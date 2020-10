Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7febee52-a96d-4453-80d6-a453337fedba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy koszovói férfi paprikák közé rejtve próbálta átcsempészni a drogot a határon.","shortLead":"Egy koszovói férfi paprikák közé rejtve próbálta átcsempészni a drogot a határon.","id":"20201020_Kabitoszer_busz_Roszke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7febee52-a96d-4453-80d6-a453337fedba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60082216-1ce9-4286-95d2-4b7bd9095138","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Kabitoszer_busz_Roszke","timestamp":"2020. október. 20. 08:07","title":"Közel hatvanmillió forintnyi kábítószert foglaltak le a rendőrök egy buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47772481-171d-4b7c-9fc3-489f534a66fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA becslései alapján 43-100 méter széles lehet az az aszteroida, amely két nap múlva közelíti meg a Földet. Közel jár majd, de nem fog belénk jönni.","shortLead":"A NASA becslései alapján 43-100 méter széles lehet az az aszteroida, amely két nap múlva közelíti meg a Földet. Közel...","id":"20201020_aszteroida_egitest_nasa_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47772481-171d-4b7c-9fc3-489f534a66fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61b800d-762e-4d34-b714-11a2adcad6ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_aszteroida_egitest_nasa_urkutatas","timestamp":"2020. október. 20. 12:03","title":"Nagydarab aszteroida húz el a Föld mellett a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450eed75-d567-4d12-a51f-dac79abafc79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elődjeire hasonlító, de alaposan modernizált külsejű terepjáró lokálisan egyetlen gramm CO2-vel sem terheli a környezetet.","shortLead":"Az elődjeire hasonlító, de alaposan modernizált külsejű terepjáró lokálisan egyetlen gramm CO2-vel sem terheli...","id":"20201021_hivatalos_itt_a_vadonatuj_elektromos_hummer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=450eed75-d567-4d12-a51f-dac79abafc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d43eac0-a19e-4fa4-94bb-fda9e512bb71","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_hivatalos_itt_a_vadonatuj_elektromos_hummer","timestamp":"2020. október. 21. 07:59","title":"Hivatalos: itt a vadonatúj 1000 lóerős elektromos Hummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WHO szerint ma már 198 védőoltás van fejlesztés alatt világszerte, 44 közülük pedig már a klinikai tesztek szakaszában jár.","shortLead":"A WHO szerint ma már 198 védőoltás van fejlesztés alatt világszerte, 44 közülük pedig már a klinikai tesztek...","id":"20201020_covax_vakcina_koronavirus_vedooltas_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60afe061-0c72-4b04-93fa-38cf8a346e45","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_covax_vakcina_koronavirus_vedooltas_who","timestamp":"2020. október. 20. 06:07","title":"2 milliárd koronavírus-vakcinát terveznek igazságosan elosztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök korábban sokat kritizálta a Kínában üzletelő amerikaiakat, most kiderült, hogy ő maga is ott vezet számlát.","shortLead":"Az amerikai elnök korábban sokat kritizálta a Kínában üzletelő amerikaiakat, most kiderült, hogy ő maga is ott vezet...","id":"20201021_Donald_Trump_kina_szamla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148317e8-52c8-44b3-9393-275d073ba136","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_Donald_Trump_kina_szamla","timestamp":"2020. október. 21. 10:49","title":"Kínában vezet számlát Donald Trump cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szigorú új világ köszönt a 18 éven alattiakra jövő júniustól Kínában. Akkortól érvényesek ugyanis a frissen kidolgozott szabályok, amelyek valóban alkalmasnak tűnnek a függőség mérséklésére, ám egyúttal tovább redukálják a felhasználók eddig sem túl szabad online életét. A rendelkezések a szolgáltatókra is nagyobb terhet rónak. \r

","shortLead":"Szigorú új világ köszönt a 18 éven alattiakra jövő júniustól Kínában. Akkortól érvényesek ugyanis a frissen kidolgozott...","id":"20201021_kina_videojatek_online_elet_kozossegi_media_jatekfuggoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6e436a-dfef-425b-8a86-4732468456b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_kina_videojatek_online_elet_kozossegi_media_jatekfuggoseg","timestamp":"2020. október. 21. 12:03","title":"Kínában a 18 évnél fiatalabbaknak számláló mutatja majd, mikor mit csinálhatnak a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel motiválja tesztelésre a szlovák kormány az ötmillió állampolgárt. Az országos koronavírustesztet október végén és november elején hétvégén végzik, 6000 helyszínen, antigén gyorsteszttel. Még a hadsereget is mozgósították.","shortLead":"Ezzel motiválja tesztelésre a szlovák kormány az ötmillió állampolgárt. Az országos koronavírustesztet október végén és...","id":"20201020_koronavirus_szlovakia_orszagos_teszteles_onkentes_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb8c823-7b44-4cb6-a9eb-ec5baf45dc78","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_koronavirus_szlovakia_orszagos_teszteles_onkentes_lesz","timestamp":"2020. október. 20. 19:36","title":"Tíz napra karanténba küldik, aki nem vesz részt az önkéntes koronavírusteszten Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40aa6641-9849-42d7-80da-bb5a8d623e1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szegeden 328 millió forint mínusszal kevesebb pénzből járhatnak a buszok és a villamosok jövőre.","shortLead":"Szegeden 328 millió forint mínusszal kevesebb pénzből járhatnak a buszok és a villamosok jövőre.","id":"20201021_Elvette_a_kormany_a_helyi_tomegkozlekedes_allami_tamogatasat_is_a_telepulesektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40aa6641-9849-42d7-80da-bb5a8d623e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b634b368-9bc9-4e67-bb44-aa442c4f52da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Elvette_a_kormany_a_helyi_tomegkozlekedes_allami_tamogatasat_is_a_telepulesektol","timestamp":"2020. október. 21. 16:29","title":"Elvette a kormány a helyi tömegközlekedés állami támogatását is a településektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]