[{"available":true,"c_guid":"417a2919-d6c1-43c6-b3df-40b8cc736e00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem közlekedik az erdei vasút és a vendégházak is üresek lesznek.","shortLead":"Nem közlekedik az erdei vasút és a vendégházak is üresek lesznek.","id":"20201112_Szinte_minden_leall_Gemencen_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=417a2919-d6c1-43c6-b3df-40b8cc736e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe9f828-69f3-4fba-87ab-627106ce6a1e","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Szinte_minden_leall_Gemencen_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. november. 12. 15:46","title":"A gemenci kirándulásnak lőttek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c2c7af-e483-4fa7-8e01-d35e5a638fd2","c_author":"Urzinol","category":"brandchannel","description":"Ha csak egyetlen olyan betegséget kell megneveznünk, amely a nők jelentős részét érinti élete során legalább egyszer, kortól függetlenül, akkor sokan a felfázást jelölnék meg. Kellemetlen tünetei bármikor megjelenhetnek, ezért érdemes odafigyelnünk már a legelső gyanús jelekre, hogy ne legyen komolyabb a baj.\r

","shortLead":"Ha csak egyetlen olyan betegséget kell megneveznünk, amely a nők jelentős részét érinti élete során legalább egyszer...","id":"urzinol_20201113_Mit_tegyunk_ha_felfaztunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67c2c7af-e483-4fa7-8e01-d35e5a638fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c175bb-06f7-4c49-bb20-d41d918cb092","keywords":null,"link":"/brandchannel/urzinol_20201113_Mit_tegyunk_ha_felfaztunk","timestamp":"2020. november. 13. 07:30","title":"Mit tegyünk, ha felfáztunk? Egy biztos, vegyük komolyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Urzinol","c_partnerlogo":"ab63340c-9d73-45db-a769-d245f5ffd9bf","c_partnertag":"Urzinol"},{"available":true,"c_guid":"68897894-abec-4789-9019-2bc4b1d3bf14","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A legújabb módszerekkel sem sikerül kiszűrni a visszaesőket a szabaduló bűnözők közül. Az emberi természet bonyolultsága kifog a tudományon.","shortLead":"A legújabb módszerekkel sem sikerül kiszűrni a visszaesőket a szabaduló bűnözők közül. Az emberi természet...","id":"20201113_Visszaeso_bunozobol_terrorista_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68897894-abec-4789-9019-2bc4b1d3bf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40dce93-b6a5-48b4-ae06-6b7aae4c2b32","keywords":null,"link":"/360/20201113_Visszaeso_bunozobol_terrorista_Becsben","timestamp":"2020. november. 13. 15:00","title":"Visszaeső bűnözőből terrorista: meg lehetett volna jósolni a bécsi vérengzést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177ad9d5-9d3c-4269-8fc9-44536d42641b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az izomautó Randall „Memphis” Raines járműve volt az eredeti címén Gone in 60 Seconds filmben. ","shortLead":"Az izomautó Randall „Memphis” Raines járműve volt az eredeti címén Gone in 60 Seconds filmben. ","id":"20201112_Elado_Nicolas_Cage_1967es_Ford_Mustangja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=177ad9d5-9d3c-4269-8fc9-44536d42641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7456deb9-b19a-4c36-9526-cb15663ed681","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_Elado_Nicolas_Cage_1967es_Ford_Mustangja","timestamp":"2020. november. 12. 14:28","title":"Eladó Nicolas Cage 1967-es Ford Mustangja a Tolvajtempóból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089b9699-f3db-429a-8a18-5ec3a25020ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár már régóta kísérletezett a gyorsétteremlánc a növényi alapú, szójapogácsás burgerekkel, eddig ők voltak az egyetlenek, akiknek nem szerepelt az állandó kínálatában vega burger. ","shortLead":"Bár már régóta kísérletezett a gyorsétteremlánc a növényi alapú, szójapogácsás burgerekkel, eddig ők voltak...","id":"20201112_A_McDonalds_is_beallt_a_sorba_jon_a_novenyi_burger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=089b9699-f3db-429a-8a18-5ec3a25020ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b6dfae-eb91-4254-b3c8-c0242912c63e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201112_A_McDonalds_is_beallt_a_sorba_jon_a_novenyi_burger","timestamp":"2020. november. 12. 12:25","title":"A McDonald’s is beállt a sorba: jövőre jön a húsmentes hamburger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminisztérium hagyományosan biztosított eddig minden kommunikációt az új elnöknek, de Trump nem fogadja el, hogy Bident választották meg.","shortLead":"A külügyminisztérium hagyományosan biztosított eddig minden kommunikációt az új elnöknek, de Trump nem fogadja el...","id":"20201112_joe_biden_donald_trump_levelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7301617c-64b1-4dde-abc2-34fd5f492957","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_joe_biden_donald_trump_levelek","timestamp":"2020. november. 12. 10:06","title":"Trumpék nem adják át Bidennek a külföldi vezetők gratuláló leveleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKIK és tizenegy nagy országos szakmai érdekképviselet nem támogatja a fővárosi válságadó ötletét.","shortLead":"A BKIK és tizenegy nagy országos szakmai érdekképviselet nem támogatja a fővárosi válságadó ötletét.","id":"20201113_bkik_iparkamara_valsagkezeles_vallalkozas_vallalkozo_ipa_plusz_magyar_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519a439b-9fe5-466f-b002-c5dd56c86b87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_bkik_iparkamara_valsagkezeles_vallalkozas_vallalkozo_ipa_plusz_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. november. 13. 12:06","title":"Iparkamara: Nem elfogadható érv a fővárostól a forráshiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1faa0b7c-2232-4985-9a74-3a88fc312f50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hárman is feljelentést tettek, amiért a kancellárt nem engedték be a tüntető diákok, a rendőrség szerint azonban nem sérült a személyi szabadsága.","shortLead":"Hárman is feljelentést tettek, amiért a kancellárt nem engedték be a tüntető diákok, a rendőrség szerint azonban nem...","id":"20201112_Buncselekmeny_Szarka_Gabar_SZFE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1faa0b7c-2232-4985-9a74-3a88fc312f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddcd309-6980-438b-a03c-64cd66005cc9","keywords":null,"link":"/kultura/20201112_Buncselekmeny_Szarka_Gabar_SZFE","timestamp":"2020. november. 12. 19:19","title":"Nem volt bűncselekmény Szarka Gábor kizárása az SZFE épületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]