennyire rossz a helyzet minden más téren - állapították meg. A jelentés kilenc pontban mutatja be a magyar korrupció helyzetét, ezeket néztük át.","shortLead":"Nem konkrét korrupciógyanús ügyeket elemez az Európai Bizottság Magyarországról szóló jelentése, hanem azt mutatja be...","id":"20201002_korrupcio_europai_bizottsag_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8624b9d5-4c23-4bb1-b8fd-a17c78918b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_korrupcio_europai_bizottsag_jelentes","timestamp":"2020. október. 02. 17:00","title":"Ott nem harcol a kormány a korrupció ellen, ahol igazán kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fbdd72-7039-4c93-a845-126612ce5c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spektrum új, Világraszóló találmányok című dokusorozatának első epizódja a töréstesztekre fejlesztett próbabábukat mutatja be, melyek alapjaiban forradalmasították az autóipart.","shortLead":"A Spektrum új, Világraszóló találmányok című dokusorozatának első epizódja a töréstesztekre fejlesztett próbabábukat...","id":"20201003_spektrum_vilagraszolo_talalmanyok_auto_vezetes_probababu_toresteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16fbdd72-7039-4c93-a845-126612ce5c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a398e4e-e2b8-40e6-9622-0cfc7c945467","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_spektrum_vilagraszolo_talalmanyok_auto_vezetes_probababu_toresteszt","timestamp":"2020. október. 03. 09:03","title":"Elaltatott disznókkal és emberi tetemekkel is végeztek törésteszteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aac83e0-5e5b-4942-bb20-6850f107c4a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Peter Webster sokat fut, de csak azért, mert szereti a focit.","shortLead":"Peter Webster sokat fut, de csak azért, mert szereti a focit.","id":"20201002_80_evesen_vonul_vissza_az_aktiv_sporttol_egy_angol_focista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aac83e0-5e5b-4942-bb20-6850f107c4a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291124ea-a5d2-45ac-8805-403141341e15","keywords":null,"link":"/elet/20201002_80_evesen_vonul_vissza_az_aktiv_sporttol_egy_angol_focista","timestamp":"2020. október. 02. 12:24","title":"80 évesen vonul vissza az aktív sporttól egy angol focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201003_Vasarnap_is_jo_idore_szamitsunk_de_helyenkent_lehetnek_esok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bf5dab-dec6-4bd6-bb65-71ed2557f3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Vasarnap_is_jo_idore_szamitsunk_de_helyenkent_lehetnek_esok","timestamp":"2020. október. 03. 15:53","title":"Vasárnap jó időre számítsunk, de helyenként eshet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]