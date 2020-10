Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteken ismertetett adatok szerint két 34 éves férfi is meghalt a Covid–19 betegség szövődményei miatt.","shortLead":"A pénteken ismertetett adatok szerint két 34 éves férfi is meghalt a Covid–19 betegség szövődményei miatt.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358faad7-8a6a-497d-b7b1-4631cadaf65f","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 30. 12:06","title":"Nem tüntettek fel ismert alapbetegséget egy 34 évesen elhunyt koronavírusos férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b38fb7-ccf8-4832-bbfb-df15e5f9dead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Colin Josttal a Saturday Night Live forgatásán ismerkedett meg a színésznő.","shortLead":"Colin Josttal a Saturday Night Live forgatásán ismerkedett meg a színésznő.","id":"20201030_Scarlett_Johansson_a_jarvany_kozepen_ferjhez_ment_es_ezt_egy_szokatlan_helyrol_tudtuk_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b38fb7-ccf8-4832-bbfb-df15e5f9dead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d980592-66c7-4b30-b7c0-09bb0f0a135e","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Scarlett_Johansson_a_jarvany_kozepen_ferjhez_ment_es_ezt_egy_szokatlan_helyrol_tudtuk_meg","timestamp":"2020. október. 30. 09:37","title":"Scarlett Johansson a járvány közepén férjhez ment, és ezt egy szokatlan helyről tudtuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0530e31d-86e9-4152-8404-9ad74362be93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Melegebb idő lesz, mint az elmúlt napokban volt, de a szél miatt a felmelegedésből nem mindenhol fogunk sokat érezni.","shortLead":"Melegebb idő lesz, mint az elmúlt napokban volt, de a szél miatt a felmelegedésből nem mindenhol fogunk sokat érezni.","id":"20201031_Viharos_szel_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0530e31d-86e9-4152-8404-9ad74362be93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e479af-9689-4dca-8ce3-07ea221752d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Viharos_szel_idojaras","timestamp":"2020. október. 31. 08:21","title":"Viharos szél miatt adtak ki riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 9 ezer új fertőzöttet azonosítottak az országban.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 9 ezer új fertőzöttet azonosítottak az országban.","id":"20201029_Jovo_tavaszig_meghosszabbitottak_a_szuksegallapotot_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3b58e5-ffe2-41d6-81a6-7d3f3faa9ea0","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Jovo_tavaszig_meghosszabbitottak_a_szuksegallapotot_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. október. 29. 21:37","title":"Jövő tavaszig meghosszabbították a szükségállapotot Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nemrég jött ki az ország a 2008-as válságból, most már itt az újabb krízis. De feldolgoztuk-e már az előző válság hagyatékát? Ezt a kérdést vizsgálta Major Gábor a Tárki Társadalmi Riportjában. Arra jutott: a bankrendszer állapota jobb, mint 12 éve, viszont sokan még mindig csak arra takarékoskodnak, hogy egy váratlan kiadást tudjanak fizetni, és ma már nem a rossz hitelportfolió, hanem a munkanélküliség veszélye miatt dőlhetnek be hitelek.","shortLead":"Nemrég jött ki az ország a 2008-as válságból, most már itt az újabb krízis. De feldolgoztuk-e már az előző válság...","id":"20201030_hitel_tarsadalmi_riport_hitelezes_tarki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733dae3e-1338-4cae-b32c-331a40c12dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_hitel_tarsadalmi_riport_hitelezes_tarki","timestamp":"2020. október. 30. 14:00","title":"Újabb hitelválság jöhet a magyaroknál, vagy tanultunk a 2008-as leckéből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nappal korábban Jurij Karajev még arról nyilatkozott, hogy a fehérorosz rendőrség túl toleráns volt eddig, de a jövőben nem habozik majd éles lőszert használni. Csütörtökön elnöki segítő lett belőle.","shortLead":"Egy nappal korábban Jurij Karajev még arról nyilatkozott, hogy a fehérorosz rendőrség túl toleráns volt eddig, de...","id":"20201029_lukasenka_levaltotta_a_belugyminisztert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6482c318-6548-4862-b562-ed5257fcc31f","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_lukasenka_levaltotta_a_belugyminisztert","timestamp":"2020. október. 29. 19:54","title":"Lukasenka leváltotta a belügyminiszterét, aki éles lőszer bevetésével fenyegette a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff6b70c-bda4-464e-ba0f-a91b7721dda9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovákok ötven embert kértek az országos teszthez, de Szijjártó Péter nagyvonalú volt.","shortLead":"A szlovákok ötven embert kértek az országos teszthez, de Szijjártó Péter nagyvonalú volt.","id":"20201030_koronavirus_szlovakia_szijjarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff6b70c-bda4-464e-ba0f-a91b7721dda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415b5988-d96d-4e10-bdcb-e282375b0a47","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_szlovakia_szijjarto","timestamp":"2020. október. 30. 18:03","title":"Kétszáz egészségügyi dolgozót küldünk Szlovákiába tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A munkahelyek rezsifogyasztása részben a családokra, a háztartásokra hárul, ha a munkavállalók sokat dolgoznak otthonról. A kormány új szabályokat ígér és valamiféle munkáltatói rezsihozzájárulás bevezetését.\r

","shortLead":"A munkahelyek rezsifogyasztása részben a családokra, a háztartásokra hárul, ha a munkavállalók sokat dolgoznak...","id":"20201029_Mennyivel_dobja_meg_a_teli_rezsit_a_jarvanyhome_office_es_ki_allja_a_cechet_Szavazzon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2a7d7e-3d0f-469b-9e4e-6b60d84d1149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_Mennyivel_dobja_meg_a_teli_rezsit_a_jarvanyhome_office_es_ki_allja_a_cechet_Szavazzon","timestamp":"2020. október. 29. 16:20","title":"Mennyivel dobja meg a téli rezsit a járvány home office, és ki állja a cechet? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]