[{"available":true,"c_guid":"fedd71c8-4520-411d-b654-ca9657cc2869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két elhunytnak nem volt ismert betegsége a hivatalos tájékoztatás szerint.","shortLead":"Két elhunytnak nem volt ismert betegsége a hivatalos tájékoztatás szerint.","id":"20201117_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fedd71c8-4520-411d-b654-ca9657cc2869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eafca9e-c721-4c35-adec-828cc721042d","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 17. 12:11","title":"Újabb huszonéves áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Először indított a NASA magáncéggel együttműködve űrexpedíciót, a SpaceX űrhajója 27 óra repülés után érkezett meg a Nemzetközi Űrállomásra.","shortLead":"Először indított a NASA magáncéggel együttműködve űrexpedíciót, a SpaceX űrhajója 27 óra repülés után érkezett meg...","id":"20201117_Nemzetkozi_Urallomas_SpaceX_urhajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11369e78-3fab-49e5-b0f9-f21b4993155f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_Nemzetkozi_Urallomas_SpaceX_urhajo","timestamp":"2020. november. 17. 06:01","title":"Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két könyvre szóló szerződést kötött Quentin Tarantino filmrendező a Harper kiadóval. 