[{"available":true,"c_guid":"b0870772-bc36-4134-a693-133f0ec5bb3c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 2020-ra meghirdetett Open Up (Nyílj meg!) szlogent megtartva rendezik meg jövő májusban Rotterdamban az Eurovíziós Dalfesztivált, amelyet a koronavírus-járvány miatt fújtak le idén.



","shortLead":"A 2020-ra meghirdetett Open Up (Nyílj meg!) szlogent megtartva rendezik meg jövő májusban Rotterdamban az Eurovíziós...","id":"20201028_Jovore_nyilhatnak_meg_az_Eurovizios_Dalfesztival_resztvevoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0870772-bc36-4134-a693-133f0ec5bb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43361a5-f02d-40c4-ba58-187c2d8fef16","keywords":null,"link":"/kultura/20201028_Jovore_nyilhatnak_meg_az_Eurovizios_Dalfesztival_resztvevoi","timestamp":"2020. október. 28. 09:10","title":"Jövőre „nyílhatnak meg” az Eurovíziós Dalfesztivál résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pocsék nemzetközi hangulat a forint árfolyamának sem tesz jót, ráadásul egy napra van csak a jegybank kamatkörnyezet szempontjából meghatározó egyhetes betéti tendere.","shortLead":"A pocsék nemzetközi hangulat a forint árfolyamának sem tesz jót, ráadásul egy napra van csak a jegybank kamatkörnyezet...","id":"20201028_A_forint_ismet_tortenelmi_melypontja_fele_santikal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e43c6d1-052f-4b41-ba55-5902331a923f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_A_forint_ismet_tortenelmi_melypontja_fele_santikal","timestamp":"2020. október. 28. 14:18","title":"A forint ismét történelmi mélypontja felé sántikál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f766a79-a31f-4f88-bdea-7f4409bbaf2f","c_author":"Schweitzer András","category":"360","description":"A rendszerváltással hirtelen új megvilágításba került a 20. századi magyar történelem. Az 1956-os forradalom tabuja megdőlt, Horthy, Kádár történelmi szerepe átértékelődött. A történészek mellett a politikusok is nekiláttak, hogy narratívává formálják a közelmúlt történelmét – egy idő után magának a rendszerváltásnak a történetét is.","shortLead":"A rendszerváltással hirtelen új megvilágításba került a 20. századi magyar történelem. Az 1956-os forradalom tabuja...","id":"20201028_Ujrairt_torteneteink_tarsadalom_emlekezet_politika__Drotvago_sorozat_6_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f766a79-a31f-4f88-bdea-7f4409bbaf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b23b962-678f-4b9c-abf6-ccd01bde70ca","keywords":null,"link":"/360/20201028_Ujrairt_torteneteink_tarsadalom_emlekezet_politika__Drotvago_sorozat_6_resz","timestamp":"2020. október. 28. 18:00","title":"Újraírt történeteink: társadalom, emlékezet, politika – Drótvágó sorozat 6. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99963c6-93fa-42d7-b581-508d4013d68f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Van, aki a gitárját vetette meg az állammal, más autót kapott – sokan meglátták a nagy lehetőséget abban, hogy hittérítő buzgalmában a kormány százmilliókat szórt ki az egyházi könnyűzenére – írja a HVG.","shortLead":"Van, aki a gitárját vetette meg az állammal, más autót kapott – sokan meglátták a nagy lehetőséget abban...","id":"20201028_vallasi_konnyuzene_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d99963c6-93fa-42d7-b581-508d4013d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8bdbc6-c098-4b8e-a1e2-efceb9cab698","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_vallasi_konnyuzene_tamogatas","timestamp":"2020. október. 28. 14:55","title":"Már 1,2 milliárd forintot szórt el a kormány vallási könnyűzenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88460c6-1d05-406e-90d7-376269e61725","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A XIII. kerület a legnépszerűbb, bár ott is kevesebb lakás fogyott. ","shortLead":"A XIII. kerület a legnépszerűbb, bár ott is kevesebb lakás fogyott. ","id":"20201028_Koronavirus_jarvany_fovarosi_lakaspiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c88460c6-1d05-406e-90d7-376269e61725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d24c84-9ebc-4015-ac36-80cbe51e3aa8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201028_Koronavirus_jarvany_fovarosi_lakaspiac","timestamp":"2020. október. 28. 17:06","title":"Már a koronavírus-járvány előtt megroppant a fővárosi lakáspiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ffbc6b-c94c-48fd-bdd7-b4772febd7fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VCS nevű eszközt novemberben állítja csatasorba a gyártó, kimondottan a PlayStation 5 ellen.","shortLead":"A VCS nevű eszközt novemberben állítja csatasorba a gyártó, kimondottan a PlayStation 5 ellen.","id":"20201027_atari_vcs_jatekkonzol_megjelenes_ps5_playstation","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ffbc6b-c94c-48fd-bdd7-b4772febd7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ad480a-f630-41a9-9aab-084d54254f60","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_atari_vcs_jatekkonzol_megjelenes_ps5_playstation","timestamp":"2020. október. 27. 10:03","title":"100 játék lesz rajta, de PC-ként is működik majd az Atari új konzolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a2c0f4-3138-49fb-a7d6-7ad2623ebb4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utasok leginkább a járatinformációs kijelzőkön találkoznak azzal a rendszerrel, amelynek cseréjét a Budapest Airport informatikai csapata az elmúlt napokban fejezte be – közölte kedden délelőtt a ferihegyi repülőteret üzemeltető vállalat.","shortLead":"Az utasok leginkább a járatinformációs kijelzőkön találkoznak azzal a rendszerrel, amelynek cseréjét a Budapest Airport...","id":"20201027_budapest_airport_lhbp_repuloter_jaratinformacios_rendszer_fids_csereje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a2c0f4-3138-49fb-a7d6-7ad2623ebb4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeeaee2-9d60-40d8-b305-f95d85472b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_budapest_airport_lhbp_repuloter_jaratinformacios_rendszer_fids_csereje","timestamp":"2020. október. 27. 11:03","title":"600 képernyőn látszik az a reptéri rendszer, amit most lecserélt a Budapest Airport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome böngésző fejlesztése egy állandó feladat a Google számára, a cég új funkciókkal is szívesen kísérletezik. Az egyiknek viszont aligha örülnének a felhasználók, ha megvalósulna.","shortLead":"A Chrome böngésző fejlesztése egy állandó feladat a Google számára, a cég új funkciókkal is szívesen kísérletezik...","id":"20201027_google_chrome_bongeszo_reklam_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc1d16f-d142-4304-8f96-3a07836bceb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_google_chrome_bongeszo_reklam_hirdetes","timestamp":"2020. október. 27. 12:03","title":"Csak ezt ne: beépített reklámok kerülhetnek a Chrome böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]