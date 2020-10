Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor márkájához tartozó területek értékesítésére készül a Huawei, a vevőjelöltek egyike pedig a Xiaomi – értesült a Reuters. Az ügylet a Kína és Amerika közti kereskedelmi konfliktushoz vezethető vissza.","shortLead":"A Honor márkájához tartozó területek értékesítésére készül a Huawei, a vevőjelöltek egyike pedig a Xiaomi – értesült...","id":"20201014_huawei_honor_eladas_xiaomi_kereskedelmi_haboru_kina_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb6af88-51b6-48f8-bbae-076698555d43","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_huawei_honor_eladas_xiaomi_kereskedelmi_haboru_kina_egyesult_allamok","timestamp":"2020. október. 14. 15:09","title":"Reuters: A Huawei eladná a Honort az amerikai konfliktus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d49d738-2e06-48ea-9877-9e52aeedb5f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnok már jól van, a jövő héten talán újra edzésbe állhat.","shortLead":"A világbajnok már jól van, a jövő héten talán újra edzésbe állhat.","id":"20201014_Elkapta_a_koronavirust_Milak_Kristof_uszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d49d738-2e06-48ea-9877-9e52aeedb5f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bf5e41-95a6-4646-b068-6f05efc6d93b","keywords":null,"link":"/sport/20201014_Elkapta_a_koronavirust_Milak_Kristof_uszo","timestamp":"2020. október. 14. 18:21","title":"Elkapta a koronavírust Milák Kristóf úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd60bb1-5885-480a-b23c-4a460fbd0ce3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vegyen részt a HVG Könyvek jótékonyság akciójában, ajánljon ön is gyermekekkel foglalkozó szervezeteket!","shortLead":"Vegyen részt a HVG Könyvek jótékonyság akciójában, ajánljon ön is gyermekekkel foglalkozó szervezeteket!","id":"20201014_Hova_keruljon_10_000_gyerekkonyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bd60bb1-5885-480a-b23c-4a460fbd0ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85d377f-8f80-4f03-a14d-3be3ad63619b","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Hova_keruljon_10_000_gyerekkonyv","timestamp":"2020. október. 14. 14:55","title":"Hová kerüljön tízezer gyerekkönyv?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99537cb-9ee1-4ff0-bb47-05469c7e4e40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a favágóélet nem volt elég izgalmas az önjelölt igazságosztónak.\r

","shortLead":"Úgy tűnik, a favágóélet nem volt elég izgalmas az önjelölt igazságosztónak.\r

","id":"20201015_dexter_sorozat_showtime","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f99537cb-9ee1-4ff0-bb47-05469c7e4e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269b3e54-7f46-43a1-ad04-194e935d4f0a","keywords":null,"link":"/kultura/20201015_dexter_sorozat_showtime","timestamp":"2020. október. 15. 10:19","title":"Visszatér Dexter, a sorozatgyilkos vérnyomelemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c4eb9e-d9ad-4526-996c-932fd1c09c56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem kancellárja olyan diákot alakított egy sorozatban, aki titkos tábor szervezésébe kezd.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem kancellárja olyan diákot alakított egy sorozatban, aki titkos tábor szervezésébe...","id":"20201016_Szarka_Gabor_is_dolgozott_szineszkent_ime_a_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78c4eb9e-d9ad-4526-996c-932fd1c09c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f431a761-8f40-4134-9b14-6923da5f7279","keywords":null,"link":"/elet/20201016_Szarka_Gabor_is_dolgozott_szineszkent_ime_a_video","timestamp":"2020. október. 16. 08:14","title":"Szarka Gábor is dolgozott színészként, íme a videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d531ce-d1a6-4e2e-bdbd-64b673f89b9a","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Az idei irodalmi Nobel-díjas Louise Glück fajsúlyos költészetét Amerikán túl alig-alig ismerik. Első hazai fordítóját, Gyukics Gábor költőt – aki a minap a beatgeneráció legrangosabb amerikai elismerésében részesült – kérdeztük a 77 esztendős pályatársról.","shortLead":"Az idei irodalmi Nobel-díjas Louise Glück fajsúlyos költészetét Amerikán túl alig-alig ismerik. Első hazai fordítóját...","id":"20201014_Gyukics_Gabor_Louise_Gluck_kolteszeterol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57d531ce-d1a6-4e2e-bdbd-64b673f89b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fc89c1-3866-4f01-87d2-5cc815b7285f","keywords":null,"link":"/360/20201014_Gyukics_Gabor_Louise_Gluck_kolteszeterol","timestamp":"2020. október. 14. 19:00","title":"Fordítója szerint a Nobel-díjas Glück verseiben magunkra ismerünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c287811-8da3-48c3-8380-63901d5c67f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfiatalabb áldozat 20 éves volt. Csütörtökön 171-en voltak lélegeztetőgépen.","shortLead":"A legfiatalabb áldozat 20 éves volt. Csütörtökön 171-en voltak lélegeztetőgépen.","id":"20201016_Koronavirus_33_halott_1293_uj_fertozott_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c287811-8da3-48c3-8380-63901d5c67f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552bfc1c-f136-467e-b519-8c1f0f84b75b","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_Koronavirus_33_halott_1293_uj_fertozott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 16. 09:01","title":"Koronavírus: 33 halott, 1293 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube bejelentette, az algoritmusok és a moderátorok mostantól fokozottan odafigyelnek a koronavírus elleni – fejlesztés alatt álló védőoltásokkal – kapcsolatos videókra.","shortLead":"A YouTube bejelentette, az algoritmusok és a moderátorok mostantól fokozottan odafigyelnek a koronavírus elleni –...","id":"20201014_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_youtube_video_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98b2311-25f6-4aff-bbed-f69a1f0f9749","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_youtube_video_torlese","timestamp":"2020. október. 14. 20:03","title":"Bekeményít a YouTube, újabb kört töröl le a koronavírusról kamuzós videókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]