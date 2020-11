Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8f54b61-f184-4b0f-81ef-1b2df0e9f429","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony legújabb konzolját csütörtöktől lehet megvásárolni az európai régióban, de többen valószínűleg így is lemaradnak róla. A szívfájdalmukat egy ingyenes játék igyekszik enyhíteni.","shortLead":"A Sony legújabb konzolját csütörtöktől lehet megvásárolni az európai régióban, de többen valószínűleg így is lemaradnak...","id":"20201116_sony_playstation_5_ps5_megjelenes_szimulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8f54b61-f184-4b0f-81ef-1b2df0e9f429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5beffe-4694-42aa-9fc6-b477f7170443","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_sony_playstation_5_ps5_megjelenes_szimulator","timestamp":"2020. november. 16. 13:03","title":"Csináltak egy ingyenes játékot azoknak, akik lemaradtak a PlayStation 5-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év eleje óta teszteli a Twitter a Fleets nevű funkcióját, ami lehetővé teszi, hogy egy megosztott bejegyzés 24 óra után automatikusan törlődjön. Most mindenki számára elérhetővé tették az újdonságot.","shortLead":"Az év eleje óta teszteli a Twitter a Fleets nevű funkcióját, ami lehetővé teszi, hogy egy megosztott bejegyzés 24 óra...","id":"20201117_twitter_fleets_twitter_bejegyzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbeb9b3-528b-4baa-9afb-cbcf54b72d3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_twitter_fleets_twitter_bejegyzes","timestamp":"2020. november. 17. 20:03","title":"A Twitter is lemásolta a Snapchat funkcióját, jönnek az önmegsemmisítő bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Először indított a NASA magáncéggel együttműködve űrexpedíciót, a SpaceX űrhajója 27 óra repülés után érkezett meg a Nemzetközi Űrállomásra.","shortLead":"Először indított a NASA magáncéggel együttműködve űrexpedíciót, a SpaceX űrhajója 27 óra repülés után érkezett meg...","id":"20201117_Nemzetkozi_Urallomas_SpaceX_urhajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11369e78-3fab-49e5-b0f9-f21b4993155f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_Nemzetkozi_Urallomas_SpaceX_urhajo","timestamp":"2020. november. 17. 06:01","title":"Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e72a80-862c-4303-ac3d-e2cf36ca36f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pozitív képet fest a PC-piac jelenlegi helyzetéről a Canalys piackutató, azonban a fogalmak nem egészen azt fedik le, amit egy átlagfelhasználó gondol.","shortLead":"Pozitív képet fest a PC-piac jelenlegi helyzetéről a Canalys piackutató, azonban a fogalmak nem egészen azt fedik le...","id":"20201116_szamitogep_eladasok_2020q3_pc_gyartok_reszesedese_toplista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e72a80-862c-4303-ac3d-e2cf36ca36f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dbc898-740c-49cf-9bab-f47b4e890cd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_szamitogep_eladasok_2020q3_pc_gyartok_reszesedese_toplista","timestamp":"2020. november. 16. 11:33","title":"Szárnyal a PC-piac: milyen gépeket vesznek most legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40706603-c4f6-4dfe-a6e9-075691ea061f","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az önkéntesség nem elég, innentől kezdve kötelezik a medikusokat arra, hogy végezzenek koronavírusteszteket. Több diákkal beszéltünk, azt mondják, a lelkesedés megvan, ám sok kérdésre nem kaptak választ, és aggódnak a vizsgaidőszak miatt is.","shortLead":"Az önkéntesség nem elég, innentől kezdve kötelezik a medikusokat arra, hogy végezzenek koronavírusteszteket. Több...","id":"20201118_medikusok_teszteles_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40706603-c4f6-4dfe-a6e9-075691ea061f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd12d86-479a-4561-92d4-984c05b3ea7d","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_medikusok_teszteles_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 06:30","title":"Teljesítőképességük határán vannak még a tesztelésbe bevont medikusok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két hétig tartott csak ki a jobb devizapiaci hangulat.","shortLead":"Két hétig tartott csak ki a jobb devizapiaci hangulat.","id":"20201117_forint_arfolyam_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fd8d79-44e2-4183-8170-4e73a4ba8a6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2020. november. 17. 10:11","title":"Újra gyengül a forint, visszatért a 361-es szintre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9818418b-cb31-4db8-83f3-7c69b4b305c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata górcső alá vette, hogy miként is tudta beleszuszakolni az Apple az iPhone 12 specifikációját az iPhone 12 minibe. Emellett pontozták a készülék javíthatóságát is.","shortLead":"Az iFixit csapata górcső alá vette, hogy miként is tudta beleszuszakolni az Apple az iPhone 12 specifikációját...","id":"20201117_apple_iphone_12_mini_teardown_ifixit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9818418b-cb31-4db8-83f3-7c69b4b305c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b1fcca-7130-4732-9a31-ef5e925a97af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_apple_iphone_12_mini_teardown_ifixit","timestamp":"2020. november. 17. 10:03","title":"Szétszedték az iPhone 12 minit: hogy lett ilyen kicsi egy csúcstelefon? – íme az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d88503-a8cd-47fc-a0e8-eb6addf33f84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem ez a legerősebb és nem ez a leggyorsabb Porsche, azonban vezetési élmény tekintetében nincs sok riválisa. ","shortLead":"Nem ez a legerősebb és nem ez a leggyorsabb Porsche, azonban vezetési élmény tekintetében nincs sok riválisa. ","id":"20201116_fogyokuran_esett_at_a_porsche_egyik_legizgalmasabb_modellje_718_cayman_clubsport_manthey_racing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38d88503-a8cd-47fc-a0e8-eb6addf33f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b7e2d4-1d7e-4ccb-8b4d-eb8324d866b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_fogyokuran_esett_at_a_porsche_egyik_legizgalmasabb_modellje_718_cayman_clubsport_manthey_racing","timestamp":"2020. november. 16. 11:21","title":"Fogyókúrán esett át a Porsche egyik legizgalmasabb modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]