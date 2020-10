Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e390222b-81b6-47c8-8213-e26da5d9a25b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy füzesabonyi telephelyen lőttek rá egy kutyára, fél szemére megvakult.","shortLead":"Egy füzesabonyi telephelyen lőttek rá egy kutyára, fél szemére megvakult.","id":"20201020_Puskaval_lotte_ki_egy_kutya_szemet_egy_fuzesabonyi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e390222b-81b6-47c8-8213-e26da5d9a25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1231887d-12b6-4307-9406-78642efa03ce","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Puskaval_lotte_ki_egy_kutya_szemet_egy_fuzesabonyi_ferfi","timestamp":"2020. október. 20. 12:35","title":"Puskával lőtte ki egy kutya szemét egy füzesabonyi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42a4a6b-f940-4b81-bbf8-f93201f89c8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak nyomós indokkal hagyhatják el a lakosok az otthonukat.","shortLead":"Csak nyomós indokkal hagyhatják el a lakosok az otthonukat.","id":"20201019_zarlat_bajororszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a42a4a6b-f940-4b81-bbf8-f93201f89c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f75960-2b53-4b31-ba87-db9b0bfa312a","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_zarlat_bajororszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 21:59","title":"Zárlatot rendeltek el egy bajor járásban a koronavírus ellenőrizhetetlen terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A dunaszerdahelyi focicsapat reméli, a gyorsan elvégezhető antigéntesztek lehetősége megmenti a sportot is.","shortLead":"A dunaszerdahelyi focicsapat reméli, a gyorsan elvégezhető antigéntesztek lehetősége megmenti a sportot is.","id":"20201021_dac_dunaszerdahely_slovan_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a12f120-1991-495e-8794-8ae58fdc3642","keywords":null,"link":"/sport/20201021_dac_dunaszerdahely_slovan_koronavirus","timestamp":"2020. október. 21. 15:01","title":"Fizeti szurkolói koronavírustesztjét a DAC a vasárnapi örökrangadó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c763fa0-4417-4dd1-aa58-24704d99c194","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 730 lóerős biturbó V8-assal szerelt csúcsmodellnek alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A 730 lóerős biturbó V8-assal szerelt csúcsmodellnek alaposan megkérik az árát. ","id":"20201020_135_millio_forinttol_indul_itthon_a_legujabb_mercedesamg_gt_black_series","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c763fa0-4417-4dd1-aa58-24704d99c194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a57401-77bf-4008-addf-096d86a89699","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_135_millio_forinttol_indul_itthon_a_legujabb_mercedesamg_gt_black_series","timestamp":"2020. október. 20. 06:41","title":"135 millió forinttól indul itthon a legújabb Mercedes-AMG GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járókelő közbelépett, így a vádlott nem tudta megerőszakolni áldozatát.","shortLead":"Egy járókelő közbelépett, így a vádlott nem tudta megerőszakolni áldozatát.","id":"20201021_Erzsebetvaros_szexualis_eroszak_szomaliai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc05b1e-84de-4333-b50d-e650a106005f","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Erzsebetvaros_szexualis_eroszak_szomaliai_ferfi","timestamp":"2020. október. 21. 16:17","title":"Tagadta a bűnösségét a férfi, aki megpróbált megerőszakolni egy nőt a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e2fd9e-be97-4f74-9c23-44258d7d9bd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Segítségnyújtás nélkül hajtott tovább egy sofőr, miután balesetet okozott Sajószögednél. Mivel már korábban is szabálytalankodott, egy másik autós lefotózta a rendszámát.","shortLead":"Segítségnyújtás nélkül hajtott tovább egy sofőr, miután balesetet okozott Sajószögednél. Mivel már korábban is...","id":"20201020_baleset_segitsegnyujtas_elmulasztasa_foto_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62e2fd9e-be97-4f74-9c23-44258d7d9bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560acab1-2ccd-4909-b31b-65901c91e2dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_baleset_segitsegnyujtas_elmulasztasa_foto_rendorseg","timestamp":"2020. október. 20. 14:26","title":"Váratlan segítséggel kaptak el egy cserbenhagyó autóst a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EP megbízásából készült vadonatúj felmérés azt hozta ki, hogy az unió polgárainak több, mint háromnegyede szükségesnek tartja a brüsszeli támogatások és a demokratikus normák betartásának összekapcsolását. ","shortLead":"Az EP megbízásából készült vadonatúj felmérés azt hozta ki, hogy az unió polgárainak több, mint háromnegyede...","id":"20201021_Felmeres_Az_europaiak_jogallamisagi_mechanizmust_akarnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e405ef21-e8ef-4017-b74a-ef69e1e66ed4","keywords":null,"link":"/360/20201021_Felmeres_Az_europaiak_jogallamisagi_mechanizmust_akarnak","timestamp":"2020. október. 21. 07:31","title":"Felmérés: Az európaiak jogállamisági mechanizmust akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c7964b-b41e-4651-9f90-fd9dd3f61a6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A révfülöpi kikötő melletti területet, a régi Országos Tervhivatal üdülőivel és egy leromlott állapotú kastéllyal is a Mathias Corvinus Collegium kapja meg a Népszava szerint.","shortLead":"A révfülöpi kikötő melletti területet, a régi Országos Tervhivatal üdülőivel és egy leromlott állapotú kastéllyal is...","id":"20201021_Mathias_Corvinus_Collegium_Revfulop_udulo_kastely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37c7964b-b41e-4651-9f90-fd9dd3f61a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d65998-0782-4424-930a-0fb16d65e2a5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201021_Mathias_Corvinus_Collegium_Revfulop_udulo_kastely","timestamp":"2020. október. 21. 07:56","title":"Üdülőterületet is kap kastéllyal a Mathias Corvinus Collegium Révfülöpön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]