A kórokozót egy tünetmentes konyhai dolgozó hurcolhatta be a lezárt intézménybe.

Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

A múlt hét végéig összesen 44 ellátottról és 11 dolgozóról vagy kontaktszemélyről derült ki az egyik kiskunfélegyházai idősotthonban, hogy megfertőződött a koronavírussal. Erről a Csanyi úti intézmény vezetője beszélt a Félegyházi Közlönynek.

Gálig Erzsébet azt is elmondta, hogy a 44 gondozott közül hárman meghaltak.

Kórházi kezelésre negyven ember szorult, azokat, akiknél nem mutatkoztak súlyos tünetek, az intézményben ápolták tovább.

Annak ellenére került be a kórokozó az otthonba, hogy az igazgató állítása szerint a központi intézkedést megelőzve, augusztus 29-én látogatási és kijárási tilalmat vezettek be. A fertőzést egy tünetmentes konyhai dolgozó hurcolhatta be az intézménybe.

Az igazgató arról is beszélt, hogy a fertőzés miatt be kellett zárniuk a konyhát, és mivel „a fertőzöttekkel kontaktban álló munkatársaknak is karanténba kellett vonulniuk, egyszerűen nem volt, aki dolgozzon”. Az étkeztetést egy időre a központi önkormányzati konyha vette át, a karanténba került sofőrök helyett pedig a mezőőrök dolgoztak.

A 444.hu beszélt az egyik elhunyt lakó lányával, a nő azt tapasztalta, hogy az otthonban mindent megtettek a lakók védelme érdekében, azt viszont nehezményezte, hogy az önkormányzat csak több mint egy héttel azután kommunikált az ügyben, hogy megérkeztek az első pozitív tesztek.

A kedden közölt adatok szerint az országban 52 idősotthonban van jelen a vírus, 640 fertőzött gondozottról tudnak.