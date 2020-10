Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai turista a 15 évvel ezelőtt elcsent régészeti leleteket okolja a betegségéért és az anyagi nehézségekért.","shortLead":"A kanadai turista a 15 évvel ezelőtt elcsent régészeti leleteket okolja a betegségéért és az anyagi nehézségekért.","id":"20201012_Szabadulni_akart_az_atoktol_ezert_kuldte_vissza_Pompejibe_az_ellopott_targyakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f982b15f-0add-4701-aaa3-62f9429dc250","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Szabadulni_akart_az_atoktol_ezert_kuldte_vissza_Pompejibe_az_ellopott_targyakat","timestamp":"2020. október. 12. 09:43","title":"Szabadulni akart az „átoktól”, ezért küldte vissza Pompejibe az ellopott tárgyakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35bf25a-63fe-45e1-a934-150529a642f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A jelenlegi formájában nem tudna működni a Bundesliga a Bayern vezérigazgatója szerint.","shortLead":"A jelenlegi formájában nem tudna működni a Bundesliga a Bayern vezérigazgatója szerint.","id":"20201011_Rummenigge_ugy_erzi_nezok_nelkul_oriasi_karokat_szenved_a_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f35bf25a-63fe-45e1-a934-150529a642f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e8e0c2-40d0-435a-859b-c6c81bef2ad4","keywords":null,"link":"/sport/20201011_Rummenigge_ugy_erzi_nezok_nelkul_oriasi_karokat_szenved_a_foci","timestamp":"2020. október. 11. 10:06","title":"Rummenigge úgy érzi, nézők nélkül óriási károkat szenved a foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b8096-f917-4e4d-8d21-f4d6a2a32e83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos fideszes politikus szerint meggyőző fölénnyel győzött Koncz Zsófia az időközi országgyűlési választáson. ","shortLead":"Kósa Lajos fideszes politikus szerint meggyőző fölénnyel győzött Koncz Zsófia az időközi országgyűlési választáson. ","id":"20201011_Koncz_zsofia_kosa_lajos_szerencs_idokozi_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d57b8096-f917-4e4d-8d21-f4d6a2a32e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd33c15-e776-4c94-a417-5557d677d5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Koncz_zsofia_kosa_lajos_szerencs_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. október. 11. 22:26","title":"Kósa Lajos az egyesült baloldal gátlástalanságáról beszélt a fideszes győzelem után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hihetetlen utazás volt egy szerelmes lélek mélyére - mondta Stork Natasa, aki a törökországi fesztiválon vette át a legjobb színésznőnek járó díjat.","shortLead":"Hihetetlen utazás volt egy szerelmes lélek mélyére - mondta Stork Natasa, aki a törökországi fesztiválon vette át...","id":"20201011_Stork_Natasa_kapta_a_legjobb_szineszno_dijat_Antalyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008de6f7-7eee-49d8-8d0b-35a0c1d65b4a","keywords":null,"link":"/kultura/20201011_Stork_Natasa_kapta_a_legjobb_szineszno_dijat_Antalyaban","timestamp":"2020. október. 11. 10:58","title":"Stork Natasa lett a legjobb színésznő Antalyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed07bd-db2a-4a77-b21d-1ee5a6ab24f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester szerint 30 éve nem látott mélyrepülésben van a kerület.","shortLead":"A volt polgármester szerint 30 éve nem látott mélyrepülésben van a kerület.","id":"20201012_Bus_Balazs_kepviselojeloltkent_indulna_Obudan_2022ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed07bd-db2a-4a77-b21d-1ee5a6ab24f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0876b47-2505-4191-af37-2df951191b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_Bus_Balazs_kepviselojeloltkent_indulna_Obudan_2022ben","timestamp":"2020. október. 12. 20:17","title":"Bús Balázs képviselőjelöltként indulna Óbudán 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4ef008-1655-403d-9282-2027822708ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Aeron Zrt. 2014-ben EU-s pénzekből építkező kockázatitőke-alapokra támaszkodhatott, most egy állami bank létrehozta magántőkealap vásárolta meg.","shortLead":"Az Aeron Zrt. 2014-ben EU-s pénzekből építkező kockázatitőke-alapokra támaszkodhatott, most egy állami bank létrehozta...","id":"202041_aeron_allam_adivatmarkaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c4ef008-1655-403d-9282-2027822708ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79084f76-1173-4203-96ac-ba3cfc0bed80","keywords":null,"link":"/360/202041_aeron_allam_adivatmarkaban","timestamp":"2020. október. 12. 12:00","title":"Állami pénzből építenek divatmárkát, most ez a menő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Visszavonásig bezárják Szlovákiában hétfőtől a középiskolákat és áttérnek a távoktatásra - jelentette be Branislav Gröhling szlovák oktatásügyi miniszter vasárnap Pozsonyban az országos válságstáb ülésének szünetében.","shortLead":"Visszavonásig bezárják Szlovákiában hétfőtől a középiskolákat és áttérnek a távoktatásra - jelentette be Branislav...","id":"20201011_Bezarjak_a_szlovakiai_kozepiskolakat_atternek_a_tavoktatasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419ed1ac-ee3c-47e3-ae87-6b4a76e96a9c","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Bezarjak_a_szlovakiai_kozepiskolakat_atternek_a_tavoktatasra","timestamp":"2020. október. 11. 18:38","title":"Bezárják a szlovákiai középiskolákat, áttérnek a távoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d85b9f-6cf5-46c8-9fa8-2d0cf88c103b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Marco Rossi szövetségi kapitány több helyen is változtatott a Bulgáriában csütörtökön Európa-bajnoki pótselejtezőt nyert csapat kezdő 11-én, bekerült többek között a Szófiában csereként gólt szerző Nikolics Nemanja is.","shortLead":"Marco Rossi szövetségi kapitány több helyen is változtatott a Bulgáriában csütörtökön Európa-bajnoki pótselejtezőt...","id":"20201011_SzerbiaMagyarorszag__ELO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29d85b9f-6cf5-46c8-9fa8-2d0cf88c103b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd553245-ab6d-41f4-b6c6-d6941c871540","keywords":null,"link":"/sport/20201011_SzerbiaMagyarorszag__ELO","timestamp":"2020. október. 11. 20:45","title":"Szerbia-Magyarország - 0-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]