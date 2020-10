Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus mindenkitől azt kérte, tegyen meg mindent a betegség elkerüléséért.","shortLead":"A politikus mindenkitől azt kérte, tegyen meg mindent a betegség elkerüléséért.","id":"20201020_borbely_lenard_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e6470f-37f8-4fb6-b2bb-d1814d70feb0","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_borbely_lenard_koronavirus","timestamp":"2020. október. 20. 19:20","title":"Pozitív lett Csepel polgármesterének koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy hete még meglehetősen óvatosan, most azonban már elégedetten nyilatkoztak az Európai Parlament részéről a jogállamisági feltételességéről szóló tárgyalások kapcsán. Bár részletek nem derültek ki, a nyilatkozatokból úgy tűnik, a tagállamok engednek az EP követeléseinek.","shortLead":"Egy hete még meglehetősen óvatosan, most azonban már elégedetten nyilatkoztak az Európai Parlament részéről...","id":"20201020_Jogallamisagi_targyalasok_elorelepes_tortent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c72286-7e6f-4751-9dd7-b25b2a108436","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Jogallamisagi_targyalasok_elorelepes_tortent","timestamp":"2020. október. 20. 21:16","title":"Jogállamisági tárgyalások: előrelépés történt az alkudozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d388f0c5-0451-45ac-90a9-3f829e186d17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Matteo Messina Denarót 1993 óta keresik, már többször is életfogytiglanra ítélték.","shortLead":"Matteo Messina Denarót 1993 óta keresik, már többször is életfogytiglanra ítélték.","id":"20201021_olaszorszag_szicilia_maffia_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d388f0c5-0451-45ac-90a9-3f829e186d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3909427-79e3-49b1-9415-547f4cbea0a5","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_olaszorszag_szicilia_maffia_itelet","timestamp":"2020. október. 21. 06:17","title":"Elítélték Olaszország legkeresettebb bűnözőjét, aki a Cosa Nostra feje lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b3ce74-76f6-459b-9cfd-c404a65cb0e2","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201020_Marabu_Feknyuz_A_statisztika_idomitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77b3ce74-76f6-459b-9cfd-c404a65cb0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c839722-3a8a-4f69-a4e8-e42f0f822012","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Marabu_Feknyuz_A_statisztika_idomitasa","timestamp":"2020. október. 20. 13:25","title":"Marabu Féknyúz: A statisztika idomítása jobban megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53fcc96-e07f-4967-ab0e-8cd37b7ab890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rekorder autó végsebességét eredetileg \"csak\" 480 km/h-ra tervezték, de aztán máshogy alakultak a dolgok.","shortLead":"A rekorder autó végsebességét eredetileg \"csak\" 480 km/h-ra tervezték, de aztán máshogy alakultak a dolgok.","id":"20201020_uj_rekord_boven_500_kmh_felett_szaguldott_a_leggyorsabb_kozuti_auto_ssc_tuatara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a53fcc96-e07f-4967-ab0e-8cd37b7ab890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3833e01-9dc2-4b23-ba71-0594b24ad334","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_uj_rekord_boven_500_kmh_felett_szaguldott_a_leggyorsabb_kozuti_auto_ssc_tuatara","timestamp":"2020. október. 20. 07:59","title":"Új rekord: bőven 500 km/h felett száguldott a leggyorsabb közúti autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d0db68-cbbc-4469-8603-b041c4f4b7ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adorján Gusztáv nemcsak orvosként dolgozott, ő volt a Fidesz–KDNP frakciójának vezetője a nyíregyházi közgyűlésben.","shortLead":"Adorján Gusztáv nemcsak orvosként dolgozott, ő volt a Fidesz–KDNP frakciójának vezetője a nyíregyházi közgyűlésben.","id":"20201021_koronavirus_jarvany_szabolcs_szatmar_bereg_megye_korhaz_igazgato_adorjan_gusztav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80d0db68-cbbc-4469-8603-b041c4f4b7ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7ac189-10e7-4387-93a5-6ef8802213a2","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_koronavirus_jarvany_szabolcs_szatmar_bereg_megye_korhaz_igazgato_adorjan_gusztav","timestamp":"2020. október. 21. 11:29","title":"Meghalt a koronavírus-fertőzéssel kezelt szabolcsi kórházigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Csapadékra nem kell számítani.","shortLead":"Csapadékra nem kell számítani.","id":"20201021_idojaras_elorejelzes_szerda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55c20bf-17be-4066-a658-25e5cce1f16e","keywords":null,"link":"/idojaras/20201021_idojaras_elorejelzes_szerda","timestamp":"2020. október. 21. 05:09","title":"Kitart a kellemes őszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint már most kiderült, hogy az 1,8 millió válasz hazugság.","shortLead":"A képviselő szerint már most kiderült, hogy az 1,8 millió válasz hazugság.","id":"20201021_Szel_Bernadett_szazezred_felkerekitesre_bukkant_a_nemzeti_konzultacio_szamai_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521fc260-8934-4d9d-8bf0-25e040815f4e","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Szel_Bernadett_szazezred_felkerekitesre_bukkant_a_nemzeti_konzultacio_szamai_korul","timestamp":"2020. október. 21. 21:10","title":"Szél Bernadett százezres felkerekítésre bukkant a nemzeti konzultációt kitöltőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]