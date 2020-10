Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnökjelöltek élőben válaszolnak a feltett kérdésekre a kampányrendezvényeiken.","shortLead":"Az elnökjelöltek élőben válaszolnak a feltett kérdésekre a kampányrendezvényeiken.","id":"20201014_Amerikai_elnokvalasztas_Trump_Biden_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e4d73e-d141-46c5-90ec-244d40e2b00e","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Amerikai_elnokvalasztas_Trump_Biden_vita","timestamp":"2020. október. 14. 18:55","title":"Amerikai elnökválasztás: Trump és Biden két külön televíziós csatornán jelentkezik be a vitára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d055d2f5-f120-41c9-8228-27badd94a636","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Színházművészeti Bizottság egykori tagja, illetve a Magyar Teátrumi Társaság volt alelnöke természetesen nem tudja megjósolni az SZFE-ügy kimenetelét, de az egyik oldalon idősödő, megsavanyodott, hataloméhes embereket lát, a másik oldalon pedig vonzó, szabadságvágyó fiatalokat.","shortLead":"A Színházművészeti Bizottság egykori tagja, illetve a Magyar Teátrumi Társaság volt alelnöke természetesen nem tudja...","id":"20201014_Vasvari_Csaba_Vidnyanszky_Attila_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d055d2f5-f120-41c9-8228-27badd94a636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cfbf08-2a16-4811-bcc6-ca67e74a65ff","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Vasvari_Csaba_Vidnyanszky_Attila_SZFE","timestamp":"2020. október. 14. 18:19","title":"Vasvári Csaba: Egy egész nemzedéken nem állhat bosszút a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40c4411-c571-4ec2-9dc9-62934b46c0e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tedrosz Gebrejeszusz tisztázta a fogalmakat: a nyájimmunitás nem azt jelenti, hogy odavetjük az embereket a vírusnak.","shortLead":"Tedrosz Gebrejeszusz tisztázta a fogalmakat: a nyájimmunitás nem azt jelenti, hogy odavetjük az embereket a vírusnak.","id":"20201013_who_nyajimmunitas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f40c4411-c571-4ec2-9dc9-62934b46c0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b68d552-e841-495d-a646-a19e0caa94b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_who_nyajimmunitas_koronavirus","timestamp":"2020. október. 13. 15:26","title":"A WHO főigazgatója szerint erkölcstelen, ahogy a politikusok hajszolják a nyájimmunitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14260d93-e444-4d58-9566-69289de9bb8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Európai Unióban a fényszennyezés miatt nem lehet tovább használni a megvilágított szobrocskát. ","shortLead":"Az Európai Unióban a fényszennyezés miatt nem lehet tovább használni a megvilágított szobrocskát. ","id":"20201013_az_eu_betiltotta_a_rollsroyce_vilagito_orrdiszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14260d93-e444-4d58-9566-69289de9bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a2d092-4f0f-4b9e-ad2e-2550958118d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_az_eu_betiltotta_a_rollsroyce_vilagito_orrdiszet","timestamp":"2020. október. 13. 09:21","title":"Az EU betiltotta a Rolls-Royce-ok világító orrdíszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy 15 éve kötött adásvételi szerződés miatt tíznaponta 3 millió forinttal nő a kötbér összege.","shortLead":"Egy 15 éve kötött adásvételi szerződés miatt tíznaponta 3 millió forinttal nő a kötbér összege.","id":"20201013_bkv_kotber_remiz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dc4bfb-d110-4f51-83b6-261cccb9f54c","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_bkv_kotber_remiz","timestamp":"2020. október. 13. 07:47","title":"1,2 milliárd forint kötbért követelnek a BKV-tól egy eladott remíz után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ddbd2e3-29fa-4771-8aea-34c4c264ca46","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új kínai gyárban készülnek majd az Audi nagyobb méretű elektromos modelljei.","shortLead":"Egy új kínai gyárban készülnek majd az Audi nagyobb méretű elektromos modelljei.","id":"20201014_Jonnek_a_kinai_elektromos_Audik_sot_akar_Porschekat_is_gyarthatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ddbd2e3-29fa-4771-8aea-34c4c264ca46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f2ae59-7c73-492d-bbca-23406e9ca9ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_Jonnek_a_kinai_elektromos_Audik_sot_akar_Porschekat_is_gyarthatnak","timestamp":"2020. október. 14. 10:35","title":"Jönnek a kínai elektromos luxus Audik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány miatt világszerte tömegek pattantak bringára, nem kivétel ez alól Magyarország sem. Hamarosan jön az állami e-bicikli program EU-s pénzből, addig is mutatjuk, hogy lehet a legjobb feltételekkel több százezres vagy milliós biciklit venni.","shortLead":"A járvány miatt világszerte tömegek pattantak bringára, nem kivétel ez alól Magyarország sem. Hamarosan jön az állami...","id":"20201014_ekerekpar_hitel_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69c25c5-999b-4768-9288-61d14e26c6e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_ekerekpar_hitel_bank360","timestamp":"2020. október. 14. 07:15","title":"Biciklit hitelből? Mutatjuk a lehetőségeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Két új számot adott ki kedden Stevie Wonder, amelyek szeretetre és összefogásra biztatnak a válságos időszakban, amikor a rendszerszintű rasszizmusból fakadó problémák mellett a járvánnyal is meg kell küzdeni.","shortLead":"Két új számot adott ki kedden Stevie Wonder, amelyek szeretetre és összefogásra biztatnak a válságos időszakban, amikor...","id":"20201014_Osszefogast_ker_Stevie_Wonder","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecfdc19-99a5-41af-9950-2021fad92468","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Osszefogast_ker_Stevie_Wonder","timestamp":"2020. október. 14. 10:43","title":"Összefogást kér Stevie Wonder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]