[{"available":true,"c_guid":"d5068e9f-72e9-43c9-8ffb-2e68a341319b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberölési ügyben keresik Tukacs Teofilt és Árva Mercédeszt.","shortLead":"Emberölési ügyben keresik Tukacs Teofilt és Árva Mercédeszt.","id":"20201101_Ezt_a_ket_embert_keresik_a_pecsi_gyilkossag_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5068e9f-72e9-43c9-8ffb-2e68a341319b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de4b4fc-c84c-48ea-b778-b87d27576696","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_Ezt_a_ket_embert_keresik_a_pecsi_gyilkossag_miatt","timestamp":"2020. november. 01. 09:53","title":"Ezt a két embert keresik a pécsi gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7df9a54-04a9-4d4f-9b90-1332031317b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Váradi József a Nettavisennek adott interjút, amiben felelt az ellenük szóló bojkottra, a szakszervezeti kritikákra, és megmagyarázta, miért kérnek külön pénzt egyes szolgáltatásokért.","shortLead":"Váradi József a Nettavisennek adott interjút, amiben felelt az ellenük szóló bojkottra, a szakszervezeti kritikákra, és...","id":"20201101_wizz_air_norvegia_varadi_jozsef_interju_nettavisen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7df9a54-04a9-4d4f-9b90-1332031317b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba0b486-c272-4c1e-ab36-7e9f32a1ce1d","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_wizz_air_norvegia_varadi_jozsef_interju_nettavisen","timestamp":"2020. november. 01. 14:44","title":"A Wizz Air-vezér Váradi lapinterjúban üzent az őket bojkottáló norvég kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87280b6a-bea5-4392-8fe5-f98535850966","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meghívták a minisztert a Vas utcába, hogy kezdetét vehesse az érdemi tárgyalás. ","shortLead":"Meghívták a minisztert a Vas utcába, hogy kezdetét vehesse az érdemi tárgyalás. ","id":"20201102_SZFE_sajtotajekoztato_blokad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87280b6a-bea5-4392-8fe5-f98535850966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca347ac-0994-427a-9c88-069a615e432d","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_SZFE_sajtotajekoztato_blokad","timestamp":"2020. november. 02. 11:26","title":"SZFE: Palkovics Lászlót beengednék a diákok az Ódry Színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ruhákat, háztartási termékeket hirdetett eladásra egy nő, de azokkal valójában nem is rendelkezett. A pénzt viszont minden vásárlójától előre beszedte.","shortLead":"Ruhákat, háztartási termékeket hirdetett eladásra egy nő, de azokkal valójában nem is rendelkezett. A pénzt viszont...","id":"20201102_internetes_csalas_csalo_hirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8cd754-e3ad-44ae-93d6-4af90e4313a3","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_internetes_csalas_csalo_hirdetes","timestamp":"2020. november. 02. 09:51","title":"221 embert vágott át az interneten egy 29 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen már 709 ezer regisztrált fertőzöttet találtak az országban.\r

","shortLead":"Összesen már 709 ezer regisztrált fertőzöttet találtak az országban.\r

","id":"20201101_Az_olaszoknal_most_29_ezerrel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fa866c-0f53-405f-9f3d-67ee02e96545","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Az_olaszoknal_most_29_ezerrel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. november. 01. 18:58","title":"Az olaszoknál most 29 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b210e648-2f11-4189-b2a0-55209259ff79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerkezet a párakapukhoz hasonlóan működik, csak víz helyett fertőtlenítőt locsol. A helyieknek tetszik az ötlet.","shortLead":"A szerkezet a párakapukhoz hasonlóan működik, csak víz helyett fertőtlenítőt locsol. A helyieknek tetszik az ötlet.","id":"20201102_fertotlenito_kapu_fertotlenites_fertotlenitoszer_baranya_megye_hosszuheteny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b210e648-2f11-4189-b2a0-55209259ff79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87628354-aa7f-4d9f-adb9-7980e89bc5c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_fertotlenito_kapu_fertotlenites_fertotlenitoszer_baranya_megye_hosszuheteny","timestamp":"2020. november. 02. 08:33","title":"Fertőtlenítő kapuval próbálják megállítani a koronavírust Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre súlyosabb a járványhelyzet, Európa egyre több országában fokozzák a szigort. A magyar kormány, hiába döntünk negatív rekordokat szinte minden nap, egyelőre az egyéni felelősségre helyezi a hangsúlyt. Ön szerint ez elég? A hvg.hu novemberi kérdőíve a járvány kezeléséről.","shortLead":"Egyre súlyosabb a járványhelyzet, Európa egyre több országában fokozzák a szigort. A magyar kormány, hiába döntünk...","id":"20201102_covid_felmeres_november","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4019ae-ce84-4aae-a1d3-4c07b80ad2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_covid_felmeres_november","timestamp":"2020. november. 02. 14:30","title":"A kormány a lakosságra bízza a védekezés oroszlánrészét – ön másképp csinálná? Itt a hvg.hu újabb koronavírus-nagytesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100a489e-abe7-416f-a00b-28a66702be0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen fogták el a feltételezett gyilkosokat.","shortLead":"Pécsen fogták el a feltételezett gyilkosokat.","id":"20201101_A_rendorseg_elfogta_a_pecsi_gyilkossag_elkovetoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=100a489e-abe7-416f-a00b-28a66702be0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82327234-d832-434d-8201-1c6aa68f3edd","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_A_rendorseg_elfogta_a_pecsi_gyilkossag_elkovetoit","timestamp":"2020. november. 01. 11:05","title":"A rendőrség elfogta a pécsi gyilkosság elkövetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]