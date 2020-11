Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e30292b-fd09-4020-b8e1-5f1df6489416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A halálukról igazolást kiállító állatorvos állítja: amikor ő látta az állatokat, még nem voltak megcsonkítva. ","shortLead":"A halálukról igazolást kiállító állatorvos állítja: amikor ő látta az állatokat, még nem voltak megcsonkítva. ","id":"20201117_elefant_agyar_allatkinzas_gyanuja_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e30292b-fd09-4020-b8e1-5f1df6489416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c470fc-cfe1-4d36-a195-2c43bc4587fc","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_elefant_agyar_allatkinzas_gyanuja_nyomozas","timestamp":"2020. november. 17. 08:36","title":"Eltávolították a szadai elefántok agyarát, mielőtt eltemették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd793b1c-4c45-445d-b0fd-6bc4e0ff5e4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak higiéniai okokból, de a folyamatosan mobilozók miatt is jó lehet a hagyományos rendszer átalakítása.","shortLead":"Nem csak higiéniai okokból, de a folyamatosan mobilozók miatt is jó lehet a hagyományos rendszer átalakítása.","id":"20201117_Labbal_kene_megnyomni_a_gyalogatkeloknel_a_gombot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd793b1c-4c45-445d-b0fd-6bc4e0ff5e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea1f9cc-c715-448a-bb95-9a994248b0cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_Labbal_kene_megnyomni_a_gyalogatkeloknel_a_gombot","timestamp":"2020. november. 17. 11:29","title":"Lábbal kéne megnyomni a gyalogátkelőknél a gombot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Magánvádas ügyekben döntött az Országgyűlés mentelmi bizottsága. ","shortLead":"Magánvádas ügyekben döntött az Országgyűlés mentelmi bizottsága. ","id":"20201116_Simonka_Gyorgy_mentelmi_jog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e987384-3d45-417c-be9d-b645cba26148","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Simonka_Gyorgy_mentelmi_jog","timestamp":"2020. november. 16. 17:10","title":"Most nem függesztették fel Simonka György mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b8ecd8-dd1c-4b8a-8eef-6c98951736ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft három partnerével közösen már javában dolgozik az új, Pluton névre keresztelt chipen, ami az Apple által kifejlesztett T2-es biztonsági egységéhez hasonló funkciót tölt majd be a számítógépekben.","shortLead":"A Microsoft három partnerével közösen már javában dolgozik az új, Pluton névre keresztelt chipen, ami az Apple által...","id":"20201117_microsoft_biztonsagi_chip_pluton_amd_intel_qualcomm_kiberbiztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20b8ecd8-dd1c-4b8a-8eef-6c98951736ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de618b91-2d3f-4256-ad67-b6ac801ba2d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_microsoft_biztonsagi_chip_pluton_amd_intel_qualcomm_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. november. 17. 17:03","title":"Saját biztonsági chipet fejleszt a Microsoft, jön a Pluton processzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4fffc4-047a-42f6-b0ed-d611845590ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sétáló nőre egy vasúti átjárónál támadt a férfi. A rendőrség keresi.","shortLead":"A sétáló nőre egy vasúti átjárónál támadt a férfi. A rendőrség keresi.","id":"20201117_rablas_kes_pecs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f4fffc4-047a-42f6-b0ed-d611845590ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7a4f09-9207-48cc-a341-2f1129b1ce2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_rablas_kes_pecs","timestamp":"2020. november. 17. 15:50","title":"Keresik azt a 21 éves férfit, aki késsel rabolt ki egy nőt fényes nappal Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5099908c-d5f9-4623-b3cb-36a46cbb4f43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb Ford F-150-ben olyan első ülések lesznek, amelyek szinte tökéletes ággyá alakíthatók.","shortLead":"A legújabb Ford F-150-ben olyan első ülések lesznek, amelyek szinte tökéletes ággyá alakíthatók.","id":"20201117_Ramegy_a_kocsiban_alvasra_Amerika_legnepszerubb_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5099908c-d5f9-4623-b3cb-36a46cbb4f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d2fd01-70f9-4454-8405-74f41c43dc7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_Ramegy_a_kocsiban_alvasra_Amerika_legnepszerubb_autoja","timestamp":"2020. november. 17. 10:20","title":"Aludni biztos, hogy jó lesz Amerika legnépszerűbb autójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea961908-8f57-471e-8d4e-4c5eeb0d1978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Moderna nevű cég ugyanazokra a kutatásokra építve fejlesztette ki a koronavírus elleni vakcináját, mint a Pfizer. A kutatásokat kollégájával közösen a magyar tudós, Karikó Katalin végezte el még a 2000-es években.","shortLead":"Az amerikai Moderna nevű cég ugyanazokra a kutatásokra építve fejlesztette ki a koronavírus elleni vakcináját, mint...","id":"20201117_moderna_koronavirus_vakcina_vedololtas_kariko_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea961908-8f57-471e-8d4e-4c5eeb0d1978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b858354-ec89-4995-8e0c-d7c72d0ff705","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_moderna_koronavirus_vakcina_vedololtas_kariko_katalin","timestamp":"2020. november. 17. 15:03","title":"A Moderna vakcinafejlesztése is a magyar Karikó Katalinék kutatásaira épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem alkalmas a halolaj a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésére két új kutatás szerint.","shortLead":"Nem alkalmas a halolaj a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésére két új kutatás szerint.","id":"20201118_halolajkapszula_omega3_sziv_es_errendszeri_megbetegedesek_megelozese_gyomor_belrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2678f830-a846-4b0f-8f02-93ae1f8b18d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_halolajkapszula_omega3_sziv_es_errendszeri_megbetegedesek_megelozese_gyomor_belrendszer","timestamp":"2020. november. 18. 07:33","title":"Szed halolajkapszulát? Az egy dolog, hogy úgy tűnik, nem hatásos, de még árthat is vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]