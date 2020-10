Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f679ed3-cba4-44da-85b9-e85d885e003a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Televíziós bemutatásra és streamingszolgáltatásra készülő 12 történelmi dokumentumfilm támogatásáról döntött a Nemzeti Filmintézet. ","shortLead":"Televíziós bemutatásra és streamingszolgáltatásra készülő 12 történelmi dokumentumfilm támogatásáról döntött a Nemzeti...","id":"20201029_A_Kadarrezsim_drogugyleteirol_keszul_dokumentumfilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f679ed3-cba4-44da-85b9-e85d885e003a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca91044d-774e-4ab1-a7a9-d52c938225d1","keywords":null,"link":"/kultura/20201029_A_Kadarrezsim_drogugyleteirol_keszul_dokumentumfilm","timestamp":"2020. október. 29. 10:56","title":"A Kádár-rezsim drogügyleteiről készül dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A tegnapi három után két újabb top 50-es nagyvállalati toplistát mutatunk be. Ezekből kiderül, melyek a legnagyobb tőkéjű hazai cégek, és melyeknél dolgoznak a legtöbben. Vigyázat: a számok néha csalókák! Így van ez az OTP-nél, a Molnál és például Mészáros Lőrinc Opus Globáljánál.\r

","shortLead":"A tegnapi három után két újabb top 50-es nagyvállalati toplistát mutatunk be. Ezekből kiderül, melyek a legnagyobb...","id":"20201027_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_A_legnagyobbak_es_az_annak_latszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4e7965-afda-4958-b5ba-842dc766cc8e","keywords":null,"link":"/360/20201027_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_A_legnagyobbak_es_az_annak_latszok","timestamp":"2020. október. 27. 15:00","title":"HVG-rangsor a magyar vállalatokról: A legnagyobbak és az annak látszók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétharmadára csökkent a Norton Consulting profitja, de így is százmilliós lett az osztalék.","shortLead":"Kétharmadára csökkent a Norton Consulting profitja, de így is százmilliós lett az osztalék.","id":"20201027_Rakay_Philip_tanacsado_ceg_osztalek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04735a78-908d-4f56-87bc-f4da077bab5d","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_Rakay_Philip_tanacsado_ceg_osztalek","timestamp":"2020. október. 27. 13:15","title":"Százmilliós osztalékot fizetett Rákay Philip tanácsadó cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27d8938-e7d8-4aa8-beee-4330a0978e53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügy előzménye, hogy a szolgáltatás törölte a nyíltan homofób Mi hazánk Facebook-oldalát.","shortLead":"Az ügy előzménye, hogy a szolgáltatás törölte a nyíltan homofób Mi hazánk Facebook-oldalát.","id":"20201028_duro_dora_mi_hazank_facebook_oldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b27d8938-e7d8-4aa8-beee-4330a0978e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902a532a-0af0-4d4d-9ef8-72c17cbe959f","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_duro_dora_mi_hazank_facebook_oldal","timestamp":"2020. október. 28. 11:27","title":"Dúró Dóra kifakadt a Facebook tiltása miatt, kormányzati fellépést követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerda este 368,83-ig jutott.\r

","shortLead":"Szerda este 368,83-ig jutott.\r

","id":"20201029_forint_euro_arfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1074a1ab-4e12-4bfe-a43f-84936313092f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2020. október. 29. 07:14","title":"Apró erősödéssel nyitott a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány úgy akar megszüntetni egy alkotmányos mulasztást, hogy az Alkotmánybíróság véleményével szembe megy.","shortLead":"A kormány úgy akar megszüntetni egy alkotmányos mulasztást, hogy az Alkotmánybíróság véleményével szembe megy.","id":"20201027_Kormany_kontra_Alkotmanybirosag_csak_az_lesz_meltatlan_a_polgarmestersegre_akit_megbizatasi_ideje_alatt_itelnek_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ff293d-9519-4291-bdcb-b796461dd230","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Kormany_kontra_Alkotmanybirosag_csak_az_lesz_meltatlan_a_polgarmestersegre_akit_megbizatasi_ideje_alatt_itelnek_el","timestamp":"2020. október. 27. 19:53","title":"Kormány kontra Alkotmánybíróság: csak az lesz méltatlan a polgármesterségre, akit megbízatási ideje alatt ítélnek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2621573-49ba-4216-857f-651fb50fd750","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Információs Hivatal élére november 1-jén kerül Bunford Zsolt János.\r

","shortLead":"Az Információs Hivatal élére november 1-jén kerül Bunford Zsolt János.\r

","id":"20201027_informacios_hivatal_bunford_zsolt_janos_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2621573-49ba-4216-857f-651fb50fd750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8b6136-13ee-4182-a9c1-f19f0fc3b076","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_informacios_hivatal_bunford_zsolt_janos_elnok","timestamp":"2020. október. 27. 21:28","title":"Kinevezték a polgári hírszerzés új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa valamennyi államában folyamatosan romlanak a Covid–19-járvány terjedését jelző adatok, a legrosszabb helyzet Csehországban és Belgiumban alakult ki, de Oroszországban is sorra dőlnek meg a napi fertőzési rekordok. A járványt másképpen kezelő Svédországban is megjelent a második hullám, a skandináv országban viszont feltűnően alacsony a halottak száma. ","shortLead":"Európa valamennyi államában folyamatosan romlanak a Covid–19-járvány terjedését jelző adatok, a legrosszabb helyzet...","id":"20201028_Europaszerte_mindenhol_romlik_a_jarvanyhelyzet_a_foldresz_bezarkozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba85af3-295f-4740-989f-2b29a3a2943e","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Europaszerte_mindenhol_romlik_a_jarvanyhelyzet_a_foldresz_bezarkozik","timestamp":"2020. október. 28. 13:20","title":"Európa-szerte mindenhol romlik a járványhelyzet, de hogy állnak a svédek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]