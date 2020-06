Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c041229d-f9b1-45dc-9f82-552b66c6810b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Freddy Nock egy kisebb sétát is megtett a kabinos felvonó kötelén. ","shortLead":"Freddy Nock egy kisebb sétát is megtett a kabinos felvonó kötelén. ","id":"20200625_kotelen_svajci_akrobata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c041229d-f9b1-45dc-9f82-552b66c6810b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5618aa82-2dec-4173-9136-29cbeeeb330a","keywords":null,"link":"/elet/20200625_kotelen_svajci_akrobata","timestamp":"2020. június. 25. 11:44","title":"3000 méter magasan, egy sífelvonó kötelén sétált és biciklizett a svájci akrobata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb73cc0-70b7-4e8e-9ba3-96997ca34ac2","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Orbán Viktor eddigi kormányainak egyetlen állandó tagja van: Pintér Sándor, aki ráadásul bármilyen területen bevethető és lojalitása megkérdőjelezhetetlen. A mindenügyi miniszter legutóbb az egészségügyi rendszer átszervezésénél bukkant fel mint megoldóember.","shortLead":"Orbán Viktor eddigi kormányainak egyetlen állandó tagja van: Pintér Sándor, aki ráadásul bármilyen területen bevethető...","id":"202025__pinter_sandor__mindenugyi_miniszter__lojalitas__megoldoember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceb73cc0-70b7-4e8e-9ba3-96997ca34ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6d129e-48f1-4fd5-9f3b-c5643fa62b20","keywords":null,"link":"/360/202025__pinter_sandor__mindenugyi_miniszter__lojalitas__megoldoember","timestamp":"2020. június. 24. 07:00","title":"Pintér Sándor titka: nem véletlenül áll Orbán háta mögött több mint 20 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051bc489-7c0c-45c4-9e80-39c0242a5974","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Perényi Zsigmond feladatait átmenetileg Palkovics László látja el.","shortLead":"Perényi Zsigmond feladatait átmenetileg Palkovics László látja el.","id":"20200625_Europai_unios_fejlesztes_fallamtitkar_Perenyi_Zsigmond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=051bc489-7c0c-45c4-9e80-39c0242a5974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb6446-7009-4738-8c63-97c6c2188640","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Europai_unios_fejlesztes_fallamtitkar_Perenyi_Zsigmond","timestamp":"2020. június. 25. 10:25","title":"Egészségügyi okokra hivatkozva távozik a uniós fejlesztésekért felelős államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 75 éves Arató Andrásnak még mindig vannak tervei, jelenleg befektetőket keres egy filmhez.","shortLead":"A 75 éves Arató Andrásnak még mindig vannak tervei, jelenleg befektetőket keres egy filmhez.","id":"20200625_Vigjatek_Hide_the_Pain_Harold_Arato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eab3f8-3526-46a0-8131-cff1f19e3af8","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Vigjatek_Hide_the_Pain_Harold_Arato","timestamp":"2020. június. 25. 12:55","title":"Hide the Pain Harold, vagyis Arató András vígjátékot akar készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8bf19e-6cbb-462e-b3a7-c492f676f1a5","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A járvány idején leállított ellátás újraindul ugyan, de ismét szembesülünk a rendszer hibáival, amelyek a kényszerszünet után tovább súlyosbodhatnak.","shortLead":"A járvány idején leállított ellátás újraindul ugyan, de ismét szembesülünk a rendszer hibáival, amelyek...","id":"20200624_Ora_indul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc8bf19e-6cbb-462e-b3a7-c492f676f1a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc4873f-53f7-4f83-b5ef-3758d112f018","keywords":null,"link":"/360/20200624_Ora_indul","timestamp":"2020. június. 24. 11:00","title":"Kezdhetünk aggódni azon, hogy az egészségügy visszatér a rendes kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azon a napon ért véget a Korózs Lajos videóját érintő vizsgálat, hogy bejelentették: elkezdődik.\r

","shortLead":"Azon a napon ért véget a Korózs Lajos videóját érintő vizsgálat, hogy bejelentették: elkezdődik.\r

","id":"20200625_n_athina_mszp_korozs_lajos_belso_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3aadb2-9fb0-49b6-a2d9-58c76ed7c794","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_n_athina_mszp_korozs_lajos_belso_vizsgalat","timestamp":"2020. június. 25. 18:02","title":"Rég lezárult az MSZP belső vizsgálata az álmentőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A támadó kábítószert fogyasztott a késelés előtt.","shortLead":"A támadó kábítószert fogyasztott a késelés előtt.","id":"20200624_borton_pulover_munkatars_Csolnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2a2a31-6edd-49ea-b88a-dc08a4326263","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_borton_pulover_munkatars_Csolnok","timestamp":"2020. június. 24. 15:47","title":"Tíz és fél év börtönt kapott a férfi, aki egy pulóver miatt ölte meg a munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a59bcb6-7a3a-406e-a5e5-98c063cdb8a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 750 ezer forint pénzbírságot szabtak ki csak közterületi alkoholfogyasztás miatt.","shortLead":"Több mint 750 ezer forint pénzbírságot szabtak ki csak közterületi alkoholfogyasztás miatt.","id":"20200624_rendori_razzia_bulinegyed_hetvege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a59bcb6-7a3a-406e-a5e5-98c063cdb8a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42eb2739-44fc-474c-af9e-f96d8bd57a63","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_rendori_razzia_bulinegyed_hetvege","timestamp":"2020. június. 24. 10:06","title":"Nagyszabású razziát tartottak a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]