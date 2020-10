Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A viharos időben bekövetkezett tragédia okát a mai napig nem állapították meg pontosan, s a roncsról készült videófelvételek alapján most egy új, logikusnak tűnő magyarázat is született.","shortLead":"Több mint 850 ember halt meg 1994 szeptemberének végén, amikor Észtország és Svédország között rövid idő alatt...","id":"20201011_estonia_hajoszerencsetlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49c4e7a9-15f3-4dea-9fa4-2cf448e2466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68924188-7cbe-4547-9859-470107568b87","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_estonia_hajoszerencsetlenseg","timestamp":"2020. október. 11. 14:00","title":"Új bizonyíték boríthatja az eddigi teóriákat a XX. század egyik legsúlyosabb hajókatasztrófája körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lengyelországban már a köztereken is kötelező maszkot viselni.","shortLead":"Lengyelországban már a köztereken is kötelező maszkot viselni.","id":"20201010_Romaniaban_lakossagi_riasztast_Lengyelorszagban_vasarlasi_idosavot_vezettek_be_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512b4a78-5a27-4be3-98b1-a587ee36353e","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_Romaniaban_lakossagi_riasztast_Lengyelorszagban_vasarlasi_idosavot_vezettek_be_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. október. 10. 15:55","title":"Romániában lakossági riasztást, Lengyelországban vásárlási idősávot vezettek be a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]