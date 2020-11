Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a99c0e58-3685-4f2b-895b-33e64d043bca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Amilyen gyorsan a kormány változtatja a járványügyi szabályokat, olyan gyorsan lép a Magyar Labdarúgó-szövetség is.","shortLead":"Amilyen gyorsan a kormány változtatja a járványügyi szabályokat, olyan gyorsan lép a Magyar Labdarúgó-szövetség is.","id":"20201111_MLSZ_amator_bajnoksagok_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a99c0e58-3685-4f2b-895b-33e64d043bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f449d9-4f3b-4c93-8b69-35c39149b8ca","keywords":null,"link":"/sport/20201111_MLSZ_amator_bajnoksagok_jarvany","timestamp":"2020. november. 11. 07:47","title":"Egy nap után úgy döntött az MLSZ, hogy mégsem állítja le az amatőr bajnokságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlávik János infektológus főorvos szerint Magyarországon is voltak olyan várandós nők, akik elkapták a koronavírust, de nem észleltek náluk semmilyen problémát a terhesség és a szülés során.","shortLead":"Szlávik János infektológus főorvos szerint Magyarországon is voltak olyan várandós nők, akik elkapták a koronavírust...","id":"20201109_szlavik_janos_foorvos_koronavirus_varandos_no_terhesseg_koraszules_veteles_szovodmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ce3644-0389-4180-8f42-12aaefd1e14e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_szlavik_janos_foorvos_koronavirus_varandos_no_terhesseg_koraszules_veteles_szovodmenyek","timestamp":"2020. november. 09. 16:18","title":"Szlávik: A koronavírus szövődményei koraszülést vagy vetélését válthatnak ki a terhes nőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori miniszterelnök 2009-ben már tárgyalt Bidennel, szerinte Orbánék arra építettek, hogy vele úgysem fognak tudni jó viszonyt kialakítani.","shortLead":"Az egykori miniszterelnök 2009-ben már tárgyalt Bidennel, szerinte Orbánék arra építettek, hogy vele úgysem fognak...","id":"20201110_Bajnai_usa_joe_biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54769ff-8796-46ce-8372-76a27b003afc","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Bajnai_usa_joe_biden","timestamp":"2020. november. 10. 17:11","title":"Bajnai: Az Egyesült Államokban nemsokára számba veszik, ki melyik sorban áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igor Matovic az ország legnagyobb és legfontosabb műveletének nevezte a hétvégi, immár második országos mintavételeket.","shortLead":"Igor Matovic az ország legnagyobb és legfontosabb műveletének nevezte a hétvégi, immár második országos mintavételeket.","id":"20201109_Orszagos_teszteles_Szlovakia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f54b36-b296-4d5a-88db-70a4bd155ceb","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Orszagos_teszteles_Szlovakia_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 18:15","title":"A második körös tesztelésnél kevesebb fertőzöttet találtak Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tőzsde is reagált a Pfizer-féle koronavírus-vakcina érkezésére, de páran aligha örültek az új eredmények láttán.","shortLead":"A tőzsde is reagált a Pfizer-féle koronavírus-vakcina érkezésére, de páran aligha örültek az új eredmények láttán.","id":"20201109_zoom_reszveny_tozsde_bevetel_pfizer_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12caa07d-8baf-41ad-85f6-683d8ba2b02f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_zoom_reszveny_tozsde_bevetel_pfizer_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 20:37","title":"Nagyot zuhantak a Zoom részvényei, miután bejelentették a 90%-os koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae433ff-6e75-438d-ac35-bf036c28b432","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A talán legnépszerűbb videostreaming szolgáltatás még azt a gondot is levenné a (francia) felhasználók válláról, hogy azon gondolkozzanak, mit is nézzenek aznap este.","shortLead":"A talán legnépszerűbb videostreaming szolgáltatás még azt a gondot is levenné a (francia) felhasználók válláról...","id":"20201111_netflix_elo_televizios_musor_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ae433ff-6e75-438d-ac35-bf036c28b432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc07e7e-b7f8-4d5d-aa11-fc0d3320a5bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_netflix_elo_televizios_musor_franciaorszag","timestamp":"2020. november. 11. 12:03","title":"Furcsa újítással kísérletezik a Netflix: olyan, mint a klasszikus tévézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy közleményben sorolták fel, mennyi kárt okoz a vírus terjedésének megakadályozása ürügyén hozott szabály.","shortLead":"Egy közleményben sorolták fel, mennyi kárt okoz a vírus terjedésének megakadályozása ürügyén hozott szabály.","id":"20201110_ingyenes_parkolas_levego_munkacsoport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bbabf1-04ff-4cc3-a16e-62a9c65278f8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201110_ingyenes_parkolas_levego_munkacsoport","timestamp":"2020. november. 10. 16:51","title":"Csak fokozta a bajokat az ingyenes parkolás a Levegő Munkacsoport szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ff3057-1e74-435a-8054-e789d764d437","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még huszonnégy óra sem telt el a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett legújabb korlátozások bejelentése óta, máris elárasztották a közösségi oldalakat a mémként terjedő képek.","shortLead":"Még huszonnégy óra sem telt el a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett legújabb korlátozások bejelentése óta...","id":"20201110_koronavirus_boltzar_kijarasi_tilalom_este_8_utan_memek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2ff3057-1e74-435a-8054-e789d764d437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acedeb5-f23a-448e-bcfa-f5367adb47eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_koronavirus_boltzar_kijarasi_tilalom_este_8_utan_memek","timestamp":"2020. november. 10. 08:03","title":"Este 8 után sehova? Itt vannak a legjobb mémek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]