[{"available":true,"c_guid":"55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre súlyosabb a járványhelyzet, Európa egyre több országában fokozzák a szigort. A magyar kormány, hiába döntünk negatív rekordokat szinte minden nap, egyelőre az egyéni felelősségre helyezi a hangsúlyt. Ön szerint ez elég? A hvg.hu novemberi kérdőíve a járvány kezeléséről.","shortLead":"Egyre súlyosabb a járványhelyzet, Európa egyre több országában fokozzák a szigort. A magyar kormány, hiába döntünk...","id":"20201102_covid_felmeres_november","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4019ae-ce84-4aae-a1d3-4c07b80ad2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_covid_felmeres_november","timestamp":"2020. november. 02. 14:30","title":"A kormány a lakosságra bízza a védekezés oroszlánrészét – ön másképp csinálná? Itt a hvg.hu újabb koronavírus-nagytesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyenként emelte ki A Város Mindenkié civil szervezet aktivistáit a rendőrség az általuk vont élőláncból. A civilek egy férfi és idős édesanyja kilakoltatását próbálták megakadályozni, sikertelenül. ","shortLead":"Egyenként emelte ki A Város Mindenkié civil szervezet aktivistáit a rendőrség az általuk vont élőláncból. A civilek...","id":"20201103_eloleanc_Csepel_kilakoltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fcf86d-e002-41fb-8553-0d2d64207690","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_eloleanc_Csepel_kilakoltatas","timestamp":"2020. november. 03. 16:28","title":"Hiába törlesztettek egy év alatt 700 ezer forintot, kilakoltatták a csepeli családot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kipróbálta a NASA, mire képes a hónapokon át szervizelt hatalmas ausztrál rádióteleszkóp, a Deep Space Station 43. Ez az egyetlen szerkezet, ami képes kapcsolatba lépni a Voyager-2-vel.","shortLead":"Kipróbálta a NASA, mire képes a hónapokon át szervizelt hatalmas ausztrál rádióteleszkóp, a Deep Space Station 43...","id":"20201103_nasa_voyager_2_urszonda_deep_space_station_43_dss43","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b37ae9-0a2e-4efd-9526-23df72a88f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_nasa_voyager_2_urszonda_deep_space_station_43_dss43","timestamp":"2020. november. 03. 20:03","title":"Megcélozta a NASA a Voyager-2-t, célba ért a 18,8 milliárd km-t utazó üzenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két részletben fogják megkapni a dolgozók a bérüket, a második kifizetés csak a hónap végén lesz esedékes.","shortLead":"Két részletben fogják megkapni a dolgozók a bérüket, a második kifizetés csak a hónap végén lesz esedékes.","id":"20201103_dunaferr_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d496d95-e051-4763-b80d-c38741afb451","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_dunaferr_fizetes","timestamp":"2020. november. 03. 17:02","title":"Ismét gondok vannak a Dunaferrnél a bérek kifizetésével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az államadósság minél nagyobb része van hazai kézben, annál jobb – mondta a pénzügyminiszter.","shortLead":"Az államadósság minél nagyobb része van hazai kézben, annál jobb – mondta a pénzügyminiszter.","id":"20201103_Varga_Mihaly_Mar_az_allamadossag_negyedet_a_magyar_emberek_finanszirozzak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8611cfb-4666-4cf2-a833-c1f730ac5eca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Varga_Mihaly_Mar_az_allamadossag_negyedet_a_magyar_emberek_finanszirozzak","timestamp":"2020. november. 03. 12:53","title":"Varga Mihály: Már az államadósság negyedét a magyar emberek finanszírozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4b2803-851a-49f4-be28-e7b6c516a1b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint ha valaki az iPhone 12 minit a MagSafe segítségével szeretné feltölteni, hosszabb töltési idővel számolhat, mint bármelyik másik iPhone 12-modell esetében.","shortLead":"A jelek szerint ha valaki az iPhone 12 minit a MagSafe segítségével szeretné feltölteni, hosszabb töltési idővel...","id":"20201104_apple_iphone_12_mini_magsafe_toltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f4b2803-851a-49f4-be28-e7b6c516a1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9548f2be-67b2-4b3c-bfc3-0e45ddb57977","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_apple_iphone_12_mini_magsafe_toltes","timestamp":"2020. november. 04. 11:05","title":"Lassabban lehet majd tölteni az iPhone 12 minit vezeték nélkül, mint a többi társát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már Orbán Viktor is beszélt arról, hogy tárgyalnak az oroszokkal oltóanyag vásárlásáról.","shortLead":"Már Orbán Viktor is beszélt arról, hogy tárgyalnak az oroszokkal oltóanyag vásárlásáról.","id":"20201102_szijjarto_oroszorszag_kina_vakcina_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d551ab8-d9ca-40f4-9e77-42a2e78d26ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_szijjarto_oroszorszag_kina_vakcina_vasarlas","timestamp":"2020. november. 02. 17:34","title":"Szijjártó ma az oroszokkal egyeztetett a vakcinájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f05995-c39e-4349-bdcd-8e743f2705e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elindult a Nyitottak vagyunk nonprofit szervezet legújabb kampánya, amelynek célja megmutatni, hogy mindenkit csak a tettei és teljesítménye alapján kellene megítélni.","shortLead":"Elindult a Nyitottak vagyunk nonprofit szervezet legújabb kampánya, amelynek célja megmutatni, hogy mindenkit csak...","id":"20201102_Nyitottak_vagyunk_szamit_a_torteneted","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10f05995-c39e-4349-bdcd-8e743f2705e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5672bd40-7729-49e7-9d79-103a3d24f19d","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Nyitottak_vagyunk_szamit_a_torteneted","timestamp":"2020. november. 02. 16:26","title":"Miért is olyan fontos láthatóvá válni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]