[{"available":true,"c_guid":"ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-válság miatt felértékelődött az anyagi és egészségügyi biztonság szerepe a magyar társadalomban, a nehézségeket viszont aligha párosítják a Fidesszel, ugyanis a kormánypárt legitimációja töretlen maradt – derül ki a Policy Solutions legfrissebb kutatásából.","shortLead":"A koronavírus-válság miatt felértékelődött az anyagi és egészségügyi biztonság szerepe a magyar társadalomban...","id":"20201022_A_megelhetes_es_az_egeszsegugy_aggasztja_legjobban_a_magyarokat_az_elso_jarvanyhullam_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3235a4-84fc-4258-9cb8-a5b7beb23dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_A_megelhetes_es_az_egeszsegugy_aggasztja_legjobban_a_magyarokat_az_elso_jarvanyhullam_utan","timestamp":"2020. október. 22. 14:40","title":"Nem a Fidesz nyakába varrják a járvány miatti válságot a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8035c5f4-6fef-48df-9009-0a243fc7b218","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy 1950-es évekbeli, kiadatlan Nagy Lajos-szatírát adott közre a pécsi folyóiratban Serf András, aki sokévi, sziszifuszi munkával menti az utókorra az író 15 éven át vezetett macskakaparásos naplóját.","shortLead":"Egy 1950-es évekbeli, kiadatlan Nagy Lajos-szatírát adott közre a pécsi folyóiratban Serf András, aki sokévi...","id":"202043_folyoirat__ismeretlen_nagy_lajosszatira_serf_andras_miert_tiltsuk_be_petofit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8035c5f4-6fef-48df-9009-0a243fc7b218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f580924-2ac4-4d2c-a7de-bdf2ba2b372c","keywords":null,"link":"/360/202043_folyoirat__ismeretlen_nagy_lajosszatira_serf_andras_miert_tiltsuk_be_petofit","timestamp":"2020. október. 23. 08:30","title":"Serf András: Miért tiltsuk be Petőfit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi legmagasabb napi fertőzöttszámot regisztrálták Csehországban, ahol drasztikus korlátozó intézkedésekkel próbálják elkerülni az egészségügy összeomlását.","shortLead":"Az eddigi legmagasabb napi fertőzöttszámot regisztrálták Csehországban, ahol drasztikus korlátozó intézkedésekkel...","id":"20201022_koronavirus_csehorszag_rekordszamu_fertozott_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642014fe-22d5-467e-886e-a9ee36eeb3da","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_koronavirus_csehorszag_rekordszamu_fertozott_korlatozasok","timestamp":"2020. október. 22. 17:15","title":"Csehországban egy nap alatt 15 ezer új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebac84c6-c966-4d7e-b49f-2d55298cd493","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nagyobb kijelzővel, jobb kameraszettel, gyors chipkészlettel és felturbózott töltéssel támad a továbbra is Google szolgáltatások nélküli most leleplezett kínai csúcskészülék. ","shortLead":"Nagyobb kijelzővel, jobb kameraszettel, gyors chipkészlettel és felturbózott töltéssel támad a továbbra is Google...","id":"20201022_huwei_mate_40_pro_teszt_velemeny_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebac84c6-c966-4d7e-b49f-2d55298cd493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a234bc1-caf9-48ea-9396-129e399a93e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_huwei_mate_40_pro_teszt_velemeny_kamera","timestamp":"2020. október. 22. 14:30","title":"2020 legütősebb Huawei mobilja: kipróbáltuk a Mate 40 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube variált egy kicsit a videók lejátszási sávjával, így másként tudunk beletekerni a felvételekbe.","shortLead":"A YouTube variált egy kicsit a videók lejátszási sávjával, így másként tudunk beletekerni a felvételekbe.","id":"20201023_youtube_android_lejatszo_tekeres_folyamatsav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb16fa9-ae5d-4bb3-bcbe-143932ff3ec8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_youtube_android_lejatszo_tekeres_folyamatsav","timestamp":"2020. október. 23. 09:03","title":"Hibának tűnhet, de funkció: a YouTube-on máshogy kell beletekerni a videókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pécs is megkapja a maga stadionját.","shortLead":"Pécs is megkapja a maga stadionját.","id":"20201022_orban_viktor_stadion_pecs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a312fe-5e2f-4988-a103-b54b1fb091ac","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201022_orban_viktor_stadion_pecs","timestamp":"2020. október. 22. 12:36","title":"A kormány döntött, tényleg új stadiont kap Pécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy rendőrtiszt is őrizetbe került. Azzal gyanúsítják őket, hogy segítséget nyújtottak egy bűnszervezetnek.","shortLead":"Egy rendőrtiszt is őrizetbe került. Azzal gyanúsítják őket, hogy segítséget nyújtottak egy bűnszervezetnek.","id":"20201022_szlovakia_orizet_ugyeszseg_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5808f59d-8e3c-45ef-b035-48c2ae0addcd","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_szlovakia_orizet_ugyeszseg_rendor","timestamp":"2020. október. 22. 12:42","title":"Őrizetbe vették a szlovák különleges ügyészség vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis egy ideig.","shortLead":"Legalábbis egy ideig.","id":"20201023_Szombattol_a_kettes_villamos_sem_ugyanaz_mar_mint_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff91ce0a-f00c-4421-abd9-f558655dcada","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_Szombattol_a_kettes_villamos_sem_ugyanaz_mar_mint_volt","timestamp":"2020. október. 23. 10:50","title":"Szombattól a kettes villamos sem ugyanaz már, mint volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]