Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lakosság széleskörű oltására 2021 második feléig azonban nem sok esély van. ","shortLead":"A lakosság széleskörű oltására 2021 második feléig azonban nem sok esély van. ","id":"20201025_Fauci_December_elejere_kiderul_vane_hatasos_koronavirus_elleni_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f2046d-8388-4824-9d14-ff83fcaca839","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_Fauci_December_elejere_kiderul_vane_hatasos_koronavirus_elleni_oltas","timestamp":"2020. október. 25. 13:41","title":"Fauci: December elejére kiderül, van-e hatásos koronavírus elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43e9fe7-fc4f-4eeb-99f0-55b005628544","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a litván gazdaság teljesített az egyik legjobban a koronavírus alatt, ez nem volt elég a kormányváltás elkerüléséhez.","shortLead":"Bár a litván gazdaság teljesített az egyik legjobban a koronavírus alatt, ez nem volt elég a kormányváltás...","id":"20201026_litvania_kormanyvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b43e9fe7-fc4f-4eeb-99f0-55b005628544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d99aaad-7215-44cc-9222-b7750028a93b","keywords":null,"link":"/vilag/20201026_litvania_kormanyvaltas","timestamp":"2020. október. 26. 06:45","title":"Jobbközép-liberális koalíciós kormányzás lesz Litvániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088983b5-9693-4b6c-832b-acbc65a0faba","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az emberek egy része úgy gondolja, túl nagy volt a tavaszi lezárás gazdasági kára az \"egészségügyi előnyökhöz képest\" – mondta Tóth István György, a Tárki vezérigazgatója a hvg.hu-nak adott interjúban. A most megjelent Társadalmi Riport szerint az elmúlt évtizedekben komoly lehetőségeket pazarolt el az ország, az egyik legfontosabb kérdés az emberek tudásának, egészségének javítása lenne.","shortLead":"Az emberek egy része úgy gondolja, túl nagy volt a tavaszi lezárás gazdasági kára az \"egészségügyi előnyökhöz képest\" –...","id":"20201026_Toth_Istvan_Gyorgy_tarki_tarsadalmi_riport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=088983b5-9693-4b6c-832b-acbc65a0faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aba804-52af-4538-a520-359337e37f6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Toth_Istvan_Gyorgy_tarki_tarsadalmi_riport","timestamp":"2020. október. 26. 06:30","title":"Sokan felteszik a kérdést: 350 élet vagy 100 ezer munkahely a fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eef6d2e-daba-4ef5-9b0c-9a378a60cdbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfiak több mint tizede fogyaszt minden nap alkoholt.","shortLead":"A férfiak több mint tizede fogyaszt minden nap alkoholt.","id":"20201024_Egy_kicsit_kevesebb_lett_a_nagyivo_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eef6d2e-daba-4ef5-9b0c-9a378a60cdbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c7e357-b401-43cf-9f86-1ec132c557f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Egy_kicsit_kevesebb_lett_a_nagyivo_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 24. 20:10","title":"Egy kicsit kevesebb lett a nagyivó Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69192d74-b2de-4b06-b735-947d2e00311e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A színes gyémántokat viszont szinte senki nem kereste. ","shortLead":"A színes gyémántokat viszont szinte senki nem kereste. ","id":"20201025_Taska_alkohol_luxustargyak_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69192d74-b2de-4b06-b735-947d2e00311e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba76c3e-0d05-4c37-ba1d-cb05fb00d3e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Taska_alkohol_luxustargyak_koronavirus","timestamp":"2020. október. 25. 15:41","title":"Táskák és alkohol: ez fogy a luxustárgyak piacán járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e624d15-57d9-4da4-86bf-f8e15e8cacf0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Rendkívül tűzveszélyesek, ha megsérülnek, fel is robbanhatnak.","shortLead":"Rendkívül tűzveszélyesek, ha megsérülnek, fel is robbanhatnak.","id":"20201026_Komoly_tuzet_okozhatnak_a_kidobott_elemek_es_akkumulatorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e624d15-57d9-4da4-86bf-f8e15e8cacf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a32d5d-4be0-4451-a1a6-f1062bf3b293","keywords":null,"link":"/zhvg/20201026_Komoly_tuzet_okozhatnak_a_kidobott_elemek_es_akkumulatorok","timestamp":"2020. október. 26. 16:13","title":"Komoly tüzet okozhatnak a kidobott akkumulátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Világszerte nő a túlsúlyos emberek aránya, és a divatos diéták sokszor semmit sem érnek. Egyes közgazdászok állítják: a probléma megfelelő ösztönzőkkel megoldható. Részlet a Mit tenne Keynes? című könyvből.","shortLead":"Világszerte nő a túlsúlyos emberek aránya, és a divatos diéták sokszor semmit sem érnek. Egyes közgazdászok állítják...","id":"20201025_Hogyan_fogyhatok_le_Segit_a_kozgazdasagtan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5313cb99-186e-44d5-84ce-7568f795cd48","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201025_Hogyan_fogyhatok_le_Segit_a_kozgazdasagtan","timestamp":"2020. október. 25. 19:15","title":"Hogyan fogyhatok le? Segít a közgazdaságtan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695d5d95-500c-440f-acd9-c6eb0b23f5b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"112 évet élt a hét végén elhunyt legidősebb brit állampolgár, Joan Hocquard. Az 1908-ban született hölgy március 29-ei születésnapját még együtt ünnepelte a világ legidősebb férfijével, Bob Weightonnal. ","shortLead":"112 évet élt a hét végén elhunyt legidősebb brit állampolgár, Joan Hocquard. Az 1908-ban született hölgy március 29-ei...","id":"20201025_Meghalt_a_legidosebb_brit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=695d5d95-500c-440f-acd9-c6eb0b23f5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cea5bf8-a404-4ce2-ac38-d2b118e5316f","keywords":null,"link":"/elet/20201025_Meghalt_a_legidosebb_brit","timestamp":"2020. október. 25. 17:29","title":"Meghalt a legidősebb brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]