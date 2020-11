Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság 2,8 millió forinttal drágább az eddigi csúcsmodell GTI Clubsportnál. ","shortLead":"Az újdonság 2,8 millió forinttal drágább az eddigi csúcsmodell GTI Clubsportnál. ","id":"20201105_mindennek_a_teteje_bearaztak_a_320_loeros_volkswagen_golf_rt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29987f16-ee3f-4fbe-94dc-0feba2738b43","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_mindennek_a_teteje_bearaztak_a_320_loeros_volkswagen_golf_rt","timestamp":"2020. november. 05. 09:21","title":"Mindennek a teteje: beárazták a 320 lóerős Golf R-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c298d5a-f53a-41e2-80db-011c5b907aff","c_author":"Conclude Zrt.","category":"brandchannel","description":"A 21. század egyre markánsabb felismerései az aranybányászatra és az aranykereskedelemre is erőteljes hatással vannak. Ahogy az emberek rendre környezettudatosabbá válnak, úgy fokozódik a nyomás a befektetési-aranyszakmán is azért, hogy „zöldebb” arany kerüljön a középpontba. De hogyan válhat zölddé az arany? Hogyan kényszeríthetik környezettudatosságra az aranybányákat a piaci szereplők és a tőke birtokosai? Ennek jártunk utána. ","shortLead":"A 21. század egyre markánsabb felismerései az aranybányászatra és az aranykereskedelemre is erőteljes hatással vannak...","id":"concludebch_20201103_Zoldulo_aranybefektetesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c298d5a-f53a-41e2-80db-011c5b907aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e945f8c7-eaf4-404d-937c-54e3f05d1e57","keywords":null,"link":"/brandchannel/concludebch_20201103_Zoldulo_aranybefektetesek","timestamp":"2020. november. 05. 07:30","title":"Zöldülő aranybefektetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Conclude Zrt.","c_partnerlogo":"9b91bae6-ea3c-4e79-b365-412d926f9f65","c_partnertag":"Conclude Zrt."},{"available":true,"c_guid":"245f0b0f-4841-41cd-9b3b-f088bc89408d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti halálos baleset miatt első fokon négy évre ítélt M. Richárd a gyanú szerint a jogosítványa visszaszerzéséhez az újra vizsgázás helyett lefizetéssel próbálkozott.","shortLead":"A Dózsa György úti halálos baleset miatt első fokon négy évre ítélt M. Richárd a gyanú szerint a jogosítványa...","id":"20201106_m_richard_vesztegetes_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=245f0b0f-4841-41cd-9b3b-f088bc89408d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0556ce2c-3a39-4fe5-83b1-31f4b4918df0","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_m_richard_vesztegetes_vademeles","timestamp":"2020. november. 06. 14:46","title":"Vesztegetéssel akarhatta visszaszerezni jogosítványát M. Richárd, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi korábbi minisztere Dunamelléki Református Egyházkerületben látja el a tisztséget hat évig.","shortLead":"Az Emmi korábbi minisztere Dunamelléki Református Egyházkerületben látja el a tisztséget hat évig.","id":"20201105_Balog_Zoltant_puspokke_valasztottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df115b06-05f5-43b3-b32d-6fc59d04f07d","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Balog_Zoltant_puspokke_valasztottak","timestamp":"2020. november. 05. 18:40","title":"Balog Zoltánt püspökké választották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rohamosan nő a halottak száma, pedig már bezártak az iskolák és erős korlátozások vannak érvényben.","shortLead":"Rohamosan nő a halottak száma, pedig már bezártak az iskolák és erős korlátozások vannak érvényben.","id":"20201106_Tragikus_a_cseh_jarvanyhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5760d249-58fd-4f46-8478-7e0af545b392","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_Tragikus_a_cseh_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. november. 06. 10:28","title":"Tragikus a cseh járványhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakosságarányosan 50 ezer tesztet osztanak szét a kerületi önkormányzatok között.","shortLead":"Lakosságarányosan 50 ezer tesztet osztanak szét a kerületi önkormányzatok között.","id":"20201106_November_vegen_tesztelhetik_a_budapesti_tanarokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794a884e-e795-45c1-a2f1-cbe25f63f12f","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_November_vegen_tesztelhetik_a_budapesti_tanarokat","timestamp":"2020. november. 06. 08:24","title":"November végén tesztelhetik a budapesti tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5aa1c-f69c-4117-b59f-c01ee0992861","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bence kalandjai a Murielből és a Kodachrome-ból ismert Jobbágy Bence új zenei projektje. Az őszinte, akusztikus dalok az elmúlt két év kalandos történéseit dolgozzák fel az életéből. A felvételeket nagyban alakította a Covid-helyzet, de talán pont ez kellett ahhoz, hogy a Tengerek dalai mind nagyon természetesen, közvetlenül szóljanak. Albumpremier a hvg.hu-n.



","shortLead":"A Bence kalandjai a Murielből és a Kodachrome-ból ismert Jobbágy Bence új zenei projektje. Az őszinte, akusztikus dalok...","id":"20201105_Innen_hova__Megjelent_A_Bence_kalandjai_elso_lemeze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86b5aa1c-f69c-4117-b59f-c01ee0992861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9bdc4f-1c37-4526-8578-68e0cf917132","keywords":null,"link":"/kultura/20201105_Innen_hova__Megjelent_A_Bence_kalandjai_elso_lemeze","timestamp":"2020. november. 05. 14:25","title":"Innen hova? – Megjelent A Bence kalandjai első lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új információkat is megosztottak csütörtökön a járványról tájékoztató kormányzati honlapon: tételesen felsorolták, milyen esetekben hányszor intézkedtek, és milyen szankciókat alkalmaztak.","shortLead":"Új információkat is megosztottak csütörtökön a járványról tájékoztató kormányzati honlapon: tételesen felsorolták...","id":"20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_rendorsegi_adatok_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb7972e-6a41-445b-aa9f-cef6bb2206ce","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_rendorsegi_adatok_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 05. 11:30","title":"Azt már tudjuk, hányszor intézkedtek a rendőrök, azt még mindig nem, hogy hol hányan vannak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]