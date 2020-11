Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Jövő tavasszal futnak neki ismét, egy évvel az eredetileg tervezett időpont után.","shortLead":"Jövő tavasszal futnak neki ismét, egy évvel az eredetileg tervezett időpont után.","id":"20201113_Forgatas_Jobaratok_epizod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9a40bc-acf2-4b29-89ef-ad88ed18c5b3","keywords":null,"link":"/kultura/20201113_Forgatas_Jobaratok_epizod","timestamp":"2020. november. 13. 17:35","title":"Újra megpróbálják leforgatni az új Jóbarátok epizódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Azokat hívják a XIII. kerületi tesztelőpontra, akiknek enyhébbek a tüneteik - közölte a mentőszolgálat. Sorba kell állni ugyan, de viszonylag gyorsan bejutnak, viszont odabent közös tollakat használnak az adatok felírásához, és a szemük előtt veszik le a mintát az előttük érkezőről. Így működik a mintavétel a Dévai utcában. ","shortLead":"Azokat hívják a XIII. kerületi tesztelőpontra, akiknek enyhébbek a tüneteik - közölte a mentőszolgálat. Sorba kell...","id":"20201112_koronavirus_teszt_mintaveteli_pont_devai_utca_mentoszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed51370b-1676-4b56-b19f-aee1809b238d","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_teszt_mintaveteli_pont_devai_utca_mentoszolgalat","timestamp":"2020. november. 12. 17:45","title":"A mentők szerint nem lázasan állnak sorban a tesztelésre várók a Dévai utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fde268c-8a52-458e-b636-3cafe637d3d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint volt, amikor sikk volt lázasan munkába menni. Ma ez életveszélyes.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint volt, amikor sikk volt lázasan munkába menni. Ma ez életveszélyes.","id":"20201113_operativ_torzs_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fde268c-8a52-458e-b636-3cafe637d3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd437f79-ab5b-4cbe-9c57-368b75f424b2","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_operativ_torzs_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. november. 13. 13:15","title":"Müller Cecília: Szuperdolgozó helyett ne váljunk szuperterjesztővé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b41c5cb-0626-47a1-8d37-79a7c9ea1235","c_author":"Zsámboki János","category":"360","description":"Nemcsak emberi, hanem állati ellenanyagok is hatásosak lehetnek a koronavírus ellen. A gyógyszerkísérletek főszereplői azonban most nem a leginkább megszokott állatok, az egér vagy a majom, hanem a tevefélék. Bevetésükkel nagyságrendekkel olcsóbban lehetne gyártani a gyógyszereket.","shortLead":"Nemcsak emberi, hanem állati ellenanyagok is hatásosak lehetnek a koronavírus ellen. A gyógyszerkísérletek főszereplői...","id":"20201112_Miert_pont_lamakbol_keszul_SarsCoV2_gyogyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b41c5cb-0626-47a1-8d37-79a7c9ea1235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3a695f-2a6f-4557-ae10-cfccdf05daaf","keywords":null,"link":"/360/20201112_Miert_pont_lamakbol_keszul_SarsCoV2_gyogyszer","timestamp":"2020. november. 12. 19:00","title":"Lámákban és alpakákban lehet a Covid elleni Szent Grál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da69e65-26cf-4fae-b5c8-0b0ca65d1d8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rosszkor, rossz helyen klasszikus esete. ","shortLead":"A rosszkor, rossz helyen klasszikus esete. ","id":"20201113_Pont_a_rendorok_elott_driftelt_egy_autos_mehetett_haza_gyalog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2da69e65-26cf-4fae-b5c8-0b0ca65d1d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea08fbbb-1460-4882-8646-65a6ed289562","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_Pont_a_rendorok_elott_driftelt_egy_autos_mehetett_haza_gyalog","timestamp":"2020. november. 13. 18:57","title":"Pont a rendőrök előtt driftelt egy autós Angyalföldön, mehetett haza gyalog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő szeptember végén elment ez élettársához, aki a gyanú szerint halálosan bántalmazta.","shortLead":"A nő szeptember végén elment ez élettársához, aki a gyanú szerint halálosan bántalmazta.","id":"20201114_Holtan_talaltak_meg_a_not_akit_mar_hetek_ota_keresett_a_fia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434d9925-b6c7-4931-b602-fef0d9a8ce96","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Holtan_talaltak_meg_a_not_akit_mar_hetek_ota_keresett_a_fia","timestamp":"2020. november. 14. 07:40","title":"Holtan találták meg a nőt, akit már hetek óta keresett a fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Muskot négyszer szűrték le egy nap alatt koronavírusra, az eredmények igen eltérőek lettek.","shortLead":"Elon Muskot négyszer szűrték le egy nap alatt koronavírusra, az eredmények igen eltérőek lettek.","id":"20201113_elon_musk_koronavirus_gyorsteszt_antigenteszt_covid_19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7a766b-6432-4ae1-8ed6-90933295c74b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_elon_musk_koronavirus_gyorsteszt_antigenteszt_covid_19","timestamp":"2020. november. 13. 14:03","title":"Elon Musk szerint valami nem stimmel a koronavírus-gyorstesztekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A külföldieknek sugárzó német közszolgálati média sorra veszi az elmúlt napok politikai történéseit Magyarországon és ezek hatását az EU-ra. Nem sok jót tudnak felsorolni. ","shortLead":"A külföldieknek sugárzó német közszolgálati média sorra veszi az elmúlt napok politikai történéseit Magyarországon és...","id":"20201113_Deutsche_Welle_Orban_Europa_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b9822d-0356-47ca-9a4d-fdd387e79bad","keywords":null,"link":"/360/20201113_Deutsche_Welle_Orban_Europa_ellen","timestamp":"2020. november. 13. 08:45","title":"Deutsche Welle: Orbán Európa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]