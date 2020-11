Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori jobbikos politikus ellenzéki összefogással győzött Egerben, az LMP-s és a momentumos képviselői eddig bírták vele a közös munkát. Mirkóczkit meglepte a döntés.","shortLead":"Az egykori jobbikos politikus ellenzéki összefogással győzött Egerben, az LMP-s és a momentumos képviselői eddig bírták...","id":"20201030_mirkoczki_adam_eger_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a440064e-0703-48bf-bf6e-455657183daf","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_mirkoczki_adam_eger_ellenzek","timestamp":"2020. október. 30. 15:05","title":"Vége Mirkóczki közgyűlési többségének Egerben, a kilépők a Fideszéhez hasonló rendszert emlegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688d246f-e0af-42d9-a123-0fc6dc3ebd20","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A tavaszihoz hasonló lezárásokról döntött a belga szövetségi kormány. Csak a legszükségesebb üzletek lesznek nyitva, a következő két hétben nem lesz iskolai oktatás, azt követően pedig részben távoktatásra térnek át. A belga egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás folyamatosan nő, már Németországba is szállítanak betegeket.","shortLead":"A tavaszihoz hasonló lezárásokról döntött a belga szövetségi kormány. Csak a legszükségesebb üzletek lesznek nyitva...","id":"20201030_Kozel_teljes_lezaras_jon_Belgiumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688d246f-e0af-42d9-a123-0fc6dc3ebd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154fba4c-5509-47b2-b0fb-fdb11fa266ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Kozel_teljes_lezaras_jon_Belgiumban","timestamp":"2020. október. 30. 20:24","title":"Közel teljes lezárás jön Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b69d9b-030f-4811-bcc5-342d07431091","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A Vígszínház az új idényét az új igazgató olyan klasszikus darabbal nyitotta meg, amelyben minden és mindenki romokban hever. ","shortLead":"A Vígszínház az új idényét az új igazgató olyan klasszikus darabbal nyitotta meg, amelyben minden és mindenki romokban...","id":"202044__az_oreg_holgy_latogatasa__rudolf_peter__tisztessegtelen_ajanlat__direktori_nagyvizit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2b69d9b-030f-4811-bcc5-342d07431091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef91081f-1f50-49b2-9ae0-5a146461a4ab","keywords":null,"link":"/360/202044__az_oreg_holgy_latogatasa__rudolf_peter__tisztessegtelen_ajanlat__direktori_nagyvizit","timestamp":"2020. október. 30. 17:00","title":"Kapitulálni vagy ragaszkodni a tisztességhez? Rudolf Péter első rendezése a Vígben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d9597f-6ee3-454c-b055-0993e481cdf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy alkuszcég szerint van rá esély, hogy a biztosítók szétterítik az extra magas tarifák elvesztése miatt keletkező kiesést.","shortLead":"Egy alkuszcég szerint van rá esély, hogy a biztosítók szétterítik az extra magas tarifák elvesztése miatt keletkező...","id":"20201030_Sok_autos_akar_rosszul_is_jarhat_a_kgfbdijak_felulvizsgalataval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31d9597f-6ee3-454c-b055-0993e481cdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a8c03b-7000-4011-a3a5-a78d1a5a9f82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Sok_autos_akar_rosszul_is_jarhat_a_kgfbdijak_felulvizsgalataval","timestamp":"2020. október. 30. 14:55","title":"Sok autós rosszul járhat a kgfb-díjak felülvizsgálatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Három ügyben is kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarországgal szemben. Az egyik ügy a menekültügyi eljárással kapcsolatos, néhány hónap alatt kiderült, hogy az új szabályozás sem felel meg Brüsszel szerint az EU-s jognak.","shortLead":"Három ügyben is kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarországgal szemben. Az egyik ügy...","id":"20201030_Brusszel_szerint_az_uj_menekultugyi_szabalyozas_is_unios_jogba_utkozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd5897b-bccf-4399-980c-ba919323f420","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Brusszel_szerint_az_uj_menekultugyi_szabalyozas_is_unios_jogba_utkozik","timestamp":"2020. október. 30. 15:46","title":"Brüsszel szerint az új menekültügyi szabályozás is uniós jogba ütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Forró elnökválasztást vár a bolthálózat.","shortLead":"Forró elnökválasztást vár a bolthálózat.","id":"20201030_Zavargasokra_szamit_a_Walmart_ezert_eldugja_a_fegyvereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efefc371-7f61-4369-b0b3-6dd4fcb56072","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Zavargasokra_szamit_a_Walmart_ezert_eldugja_a_fegyvereket","timestamp":"2020. október. 30. 10:18","title":"Zavargásokra számít a Walmart, ezért eldugja a fegyvereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec0ff62-dc73-404c-9489-62d279713a64","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem állhat le az ország, megfontoltan kell bevezetni a korlátozásokat, de egyéni védekezéssel gátat lehet vetni a vírus terjedésének - mondta az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője aznap, amikor minden korábbinál több fertőzöttet találtak.","shortLead":"Nem állhat le az ország, megfontoltan kell bevezetni a korlátozásokat, de egyéni védekezéssel gátat lehet vetni a vírus...","id":"20201031_Operativ_torzs_egyeni_vedekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec0ff62-dc73-404c-9489-62d279713a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931cfd47-2524-4557-8377-df185d7050f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Operativ_torzs_egyeni_vedekezes","timestamp":"2020. október. 31. 12:53","title":"Operatív törzs: A kormány az egyéni védekezésre támaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864fb9eb-6387-425d-8a19-22583fcfa4ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyál mellett vártak a rendőrök a drogot rejtegető férfira, de az egy kicsit meglepte őket, hogy taxival érkezett.","shortLead":"Gyál mellett vártak a rendőrök a drogot rejtegető férfira, de az egy kicsit meglepte őket, hogy taxival érkezett.","id":"20201031_taxi_kabitoszer_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=864fb9eb-6387-425d-8a19-22583fcfa4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb23b0a-c8a9-4414-9fd4-5784d20364f6","keywords":null,"link":"/elet/20201031_taxi_kabitoszer_rendorseg","timestamp":"2020. október. 31. 11:57","title":"Taxival ment az erdőbe az elrejtett kábítószerért a díler, elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]