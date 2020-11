Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt azt szeretné, hogy ne csak az ünnepi időszakban vezessenek be moratóriumot a közműcégek.","shortLead":"A párt azt szeretné, hogy ne csak az ünnepi időszakban vezessenek be moratóriumot a közműcégek.","id":"20201116_NKM_energiaszolgaltato_kikapcsolas_moratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740fc561-1c5d-4f78-b63a-26dac8b4239c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_NKM_energiaszolgaltato_kikapcsolas_moratorium","timestamp":"2020. november. 16. 16:19","title":"Határozati javaslatot nyújtott be a DK, hogy az energiaszolgáltatók függesszék fel a kikapcsolásokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48cb6d5-9c5c-437b-aa2c-23fb30d00370","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 60 ezer forintnyi összegért már hozzáférés szerezhető ahhoz a több tízezer kamera által végzett megfigyeléses rendszerhez, amit Moszkvában kapcsoltak be a rendvédelmi szervek. Az ügy több okból is aggasztó.","shortLead":"Nagyjából 60 ezer forintnyi összegért már hozzáférés szerezhető ahhoz a több tízezer kamera által végzett megfigyeléses...","id":"20201117_arcfelismeres_szoftver_rendszer_moszkva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c48cb6d5-9c5c-437b-aa2c-23fb30d00370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c336f9ed-db89-4417-bb90-f95ce768f23c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_arcfelismeres_szoftver_rendszer_moszkva","timestamp":"2020. november. 17. 08:33","title":"Fillérekből kicselezhető Putyinék moszkvai arcfelismerő rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be0e4e9-682e-4076-8742-ecf736944ecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tábori fénykép című dalhoz készült klipben feltűnik Hitler, Lenin, Rákosi és Putyin is.\r

\r

","shortLead":"A Tábori fénykép című dalhoz készült klipben feltűnik Hitler, Lenin, Rákosi és Putyin is.\r

\r

","id":"20201116_Felejtsuk_el_vagy_adjuk_tovabb_a_felelmet_gerjeszto_idok_szavat__uj_klippel_jelentkezett_Brody_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4be0e4e9-682e-4076-8742-ecf736944ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dff890a-9b1e-4265-a412-7d58eb113068","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Felejtsuk_el_vagy_adjuk_tovabb_a_felelmet_gerjeszto_idok_szavat__uj_klippel_jelentkezett_Brody_Janos","timestamp":"2020. november. 16. 16:48","title":"„Felejtsük el vagy adjuk tovább a félelmet gerjesztő idők szavát?” – új klippel jelentkezett Bródy János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi Fidesz szerint jövőre kátyúsak maradnak az utak, és hagyják tönkremenni a víziközmű-hálózatot.","shortLead":"A fővárosi Fidesz szerint jövőre kátyúsak maradnak az utak, és hagyják tönkremenni a víziközmű-hálózatot.","id":"20201116_fidesz_megszoritas_karacsony_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc9e0d8-bde8-45b5-8850-18d239fe3dfd","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_fidesz_megszoritas_karacsony_gergely","timestamp":"2020. november. 16. 15:15","title":"Fidesz: Megszorításokra készül Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d644a2e-a598-45b8-acf1-f7a2ddafd5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan olcsó és könnyen előállítható fehér festéket fejlesztettek ki amerikai kutatók, amely még tűző napon is képes hűteni az alatta lévő felületet.","shortLead":"Olyan olcsó és könnyen előállítható fehér festéket fejlesztettek ki amerikai kutatók, amely még tűző napon is képes...","id":"20201117_purdue_egyetem_huto_feher_festek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d644a2e-a598-45b8-acf1-f7a2ddafd5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee2a72f-618b-475d-8530-9f75cb087ab3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_purdue_egyetem_huto_feher_festek","timestamp":"2020. november. 17. 08:03","title":"Feltalálták a szuperfehér festéket, amit ezzel festenek be, az tűző napon is hűvösebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d529c6a0-1209-48fd-b894-06387cabeafe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Paolo a hős, Coelho a király, a hűtőmágnes szószamuráj” – énekli Bella Levente.



","shortLead":"„Paolo a hős, Coelho a király, a hűtőmágnes szószamuráj” – énekli Bella Levente.



","id":"20201116_Vegre_megenekeltek_Paolo_Coelho_bolcsessegeit__itt_az_uj_Audioshakeklip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d529c6a0-1209-48fd-b894-06387cabeafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85adabc1-c715-495b-abe3-087dfaad1b5a","keywords":null,"link":"/kultura/20201116_Vegre_megenekeltek_Paolo_Coelho_bolcsessegeit__itt_az_uj_Audioshakeklip","timestamp":"2020. november. 16. 11:27","title":"Végre megénekelték Paolo Coelho bölcsességeit – itt az új Audioshake-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Föld egészét tekintve is a legmelegebbek közé tartozott az elmúlt hónap.\r

","shortLead":"A Föld egészét tekintve is a legmelegebbek közé tartozott az elmúlt hónap.\r

","id":"20201116_idojaras_homerseklet_legmelegebb_oktober","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96442367-30f7-4015-9c1c-934999baf683","keywords":null,"link":"/zhvg/20201116_idojaras_homerseklet_legmelegebb_oktober","timestamp":"2020. november. 16. 20:51","title":"Október még sosem volt ilyen meleg Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e72a80-862c-4303-ac3d-e2cf36ca36f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pozitív képet fest a PC-piac jelenlegi helyzetéről a Canalys piackutató, azonban a fogalmak nem egészen azt fedik le, amit egy átlagfelhasználó gondol.","shortLead":"Pozitív képet fest a PC-piac jelenlegi helyzetéről a Canalys piackutató, azonban a fogalmak nem egészen azt fedik le...","id":"20201116_szamitogep_eladasok_2020q3_pc_gyartok_reszesedese_toplista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e72a80-862c-4303-ac3d-e2cf36ca36f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dbc898-740c-49cf-9bab-f47b4e890cd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_szamitogep_eladasok_2020q3_pc_gyartok_reszesedese_toplista","timestamp":"2020. november. 16. 11:33","title":"Szárnyal a PC-piac: milyen gépeket vesznek most legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]