A Magyar Orvosi Kamara tiltakozása után alapvetően írja át a kormány az orvosok jogállásáról szóló törvényt annak végrehajtási rendeletével. A rendelet egyelőre nem nyilvános, annak tervezetét szerezte meg a Medicalonline.

A két legfontosabb változás, hogy 2023-ig nem kell engedélyt kérni a másodálláshoz, ami jelentős átalakításhoz vezetett volna, illetve egy évben legfeljebb 100 napra lehet átvezényelni egy orvost másik intézménybe. Utóbbi vélhetően a veszélyhelyzeten kívüli időszakra vonatkozik, Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis korábban azt mondta, veszélyhelyzet alatt nem tudják az egyéni szempontokat mérlegelni. Normál menetben viszont nem lehet kirendelni a várandós, nagycsaládos, gyerekét egyedül nevelő vagy hozzátartozóját tartósan ápoló orvost.

A béreket nem csak a bértáblával rendezik, a pluszmunkáért is járhat majd extra juttatás. Az önként vállalt túlmunkáért (készenlét esetén is) megkapja a normál órabérét, ügyeletben annak a fele jár. A helyettesítésre is kaphat plusz pénzt, kirendelés esetén pedig alapból az óradíja 150 százalékát kapja.

Nem kell engedélyt kérni a másodálláshoz, legalábbis 2023. január 1-jéig, és 2022. december 31-éig nem szűnnek meg a közreműködői szerződések – legalábbis azok, amelyek idén december végéig megköttettek.

A Magyar Orvosi Kamara korábbi felmérése szerint az orvosok jelentős része az eredeti feltételekkel nem írta volna alá az egészségügyi jogviszonyról szóló szerződést, ezért hátrálhatott meg a kormány. Megkérdeztük a MOK-ot, hogy a Medicalonline pontosan idézi-e a rendelettervezetet, illetve velük egyeztettek-e már, mire annyit írtak,

az újságcikkek tartalmának minősítése nem köztestületünk feladata.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sem válaszolt még megkeresésünkre. A törvény szerdán lép életbe, az alapján a végrehajtási rendeletnek hamarosan meg kell jelennie.