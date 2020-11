Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb vezető politikusok köszöntötték az Egyesült Államok következő, 46. elnökét. ","shortLead":"Újabb vezető politikusok köszöntötték az Egyesült Államok következő, 46. elnökét. ","id":"20201108_Az_iraki_es_az_izraeli_elnok_is_gratulalt_Joe_Bidennek_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee033647-f227-4c26-a335-21a607dcf559","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Az_iraki_es_az_izraeli_elnok_is_gratulalt_Joe_Bidennek_","timestamp":"2020. november. 08. 08:52","title":"Az iraki és az izraeli elnök is gratulált Joe Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7df6d9d-e967-4685-b416-498187fbc1e3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Petrovics Eszter A mi Kodályunk című dokumentumfilmjét mutatja be a Budapest Music Center.","shortLead":"Petrovics Eszter A mi Kodályunk című dokumentumfilmjét mutatja be a Budapest Music Center.","id":"202045_film__afiatal_kodaly_petrovics_eszter_ami_kodalyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7df6d9d-e967-4685-b416-498187fbc1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba00c00-89bb-4f6f-b9b6-9088f134b418","keywords":null,"link":"/360/202045_film__afiatal_kodaly_petrovics_eszter_ami_kodalyunk","timestamp":"2020. november. 07. 13:45","title":"Film és zene: díjazott alkotást láthatunk Kodály Zoltánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintegy 3000 tesztelési helyet állítottak fel. ","shortLead":"Mintegy 3000 tesztelési helyet állítottak fel. ","id":"20201107_Elindult_a_teszteles_masodik_kore_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1415f5c9-341b-46d5-aab2-8041f164faff","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Elindult_a_teszteles_masodik_kore_Szlovakiaban","timestamp":"2020. november. 07. 18:41","title":"Elindult az országos tesztelés második köre Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57484c50-0d24-4730-93d7-1d0688f5fb40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök Virginiában múlatja az időt.","shortLead":"Az elnök Virginiában múlatja az időt.","id":"20201107_donald_trump_amerikai_elnok_joe_biden_golf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57484c50-0d24-4730-93d7-1d0688f5fb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3338b5d8-c207-4c09-8df6-c3d5daa5b2d1","keywords":null,"link":"/elet/20201107_donald_trump_amerikai_elnok_joe_biden_golf","timestamp":"2020. november. 07. 20:08","title":"Trump golfozott, amikor Biden megnyerte a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a81f3e-9911-4593-8535-1a12d61178d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új jogállamisági mechanizmusban egyezett meg az Európai Tanács és az Európai Parlament. A magyar kormány új intézkedéseket vezetett be a járvány miatt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Új jogállamisági mechanizmusban egyezett meg az Európai Tanács és az Európai Parlament. A magyar kormány új...","id":"20201108_Es_akkor_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0a81f3e-9911-4593-8535-1a12d61178d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bd3845-0e9a-405c-a26b-e02655f5652d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Es_akkor_","timestamp":"2020. november. 08. 08:00","title":"És akkor az EU mégiscsak elszámoltatja a jogállamiságot sértő tagállamokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jay Timmons szerint az amerikaiak az okos, stabil es megoldás-központú kormányzás lehetőségét keresik.","shortLead":"Jay Timmons szerint az amerikaiak az okos, stabil es megoldás-központú kormányzás lehetőségét keresik.","id":"20201108_Amerikai_elnokvalasztas_gazdasag_eredmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6b7b1f-b719-4832-85c7-0fdf960ba64f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Amerikai_elnokvalasztas_gazdasag_eredmenyek","timestamp":"2020. november. 08. 21:29","title":"\"A békés hatalomátadás hagyományának folytatódnia kell\" - mondják az amerikai gazdasági élet szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25066318-790a-401d-a0b5-4c440ed7ac22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, egyre több ember győzködi Donald Trumpot, ő azonban nem hajlandó elfogadni a választás eredményét. ","shortLead":"Úgy tűnik, egyre több ember győzködi Donald Trumpot, ő azonban nem hajlandó elfogadni a választás eredményét. ","id":"20201108_Melania_Trump_Donald_Trump_elnokvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25066318-790a-401d-a0b5-4c440ed7ac22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52855e4-51c9-49e9-8f0a-89f3cb2c2436","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Melania_Trump_Donald_Trump_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 08. 20:13","title":"Már Melania Trump is azt kéri a férjétől, hogy ismerje el a vereséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e16e88-f264-4d84-b2d2-efce68c3ad14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feldolgozta a veszprémi ámokfutó kiskatona történetét az RTL Klub. A szökött sorkatona negyven évvel ezelőtt rendezett vérfürdőt, amiről a Kádár-rendszerben mélyen hallgattak.","shortLead":"Feldolgozta a veszprémi ámokfutó kiskatona történetét az RTL Klub. A szökött sorkatona negyven évvel ezelőtt rendezett...","id":"20201106_veszpremi_amokfutas_kiskatona_kadarrendszer_bunugyek_rtl_klub_fokusz_plusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82e16e88-f264-4d84-b2d2-efce68c3ad14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819fc990-fe2b-488d-9232-a0f06b9e5074","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_veszpremi_amokfutas_kiskatona_kadarrendszer_bunugyek_rtl_klub_fokusz_plusz","timestamp":"2020. november. 07. 18:05","title":"Feltárul a Kádár-rendszer egyik legvéresebb ámokfutásának története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]