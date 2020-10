Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók 12 órás műszakokra kerülnek beosztásra, ha a helyzet megköveteli.","shortLead":"A dolgozók 12 órás műszakokra kerülnek beosztásra, ha a helyzet megköveteli.","id":"20201003_Balassagyarmat_Eger_koronavirus_atvezenyles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03882f4-1578-4abb-b525-3a258aa15578","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Balassagyarmat_Eger_koronavirus_atvezenyles","timestamp":"2020. október. 03. 15:21","title":"Egyik napról a másikra vezényeltek át közel 50 orvost és ápolót Egerből Balassagyarmatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06415682-55f5-4083-a4c4-454e81a2fcd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joób Márton levélben lemondott a tanácsnoki, és az egyik önkormányzati cég felügyelő bizottságában betöltött posztjáról, a képviselői mandátumát viszont nem adta vissza. ","shortLead":"Joób Márton levélben lemondott a tanácsnoki, és az egyik önkormányzati cég felügyelő bizottságában betöltött...","id":"20201002_Lemondott_nehany_posztjarol_a_letartoztatott_Joob_Marton_de_kepviselo_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06415682-55f5-4083-a4c4-454e81a2fcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ace7ca1-7905-4e71-9554-d9f780c1df08","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_Lemondott_nehany_posztjarol_a_letartoztatott_Joob_Marton_de_kepviselo_marad","timestamp":"2020. október. 02. 13:44","title":"Lemondott két posztjáról a letartóztatott Joób Márton, de képviselő marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az észak-európai országban már az egekben a tisztán elektromos és plugin hibrid hajtásláncú autók részesedése.","shortLead":"Az észak-európai országban már az egekben a tisztán elektromos és plugin hibrid hajtásláncú autók részesedése.","id":"20201002_uj_rekord_10bol_8_eladott_uj_auto_mar_konnektoros_norvegiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2a4028-53ba-4efb-b3e7-1f4898b9b0d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_uj_rekord_10bol_8_eladott_uj_auto_mar_konnektoros_norvegiaban","timestamp":"2020. október. 02. 07:59","title":"Új rekord: 10-ből 8 eladott új autó már konnektoros Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a6ae6f-6d09-4758-9fcf-388093aed27c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A diákmunkás-közvetítőt diákok működtetik. Na jó, van köztük egy egyetemet végzett is.","shortLead":"A diákmunkás-közvetítőt diákok működtetik. Na jó, van köztük egy egyetemet végzett is.","id":"202040_quantum_diakmunka_iskolaszovetkezet_diakok_innovacioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86a6ae6f-6d09-4758-9fcf-388093aed27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42237ac-7ce1-409c-96e1-11d21eb011ab","keywords":null,"link":"/360/202040_quantum_diakmunka_iskolaszovetkezet_diakok_innovacioja","timestamp":"2020. október. 03. 11:30","title":"Nemcsak a járvány nem fog ki rajtuk: itt a teljesen digitális iskolaszövetkezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583855fd-ec97-49a7-80e5-fdc0686f7f3e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"23 milliárd forintot költött a kormányközeli médiamonstrum, a Mediaworks-csoport fizetésekre, beleértve a közel kétezer alkalmazott bérét. A 70 milliárd forint árbevételből futotta erre is.","shortLead":"23 milliárd forintot költött a kormányközeli médiamonstrum, a Mediaworks-csoport fizetésekre, beleértve a közel kétezer...","id":"20201002_Orban_ellenszelben_a_fideszes_mediagolem_nagyobb_mint_Felcsut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=583855fd-ec97-49a7-80e5-fdc0686f7f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1b907b-d041-4d6a-bb3b-817f0001d3a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_Orban_ellenszelben_a_fideszes_mediagolem_nagyobb_mint_Felcsut","timestamp":"2020. október. 02. 06:11","title":"Orbán ellenszélben: a fideszes médiabirodalom nagyobb, mint Felcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d102c45-e596-4c2e-8f44-d80b2cd32231","c_author":"Schweitzer András","category":"360","description":"Magyarország a keleti blokk országainak az élen indult a szabadság határainak felderítésére, és sajátos utat járt be az átalakulás során. A szovjet típusú rendszer hazai ellenzéke már évekkel a szabad választások meghirdetése előtt rivalizáló csoportokra szakadt, és ez éppúgy ősforrása lehet a demokrácia későbbi, fokozatos leépülésének, mint az, hogy a sajátos tárgyalásos jelleget öltő rendszer-átalakításból a társadalom zöme kimaradt. Az EUrologus a bő harminc évvel ezelőtti nagyszabású társadalmi átalakulást körüljáró cikksorozatának második részében a belpolitikai események kerülnek fókuszba.","shortLead":"Magyarország a keleti blokk országainak az élen indult a szabadság határainak felderítésére, és sajátos utat járt be...","id":"20201003_Targyalasos_forradalom__Drotvago_sorozat_2_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d102c45-e596-4c2e-8f44-d80b2cd32231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8a1a32-b526-4bea-9786-68e4bf0d78be","keywords":null,"link":"/360/20201003_Targyalasos_forradalom__Drotvago_sorozat_2_resz","timestamp":"2020. október. 03. 13:30","title":"Az 1989-es tárgyalásos forradalom – Drótvágó sorozat, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady a karácsonyt is szidta egy hangfelvételen, amelyet egykori asszisztense készített és hozott nyilvánosságra.","shortLead":"A first lady a karácsonyt is szidta egy hangfelvételen, amelyet egykori asszisztense készített és hozott nyilvánosságra.","id":"20201002_Melania_Trump_bevandorlas_menekltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94a55af-cf5d-4f50-8321-f77a6cc7e3c7","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Melania_Trump_bevandorlas_menekltek","timestamp":"2020. október. 02. 11:21","title":"Melania Trump a férjéről: Azt mondják, én is benne vagyok, hogy olyan vagyok, mint ő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258b004e-9b8a-423d-80bd-79593ec12280","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"All-inclusive vagy félpanzió? Közel a forgalmas városközponthoz és a legnépszerűbb látványosságokhoz vagy inkább a legfélreesőbb helyen? Panorámaterasz vagy medence? Azt gondolnánk, ezek a legfontosabb kérdések, amelyek felmerülnek bennünk akkor, amikor az ideális szálláshelyet keressük. De meglepődnénk, ha tudnánk, hogy a szálláskeresők jelentős hányadának nem ez a legfontosabb szempont.","shortLead":"All-inclusive vagy félpanzió? Közel a forgalmas városközponthoz és a legnépszerűbb látványosságokhoz vagy inkább...","id":"magyartelekomnyrt_20201002_Ha_nincs_internet_nem_megyek__atalakulo_utazasai_szokasok_szallas_hu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=258b004e-9b8a-423d-80bd-79593ec12280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be569e2-b333-4020-8007-e395a63c7a17","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20201002_Ha_nincs_internet_nem_megyek__atalakulo_utazasai_szokasok_szallas_hu","timestamp":"2020. október. 02. 14:30","title":"„Ha nincs normális internet, én nem is megyek” – átalakuló utazásai szokásaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"}]