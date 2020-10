Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fa24878-0418-47e6-beaf-2fe85719809e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az online és személyes bérletértékesítés az FTC hazai Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseire lezárult, mert az összes, az UEFA szabályozásának megfelelő maximális mennyiségű belépőt megvették – jelentette be Facebook oldalán az FTC. ","shortLead":"Az online és személyes bérletértékesítés az FTC hazai Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseire lezárult, mert az összes...","id":"20201025_Az_osszes_jegy_elfogyott_az_FTC_Bajnokok_Ligaja_hazai_csoportmerkozeseire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fa24878-0418-47e6-beaf-2fe85719809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9f92f5-b151-4bd9-8a67-241a1c6ca61c","keywords":null,"link":"/sport/20201025_Az_osszes_jegy_elfogyott_az_FTC_Bajnokok_Ligaja_hazai_csoportmerkozeseire","timestamp":"2020. október. 25. 19:26","title":"Az összes bérlet elfogyott az FTC Bajnokok Ligája hazai csoportmérkőzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak ellenére, hogy szinte senki nem mellette állt, szinte falig vitte a vitát az október közepén rendezett csúcstalálkozón egy kiszivárgott beszámoló szerint.","shortLead":"Annak ellenére, hogy szinte senki nem mellette állt, szinte falig vitte a vitát az október közepén rendezett...","id":"20201026_Orban_viktor_csucstalalkozo_gender","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66cc2773-88de-482a-a836-b8e0869f8d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Orban_viktor_csucstalalkozo_gender","timestamp":"2020. október. 26. 07:24","title":"Orbán háromnegyed óráig vitatkozott a gender szóról Európa vezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9361aa7-5645-4167-97f2-c59e52815f50","c_author":"HVG","category":"360","description":"A marokkói gyökerű alkotás megvalósításához most projektcéget hoztak létre a magyar filmesek.","shortLead":"A marokkói gyökerű alkotás megvalósításához most projektcéget hoztak létre a magyar filmesek.","id":"202043_sirokko_marokkoi_filmrendezovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9361aa7-5645-4167-97f2-c59e52815f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6df23de-38ff-4c1b-823c-259c0aa56283","keywords":null,"link":"/360/202043_sirokko_marokkoi_filmrendezovel","timestamp":"2020. október. 25. 11:10","title":"Magyar filmesek dolgoznak egy marokkói filmen, az állam is támogatja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pozitív lett Bojko Boriszov bolgár kormányfő koronavírus tesztje, ezt saját maga jelentette be vasárnap, miután kétszer is elvégezték rajta a vizsgálatot.","shortLead":"Pozitív lett Bojko Boriszov bolgár kormányfő koronavírus tesztje, ezt saját maga jelentette be vasárnap, miután kétszer...","id":"20201025_Bulgaria_is_szigorit_megbetegedett_a_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18c7975-0dd8-4141-a184-30d0e200dc6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Bulgaria_is_szigorit_megbetegedett_a_kormanyfo","timestamp":"2020. október. 25. 17:39","title":"Bulgária is szigorít, megbetegedett a kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434e62a9-4c83-477b-baca-ba8ee4fc5412","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia addig játszott jól, ameddig a drága pénzen vett légiósok karanténban voltak, és kénytelenek voltak fiatalokat beállítani.","shortLead":"A Puskás Akadémia addig játszott jól, ameddig a drága pénzen vett légiósok karanténban voltak, és kénytelenek voltak...","id":"20201026_felcsut_hornyak_zsolt_akademia_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=434e62a9-4c83-477b-baca-ba8ee4fc5412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56969f2-1305-4589-a043-2ce9f6121ac2","keywords":null,"link":"/sport/20201026_felcsut_hornyak_zsolt_akademia_foci","timestamp":"2020. október. 26. 06:06","title":"A felcsúti edző szerint az öregebb játékosai nem szeretik a fiatal akadémistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekre szóló együttműködést kötött az Airbnb és Jony Ive, az Apple-nél kiteljesedett legendás formatervező. Azt még nem tudni, pontosan mit csinálnak majd együtt.","shortLead":"Évekre szóló együttműködést kötött az Airbnb és Jony Ive, az Apple-nél kiteljesedett legendás formatervező. Azt még nem...","id":"20201026_jony_ive_airbnb_ingatlan_dizajner_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c2c839-a901-4c66-97d9-f50d231b1657","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_jony_ive_airbnb_ingatlan_dizajner_apple","timestamp":"2020. október. 26. 07:03","title":"Az Apple egykori tervezőzsenije, Jony Ive átszabja az Airbnb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3120d4d-246f-4c19-a57a-ae7ec8db71d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper kis rábeszélésre meggondolta magát.","shortLead":"A rapper kis rábeszélésre meggondolta magát.","id":"20201026_Jo_nagy_karomkodassal_vonta_vissza_Donald_Trump_tamogatasat_50_Cent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3120d4d-246f-4c19-a57a-ae7ec8db71d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d31924-8252-4379-9fb7-8dd6389cb9e3","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Jo_nagy_karomkodassal_vonta_vissza_Donald_Trump_tamogatasat_50_Cent","timestamp":"2020. október. 26. 08:01","title":"Jó nagy káromkodással vonta vissza Donald Trump támogatását 50 Cent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valószínűleg füstmérgezésben haltak meg.","shortLead":"Valószínűleg füstmérgezésben haltak meg.","id":"20201026_Harom_holttestet_talaltak_a_zalaszentmihalyi_horgasztonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20836c99-9bdb-430c-8915-5e9a03ba050f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Harom_holttestet_talaltak_a_zalaszentmihalyi_horgasztonal","timestamp":"2020. október. 26. 08:51","title":"Három holttestet találtak a zalaszentmihályi horgásztónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]