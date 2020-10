Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy európai felmérés szerint a magyarok 48 százaléka már most érzi a járvány negatív pénzügyi hatásait, további 26 százalék pedig számít erre. Ugyanakkor nő azok aránya, akik nagyobb hatáskört adnának az EU-nak a hasonló válsághelyzetek kezelésére.","shortLead":"Egy európai felmérés szerint a magyarok 48 százaléka már most érzi a járvány negatív pénzügyi hatásait, további 26...","id":"20201020_A_magyarok_kozel_felet_anyagilag_hatranyosan_erintette_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6158946-ada7-4f92-86af-8c2b5addc546","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_A_magyarok_kozel_felet_anyagilag_hatranyosan_erintette_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 20. 12:02","title":"A magyarok közel felét anyagilag hátrányosan érintette a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy választási gyűlésen azzal dicsekedett, hogy csak egy telefonhívásába kerülne, és dollármilliókat utalna neki az ExxonMobil.","shortLead":"Egy választási gyűlésen azzal dicsekedett, hogy csak egy telefonhívásába kerülne, és dollármilliókat utalna neki...","id":"20201020_donald_trump_joe_biden_exxon_mobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f315cb96-96fe-412d-adb8-bae20833f21d","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_donald_trump_joe_biden_exxon_mobil","timestamp":"2020. október. 20. 12:05","title":"Rendkívül kellemetlen helyzetbe hozta a világ egyik legnagyobb energiacégét Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd41d710-3dc2-43eb-a0db-1e9a101b30ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feladta a magas labdát az Apple azzal, hogy nem csomagol többé mobiltöltőt (töltőfejet) az iPhone-ok mellé.","shortLead":"Feladta a magas labdát az Apple azzal, hogy nem csomagol többé mobiltöltőt (töltőfejet) az iPhone-ok mellé.","id":"20201020_samsung_facebook_poszt_apple_mobiltolto_kihagyasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd41d710-3dc2-43eb-a0db-1e9a101b30ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44bb80e9-5e73-45b5-9cee-029426f0a1b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_samsung_facebook_poszt_apple_mobiltolto_kihagyasa","timestamp":"2020. október. 20. 11:03","title":"Kihagytátok a töltőt? A Samsung is megtrollkodta az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d25c73-2b16-44e6-af77-80ad71a788ed","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egészen új kontextusba, a közösségi média mai világába helyezi a történelmi múltat Lőrinc László munkája.","shortLead":"Egészen új kontextusba, a közösségi média mai világába helyezi a történelmi múltat Lőrinc László munkája.","id":"202042_konyv__alazatos_remekles_lorinc_laszlo_25_szelfi_atorok_korbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9d25c73-2b16-44e6-af77-80ad71a788ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441e7622-3d31-4140-8bda-437694fba139","keywords":null,"link":"/360/202042_konyv__alazatos_remekles_lorinc_laszlo_25_szelfi_atorok_korbol","timestamp":"2020. október. 20. 14:00","title":"Vajon mit pötyögött a mobiljába Lajos király, mielőtt a Csele-patakba fulladt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szigorú új világ köszönt a 18 éven alattiakra jövő júniustól Kínában. Akkortól érvényesek ugyanis a frissen kidolgozott szabályok, amelyek valóban alkalmasnak tűnnek a függőség mérséklésére, ám egyúttal tovább redukálják a felhasználók eddig sem túl szabad online életét. A rendelkezések a szolgáltatókra is nagyobb terhet rónak. \r

","shortLead":"Szigorú új világ köszönt a 18 éven alattiakra jövő júniustól Kínában. Akkortól érvényesek ugyanis a frissen kidolgozott...","id":"20201021_kina_videojatek_online_elet_kozossegi_media_jatekfuggoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6e436a-dfef-425b-8a86-4732468456b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_kina_videojatek_online_elet_kozossegi_media_jatekfuggoseg","timestamp":"2020. október. 21. 12:03","title":"Kínában a 18 évnél fiatalabbaknak számláló mutatja majd, mikor mit csinálhatnak a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17b5616-31e1-458f-8d1c-024e19b2155f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna szerint Pótápi Árpád János kampányolni utazott el Kárpátaljára, a magyar külügyminisztérium szerint szó sincs erről.","shortLead":"Ukrajna szerint Pótápi Árpád János kampányolni utazott el Kárpátaljára, a magyar külügyminisztérium szerint szó sincs...","id":"20201021_Magyar_allamtitkar_Ukrajna_valasztasok_Potapi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e17b5616-31e1-458f-8d1c-024e19b2155f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1d0767-34bb-4bf8-b132-da9efe3b0c66","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Magyar_allamtitkar_Ukrajna_valasztasok_Potapi","timestamp":"2020. október. 21. 18:07","title":"Tagadja a magyar külügy, hogy beleszólnának az ukrán választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 109-cel nőtt a kórházban ápoltak száma. 197-en lélegeztetőgépen vannak.","shortLead":"Egy nap alatt 109-cel nőtt a kórházban ápoltak száma. 197-en lélegeztetőgépen vannak.","id":"20201022_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f17eb48-0360-4bfa-bb51-e0557879ee10","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 22. 08:59","title":"Koronavírus: kétezer felett az új fertőzöttek száma, és meghalt 46 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába állítja be valaki a Chrome-ban, hogy kilépéskor törölje a böngésző a sütiket és a webhelyadatokat, a program ezt a Google.com és a YouTube.com esetében sem tette meg.","shortLead":"Hiába állítja be valaki a Chrome-ban, hogy kilépéskor törölje a böngésző a sütiket és a webhelyadatokat, a program ezt...","id":"20201021_google_chrome_youtube_google_weboldal_bongeszo_hiba_bug","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afdba10-cb11-4a71-9552-b43f62791312","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_google_chrome_youtube_google_weboldal_bongeszo_hiba_bug","timestamp":"2020. október. 21. 15:07","title":"Kellemetlen hiba a Chrome-ban: hiába kérik, nem törli a webhelyadatokat és a sütiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]