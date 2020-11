Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tesztek 15 százaléka pozitív lett, a járvány nem csitul.","shortLead":"A tesztek 15 százaléka pozitív lett, a járvány nem csitul.","id":"20201115_Koronavirus_107_halott_4238_uj_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc98d8d0-36be-4682-acc5-48847aa44d53","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Koronavirus_107_halott_4238_uj_fertozott","timestamp":"2020. november. 15. 09:34","title":"Koronavírus: 107 halott, 4238 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f537e-416f-426f-9ae8-8425bdc30074","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dézsi Csaba polgármester megtalálta a kiskaput, egyben a belváros elözönlésének ellenszerét.","shortLead":"Dézsi Csaba polgármester megtalálta a kiskaput, egyben a belváros elözönlésének ellenszerét.","id":"20201115_Gyorben_is_ingyenes_a_parkolas_csak_kerekbilincs_jar_erte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=219f537e-416f-426f-9ae8-8425bdc30074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220a3d8e-9a47-429e-9900-f69c10adf831","keywords":null,"link":"/cegauto/20201115_Gyorben_is_ingyenes_a_parkolas_csak_kerekbilincs_jar_erte","timestamp":"2020. november. 15. 09:03","title":"Győrben is ingyenes a parkolás, csak kerékbilincs jár érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71105223-89a4-4918-828c-386ede3d6414","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Didier Reynders arra reagált, hogy a kormány a nemekre vonatkozó sorokat írna bele az alaptörvénybe.","shortLead":"Didier Reynders arra reagált, hogy a kormány a nemekre vonatkozó sorokat írna bele az alaptörvénybe.","id":"20201113_igazsagugyi_biztos_alaptorveny_modositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71105223-89a4-4918-828c-386ede3d6414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81dec01-11cc-48bb-add7-070bd9774bf3","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_igazsagugyi_biztos_alaptorveny_modositas","timestamp":"2020. november. 13. 18:31","title":"Bírálta a magyar alaptörvény-módosítást az uniós igazságügyi biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az újrahasznosítható és lebomló anyagokból készülő új díszek energiafogyasztása 40 százalékkal alacsonyabb, mint a korábbiaké. ","shortLead":"Az újrahasznosítható és lebomló anyagokból készülő új díszek energiafogyasztása 40 százalékkal alacsonyabb, mint...","id":"20201113_kornyezetbarat_karacsonyi_kivilagitas_budapest_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e664d4-b968-4518-93cf-fd9847848fe3","keywords":null,"link":"/elet/20201113_kornyezetbarat_karacsonyi_kivilagitas_budapest_karacsony_gergely","timestamp":"2020. november. 13. 16:31","title":"Környezetbarátabbra cserélik a főváros karácsonyi díszeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99d7fa6-b600-4e16-af12-6f7f24cdc95d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FTC-nek ötezer eurót, átszámítva 1,7 millió forintot kell fizetnie az UEFA fegyelmi testületének döntése szerint.","shortLead":"Az FTC-nek ötezer eurót, átszámítva 1,7 millió forintot kell fizetnie az UEFA fegyelmi testületének döntése szerint.","id":"20201113_fradi_birsag_koronavirus_szabalyok_szurkolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b99d7fa6-b600-4e16-af12-6f7f24cdc95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edecbf99-74ed-4828-b0ff-a373737c5055","keywords":null,"link":"/sport/20201113_fradi_birsag_koronavirus_szabalyok_szurkolok","timestamp":"2020. november. 13. 19:57","title":"1,7 millióra büntették a Fradit, mert nem vettek maszkot a szurkolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eljött az a pillanat, amikor a republikánusoknak ki kellene végre mondani, hogy valóban kellemetlen dolog veszíteni, de ez a helyzet – mondta John Bolton, Donald Trump amerikai elnök egykori nemzetbiztonsági tanácsadója a Klubrádiónak adott interjúban, ahol arról is beszélt, hogy a republikánus politikus vereségét a koronavírus-járvány elrontott kezelése okozta, és arról is, hogy hiába jó Orbán és Trump kapcsolata, vannak fenntartásaik.","shortLead":"Eljött az a pillanat, amikor a republikánusoknak ki kellene végre mondani, hogy valóban kellemetlen dolog veszíteni, de...","id":"20201114_Trump_a_koronavirusjarvany_kezelesebe_bukott_bele__allitja_egykori_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1295d78e-3fdf-473b-95d6-f8f5db4d900f","keywords":null,"link":"/vilag/20201114_Trump_a_koronavirusjarvany_kezelesebe_bukott_bele__allitja_egykori_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","timestamp":"2020. november. 14. 16:47","title":"Trump volt tanácsadója: Komoly aggályaink vannak Magyarországgal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d242baf5-7986-42a7-a368-0c4dd5b9697c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201115_pfizer_vakcina_90_kijarasi_tilalom_memek_messenger_virus_eltuneses_mod_koronavirus_lyukacsos_sajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d242baf5-7986-42a7-a368-0c4dd5b9697c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e3ddfc-b647-41d2-ad88-0caaec330e41","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_pfizer_vakcina_90_kijarasi_tilalom_memek_messenger_virus_eltuneses_mod_koronavirus_lyukacsos_sajt","timestamp":"2020. november. 15. 12:03","title":"Ez történt: Beindította a mémgyárat a kijárási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e444b168-479c-4ed1-8683-1b6790aad94d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Annyira nagynak tűnt, hogy sokan nem hitték el, hogy igazi a felvétel róla.","shortLead":"Annyira nagynak tűnt, hogy sokan nem hitték el, hogy igazi a felvétel róla.","id":"20201114_Hatalmas_aligator_jelent_meg_egy_floridai_golfpalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e444b168-479c-4ed1-8683-1b6790aad94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799a1010-596d-47a9-a794-b370910f2f48","keywords":null,"link":"/elet/20201114_Hatalmas_aligator_jelent_meg_egy_floridai_golfpalyan","timestamp":"2020. november. 14. 12:09","title":"Hatalmas aligátor jelent meg egy floridai golfpályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]