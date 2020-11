Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fb315da-d891-4977-ba49-d6fffd7781e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tokió vízzel körülölelt részén helyezkedhetne el az a hatalmas új repülőtér, ahol űrrepülőgépek várnák az utasokat.","shortLead":"Tokió vízzel körülölelt részén helyezkedhetne el az a hatalmas új repülőtér, ahol űrrepülőgépek várnák az utasokat.","id":"20201104_spaceport_japan_urkikoto_urrepuloter_urutazas_urturizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb315da-d891-4977-ba49-d6fffd7781e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcf4d18-6c18-45c0-bb70-0233b0ceca72","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_spaceport_japan_urkikoto_urrepuloter_urutazas_urturizmus","timestamp":"2020. november. 04. 12:03","title":"Japán megmutatta, milyen űrkikötőt építene, amikor az űrutazás már olyan lesz, mint ma a buszozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem sürgős műtétek elhalasztásáról órákon belül dönthetnek – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Az általa ismertetett előrejelzés alapján három hét alatt megduplázódik az intenzív osztályon kezeltek száma, kórházban a jelenlegi 5 ezer helyett 30-32 ezer koronavírusos ember lehet december közepén.","shortLead":"A nem sürgős műtétek elhalasztásáról órákon belül dönthetnek – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth...","id":"20201106_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15ec547-f208-4495-a6a3-44992a76076c","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Orban","timestamp":"2020. november. 06. 07:37","title":"Orbán: November 21-én 2240 intenzív ágy kell, decemberben 4480, ez a teljesítőképesség határa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380fcdae-6a81-4fa3-a353-f5bc55311985","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Attól függően, hogy milyen típusú anyák vagyunk, vagy milyen anya nevelt minket, különféle sémák állhatják útját annak, hogy anyai szerepünkben kiteljesedjünk. Hogyan vehetjük észre és írhatjuk át a káros sémákat?","shortLead":"Attól függően, hogy milyen típusú anyák vagyunk, vagy milyen anya nevelt minket, különféle sémák állhatják útját annak...","id":"20201105_Ha_sir_a_gyermekem_nem_vagyok_jo_anya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380fcdae-6a81-4fa3-a353-f5bc55311985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98dfaac9-ce6f-4b6f-815e-45c932822045","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201105_Ha_sir_a_gyermekem_nem_vagyok_jo_anya","timestamp":"2020. november. 05. 08:30","title":"Ha sír a gyermekem, nem vagyok jó anya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71416962-072b-4ad0-b352-d1752d1137dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutatás szerint az együtt élő párok nem csupán élményeikben, hanem esetleges szívproblémáikban is osztozhatnak.","shortLead":"Egy amerikai kutatás szerint az együtt élő párok nem csupán élményeikben, hanem esetleges szívproblémáikban is...","id":"20201105_szivbetesegek_partnerek_kozott_amerikai_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71416962-072b-4ad0-b352-d1752d1137dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7737b7b5-4430-4935-a68f-8856f3bbc4b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_szivbetesegek_partnerek_kozott_amerikai_kutatas","timestamp":"2020. november. 05. 12:03","title":"Gond van a szívével? Küldje el a párját gyorsan orvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb43e53-c3b1-4310-8fe4-b4767400a451","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demokraták elnökjelöltje beszédet mondott helyi idő szerint szerda délután, amiben ki ugyan nem mondta, hogy ő győzött, de utalt arra, hogy nyert.\r

","shortLead":"A demokraták elnökjelöltje beszédet mondott helyi idő szerint szerda délután, amiben ki ugyan nem mondta, hogy ő...","id":"20201105_joe_biden_elnokvalasztas_beszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb43e53-c3b1-4310-8fe4-b4767400a451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714defa2-5cee-4b60-85a7-c3c1ddd0a5b8","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_joe_biden_elnokvalasztas_beszed","timestamp":"2020. november. 05. 06:55","title":"Biden: Úgy gondoljuk, mi leszünk a nyertesek, amikor véget ér a szavazatszámlálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 3928-cal nőtt 24 óra alatt. Kórházban 5183 koronavírusos beteget ápolnak, 312-vel többet, mint egy nappal korábban. ","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 3928-cal nőtt 24 óra alatt. Kórházban 5183 koronavírusos beteget ápolnak, 312-vel többet...","id":"20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4611896d-83ee-44ba-a360-ff1ed2a9f129","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. november. 05. 09:13","title":"Újabb 84 halálos áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272e2906-4b9d-4b5e-8e83-ece443c68dc4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A világ talán elkezdte komolyan venni a klímaváltozás elleni küzdelmet, és maradt még egy kis idő a katasztrófa elkerülésére. De fájdalmas következmények nélkül már így sem lehet megúszni.","shortLead":"A világ talán elkezdte komolyan venni a klímaváltozás elleni küzdelmet, és maradt még egy kis idő a katasztrófa...","id":"202044__klimaharc__ebredes__tartos_karok__az_utolso_oraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=272e2906-4b9d-4b5e-8e83-ece443c68dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a903c699-041d-4398-a7a4-b5f0f86f7675","keywords":null,"link":"/360/202044__klimaharc__ebredes__tartos_karok__az_utolso_oraban","timestamp":"2020. november. 05. 17:00","title":"A Trump és Biden közti választás a közelgő klímakatasztrófa miatt is kulcsfontosságú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1c9d29-e533-405b-a194-1449e54a739b","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A lengyel katolikus egyház, amely nyíltan áll be a Kaczyns­ki-kormány mögé, maga alatt vágja a fát – miközben a pápa szélesre tárja az elfogadás kapuját. Látjuk: a vallásos normák kikényszerítése ma már nem járható út. Vélemény.","shortLead":"A lengyel katolikus egyház, amely nyíltan áll be a Kaczyns­ki-kormány mögé, maga alatt vágja a fát – miközben a pápa...","id":"20201105_Tota_W_Csoda_Varsoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e1c9d29-e533-405b-a194-1449e54a739b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594d572e-c55c-4c2e-a097-e40918fbc5f6","keywords":null,"link":"/360/20201105_Tota_W_Csoda_Varsoban","timestamp":"2020. november. 05. 15:30","title":"Tóta W.: Csoda Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]