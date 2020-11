Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3987d1d7-7425-4383-a00c-3d72433114cc","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Öt évvel azután ült le velünk beszélgetni Daniel Psenny, a Le Monde egykori újságírója, hogy a párizsi Bataclannal szemben egy kapualjban lövedék fúródott a vállába. A ravaszt egy terrorista húzta meg, aki társaival együtt 90 embert gyilkolt le az épületben. Az újságíró most rajfzilmfiguraként meséli el a történetet egy új dokumentumfilmben. Erről és arról is beszélgettünk vele, hogyan hatottak Magyarországra a Párizsban elsütött fegyverek. Interjú Daniel Psennyvel. ","shortLead":"Öt évvel azután ült le velünk beszélgetni Daniel Psenny, a Le Monde egykori újságírója, hogy a párizsi Bataclannal...","id":"20201113_Eleg_egy_robbanomelleny_a_tomegben_ez_sosem_lesz_kivedheto__a_parizsi_Bataclantamadas_tuleloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3987d1d7-7425-4383-a00c-3d72433114cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb52dc63-8c14-4612-90a4-428ee7a6cc20","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_Eleg_egy_robbanomelleny_a_tomegben_ez_sosem_lesz_kivedheto__a_parizsi_Bataclantamadas_tuleloje","timestamp":"2020. november. 13. 20:30","title":"\"Elég egy robbanómellény a tömegben...ez sosem lesz kivédhető\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első körben 48 Huawei és Honor készülékre érkezhet meg a HarmonyOS. A kínai gyártó egyelőre nem erősítette meg az értesülést, így a végleges lista akár hosszabb is lehet.","shortLead":"Első körben 48 Huawei és Honor készülékre érkezhet meg a HarmonyOS. A kínai gyártó egyelőre nem erősítette meg...","id":"20201113_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_honor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbc725e-2b65-4fd3-938e-9255922e96ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_honor","timestamp":"2020. november. 13. 17:10","title":"Ezeken az eszközökön cserélheti le először az Androidot a Huawei – az öné köztük van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újfajta adónemből befolyó összeggel a veszélyeztetett munkahelyeket lehetne megsegíteni. ","shortLead":"Az újfajta adónemből befolyó összeggel a veszélyeztetett munkahelyeket lehetne megsegíteni. ","id":"20201113_deutsche_bank_ado_otthoni_munka_home_office","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4abcdae-b3f9-4792-af59-f6af8b7b651b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_deutsche_bank_ado_otthoni_munka_home_office","timestamp":"2020. november. 13. 15:13","title":"Meg kellene adóztatni a járvány után otthonról dolgozókat a Deutsche Bank szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b70e28-8745-453d-9b14-d4ea3b457ea1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedők is akciókba kezdtek, hogy még több vásárlót vonzzanak, mielőtt le kell húzniuk a rolót.","shortLead":"A kereskedők is akciókba kezdtek, hogy még több vásárlót vonzzanak, mielőtt le kell húzniuk a rolót.","id":"20201114_Megrohantak_a_plazakat_Becsben_mielott_a_bevasarlokozpontok_bezarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15b70e28-8745-453d-9b14-d4ea3b457ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6afec1-93d9-4374-ac9d-33db33d85d30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_Megrohantak_a_plazakat_Becsben_mielott_a_bevasarlokozpontok_bezarnak","timestamp":"2020. november. 14. 14:57","title":"Megrohanták a plázákat Bécsben, mielőtt a bevásárlóközpontok bezárnak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az újrahasznosítható és lebomló anyagokból készülő új díszek energiafogyasztása 40 százalékkal alacsonyabb, mint a korábbiaké. ","shortLead":"Az újrahasznosítható és lebomló anyagokból készülő új díszek energiafogyasztása 40 százalékkal alacsonyabb, mint...","id":"20201113_kornyezetbarat_karacsonyi_kivilagitas_budapest_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e664d4-b968-4518-93cf-fd9847848fe3","keywords":null,"link":"/elet/20201113_kornyezetbarat_karacsonyi_kivilagitas_budapest_karacsony_gergely","timestamp":"2020. november. 13. 16:31","title":"Környezetbarátabbra cserélik a főváros karácsonyi díszeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad52c5e-6c16-46d5-beb4-89568963868e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oktatási Hivatal visszautasította a kérelmüket, mert nem ismeri el őket ügyfélként.","shortLead":"Az Oktatási Hivatal visszautasította a kérelmüket, mert nem ismeri el őket ügyfélként.","id":"20201114_Kozigazgatasi_pert_inditanak_az_SZFE_polgarai_az_Oktatasi_Hivatal_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ad52c5e-6c16-46d5-beb4-89568963868e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3462f03c-b66d-4ae7-a584-e2195c5ca95b","keywords":null,"link":"/kultura/20201114_Kozigazgatasi_pert_inditanak_az_SZFE_polgarai_az_Oktatasi_Hivatal_ellen","timestamp":"2020. november. 14. 15:30","title":"Közigazgatási pert indítanak az SZFE polgárai az Oktatási Hivatal ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418b010-352c-4e7a-9e0d-c26ceb5eb868","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német hatóságok elbeszélgetnek a stúdióval a felelőtlen partizás miatt.","shortLead":"A német hatóságok elbeszélgetnek a stúdióval a felelőtlen partizás miatt.","id":"20201114_Filmforgatasnak_alcaztak_a_200_fos_Matrixbulit_nem_kellett_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b418b010-352c-4e7a-9e0d-c26ceb5eb868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c095fc-42e6-43d4-8067-45885099b4e6","keywords":null,"link":"/elet/20201114_Filmforgatasnak_alcaztak_a_200_fos_Matrixbulit_nem_kellett_volna","timestamp":"2020. november. 14. 08:39","title":"Filmforgatásnak álcázták a 200 fős Mátrix-bulit, nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Felfüggesztik a hétvégi kamionstopot a folyamatos áruellátás érdekében.","shortLead":"Felfüggesztik a hétvégi kamionstopot a folyamatos áruellátás érdekében.","id":"20201113_kamionstop_felfuggesztve_ideiglensen_koronavirus_aruellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d008674d-cc5b-4923-9d84-297bdf0af62b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_kamionstop_felfuggesztve_ideiglensen_koronavirus_aruellatas","timestamp":"2020. november. 13. 12:20","title":"Szabad utat kapnak hétvégére a kamionosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]