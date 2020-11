Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3a23ec4-2866-4f4d-9f19-67f4a7a0c0f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ír kutatók majdnem 130 koronavírus-fertőzöttet vizsgáltak, több mint felük még hetekkel később is fáradtságra panaszkodott.","shortLead":"Ír kutatók majdnem 130 koronavírus-fertőzöttet vizsgáltak, több mint felük még hetekkel később is fáradtságra...","id":"20201116_koronavirus_jarvany_kutatas_trinity_college","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3a23ec4-2866-4f4d-9f19-67f4a7a0c0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad99b388-182f-451a-b037-7aa7d0212f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_koronavirus_jarvany_kutatas_trinity_college","timestamp":"2020. november. 16. 17:03","title":"Tíz hétig is kínozhatja krónikus fáradtság a koronavírusból kigyógyultakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tarthat szentmisét, de valószínű, hogy nem is tudna egy órán át beszélni köhögés nélkül.","shortLead":"Nem tarthat szentmisét, de valószínű, hogy nem is tudna egy órán át beszélni köhögés nélkül.","id":"20201116_Bojte_Csabat_is_megfertozte_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96722181-d330-4e08-b698-8e78fa180433","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Bojte_Csabat_is_megfertozte_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 17:59","title":"Böjte Csabát is megfertőzte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5973012c-2d2b-4cbf-9b03-1cda2c1244a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4937-tel nőtt az aktív esetszám úgy, hogy harmadannyit sem tesztelnek, mint amennyi minimálisan elfogadható volna.","shortLead":"4937-tel nőtt az aktív esetszám úgy, hogy harmadannyit sem tesztelnek, mint amennyi minimálisan elfogadható volna.","id":"20201117_jarvany_koronavirus_szamok_covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5973012c-2d2b-4cbf-9b03-1cda2c1244a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7905a0-2e93-4692-bdf9-56ea6200720f","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_jarvany_koronavirus_szamok_covid","timestamp":"2020. november. 17. 09:16","title":"91 újabb áldozata van a járványnak, ötezernél is több fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ce5926-1078-4cda-988c-50d93405ab7f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Európában is bemutatkozik a független könyvesboltok internetes hálózata, a Bookshop.org, amely a világ egyik legnagyobb kereskedőjével, az Amazonnal venné fel a versenyt. ","shortLead":"Európában is bemutatkozik a független könyvesboltok internetes hálózata, a Bookshop.org, amely a világ egyik legnagyobb...","id":"202046_amazonkonkurencia_uj_fejezetet_nyitnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ce5926-1078-4cda-988c-50d93405ab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9791bf-58b8-4b21-ab73-f2e4880830e6","keywords":null,"link":"/360/202046_amazonkonkurencia_uj_fejezetet_nyitnak","timestamp":"2020. november. 17. 12:00","title":"Európában is megnyitott a kis könyvesboltok megmentője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be0e4e9-682e-4076-8742-ecf736944ecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tábori fénykép című dalhoz készült klipben feltűnik Hitler, Lenin, Rákosi és Putyin is.\r

\r

","shortLead":"A Tábori fénykép című dalhoz készült klipben feltűnik Hitler, Lenin, Rákosi és Putyin is.\r

\r

","id":"20201116_Felejtsuk_el_vagy_adjuk_tovabb_a_felelmet_gerjeszto_idok_szavat__uj_klippel_jelentkezett_Brody_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4be0e4e9-682e-4076-8742-ecf736944ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dff890a-9b1e-4265-a412-7d58eb113068","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Felejtsuk_el_vagy_adjuk_tovabb_a_felelmet_gerjeszto_idok_szavat__uj_klippel_jelentkezett_Brody_Janos","timestamp":"2020. november. 16. 16:48","title":"„Felejtsük el vagy adjuk tovább a félelmet gerjesztő idők szavát?” – új klippel jelentkezett Bródy János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampányhoz egy plakát is tartozik. A jogvédők felhívásában a korrupt rendszerek elleni fellépéshez kérnek támogatást.","shortLead":"A kampányhoz egy plakát is tartozik. A jogvédők felhívásában a korrupt rendszerek elleni fellépéshez kérnek támogatást.","id":"20201116_orban_viktor_jogvedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a908cbfd-5801-4b8d-a59e-b30672bda039","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_orban_viktor_jogvedok","timestamp":"2020. november. 16. 06:15","title":"Digitálisan megöregített Orbán Viktorral kampányolnak svéd jogvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Székesfehérvár polgármestere szerint Parragh László javaslatai teljesen ellehetetlenítenék a településeket. A fideszes politikus üzent is az iparkamara elnökének: Ne tetézd!","shortLead":"Székesfehérvár polgármestere szerint Parragh László javaslatai teljesen ellehetetlenítenék a településeket. A fideszes...","id":"20201117_cserpalkovics_parragh_iparuzesi_ado_szekesfehervar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cf550b-182e-48bd-83ff-01649d4c0b3e","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_cserpalkovics_parragh_iparuzesi_ado_szekesfehervar","timestamp":"2020. november. 17. 15:05","title":"Cser-Palkovics üzent Parraghnak: Ne tetézd, ne tetézd! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f09f96-bdde-416e-8584-f17e76ae2dce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyugalmazott váci püspök véleményt mondott az egyház pedofilbotrányairól és az Orbán-kormány egyre konzervatívabb családfelfogásáról is.","shortLead":"A nyugalmazott váci püspök véleményt mondott az egyház pedofilbotrányairól és az Orbán-kormány egyre konzervatívabb...","id":"20201116_Beer_Miklos_vallasszabadsag_abortusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96f09f96-bdde-416e-8584-f17e76ae2dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a34f09-5919-480d-8bc1-c9ab6bc132e4","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Beer_Miklos_vallasszabadsag_abortusz","timestamp":"2020. november. 16. 15:27","title":"Beer Miklós: A vallásszabadság eszméje megköveteli az egyház és az állam szétválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]