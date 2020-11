Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7795c602-6e85-45a7-85c1-bc5435f6c266","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Az amerikai elnökválasztás kampányfinisében, október közepén két filmmel is megajándékozta rajongóit Aaron Sorkin. Egyrészt megtette nekünk azt a szívességet, hogy elhozta 2020-ba Az elnök embereinek az egész bagázsát. Az igazán nagy dobása azonban A chicagói hetek tárgyalása, amely Oscar-gyanús forgatókönyv és alakítás olyan színészektől, mint Sacha Baron Cohen, Mark Rylance vagy Frank Langella – és amely közben megmutatja: sokat nem javult a világ 1968 óta.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztás kampányfinisében, október közepén két filmmel is megajándékozta rajongóit Aaron Sorkin...","id":"20201102_aaron_sorkin_az_elnok_emberei_a_chicagoi_hetek_targyalasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7795c602-6e85-45a7-85c1-bc5435f6c266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac966c2f-aa0e-496d-8116-a91d7845027f","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_aaron_sorkin_az_elnok_emberei_a_chicagoi_hetek_targyalasa","timestamp":"2020. november. 02. 20:00","title":"Így repülünk egy ötvenéves történettel a mába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13a5a54-692e-4fba-80bf-1a216a3c7bcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre szélesebb körben tapasztalt jelenség, hogy alacsonyabb értékeket mutat a mai emberek átlagos testhőmérséklete, mint néhány évtizeddel korábban. A kutatók egyelőre nem igazán értik, mi áll ennek a hátterében.","shortLead":"Egyre szélesebb körben tapasztalt jelenség, hogy alacsonyabb értékeket mutat a mai emberek átlagos testhőmérséklete...","id":"20201102_atlagos_testhomerseklet_csokkenese_homero_lazmero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f13a5a54-692e-4fba-80bf-1a216a3c7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d24c564-5630-4c05-95fb-dbc8bc131d9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_atlagos_testhomerseklet_csokkenese_homero_lazmero","timestamp":"2020. november. 02. 09:03","title":"Történik valami furcsa az embereknél: csökken az átlagos testhőmérsékletünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63394f7e-b225-4201-8de2-0ace8a1a3841","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áron András Apey negyedik albuma november 23-án jelenik meg, a nyitódal kapott is egy klipet, amit már meg is nézhetnek a hvg.hu-n.\r

\r

","shortLead":"Áron András Apey negyedik albuma november 23-án jelenik meg, a nyitódal kapott is egy klipet, amit már meg is nézhetnek...","id":"20201102_weirdo_uj_dallal_jelentkezett_Apey","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63394f7e-b225-4201-8de2-0ace8a1a3841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd22ce38-302d-4a95-b08b-a5beacdec02f","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_weirdo_uj_dallal_jelentkezett_Apey","timestamp":"2020. november. 02. 19:00","title":"\"Ha egy pillanatra hangsor lehetnék, akkor így néznék ki belülről\" – új klippel jelentkezett Apey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"Bár 2020. december 31-ig van lehetőség igényelni az új Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukcióit, a Bankmonitor szakértői szerint könnyen kifuthatnak az időből azok a vállalkozók, akik az utolsó pillanatra halasztják a dolgot, ugyanis a banki kapcsolatfelvételtől a folyósításig akár 5-6 hét is eltelhet.","shortLead":"Bár 2020. december 31-ig van lehetőség igényelni az új Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukcióit, a Bankmonitor...","id":"20201103_Sietnie_kell_a_vallalkozasoknak_ha_meg_uj_Szechenyi_hitelt_szeretnenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5896e2d-67af-4e12-a0dd-b13a64385a48","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_Sietnie_kell_a_vallalkozasoknak_ha_meg_uj_Szechenyi_hitelt_szeretnenek","timestamp":"2020. november. 03. 14:54","title":"Sietnie kell a vállalkozásoknak, ha még új Széchenyi hitelt szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022b8f99-e94a-475b-b488-d8dc0ad4fd09","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Markánsan eltérő jövőt kínál a szavazóknak Donald Trump és Joe Biden, bár az előbbi spórol a konkrétumokkal, az utóbbi pedig tesz néhány beválthatatlan ígéretet is. ","shortLead":"Markánsan eltérő jövőt kínál a szavazóknak Donald Trump és Joe Biden, bár az előbbi spórol a konkrétumokkal, az utóbbi...","id":"20201103_Az_elnok_mellett_Amerikat_is_valasztanak_maguknak_Trump_es_Biden_szavazoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=022b8f99-e94a-475b-b488-d8dc0ad4fd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008921e6-cf09-4429-89f7-2ec618f384e5","keywords":null,"link":"/360/20201103_Az_elnok_mellett_Amerikat_is_valasztanak_maguknak_Trump_es_Biden_szavazoi","timestamp":"2020. november. 03. 13:00","title":"Az elnök mellett Amerikát is választanak maguknak Trump és Biden szavazói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hárommillió dollár jegybevétel is elég volt a kasszasikerlista első helyéhez.","shortLead":"Hárommillió dollár jegybevétel is elég volt a kasszasikerlista első helyéhez.","id":"20201101_Nagyon_keves_nezot_kellett_becsabitania_a_a_Come_Playnek_hogy_a_legsikeresebb_film_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da9a067-752d-41b6-8198-72e748cb0da3","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Nagyon_keves_nezot_kellett_becsabitania_a_a_Come_Playnek_hogy_a_legsikeresebb_film_legyen","timestamp":"2020. november. 01. 20:14","title":"Nagyon kevés nézőt kellett becsábítania a a Come Playnek, hogy a legsikeresebb film legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ők egyelőre nem kaptak mentőcsomagot, miközben a forgalmuk nagy része eltűnt.","shortLead":"Ők egyelőre nem kaptak mentőcsomagot, miközben a forgalmuk nagy része eltűnt.","id":"20201103_csehorszag_sorfozdek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6265254d-b437-44ed-b65a-cbffb9491c03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_csehorszag_sorfozdek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 14:56","title":"Nagy bajban a cseh sörfőzdék, a kormánytól kérnek segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dee5562-6dc1-427a-bfa8-69ac9082913f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nyitott autóból esett ki egy vizsla, de úgy, hogy közben a póráza nem engedte őt. ","shortLead":"Egy nyitott autóból esett ki egy vizsla, de úgy, hogy közben a póráza nem engedte őt. ","id":"20201103_korforgalom_auto_kutya_keszthely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dee5562-6dc1-427a-bfa8-69ac9082913f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1427d1-db57-404f-9b8c-499b62ed350b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_korforgalom_auto_kutya_keszthely","timestamp":"2020. november. 03. 12:27","title":"Körforgalomban haladó autóból esett ki egy kutya Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]