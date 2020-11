Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss amerikai kutatás arra volt kíváncsi, az immunrendszer felelős sejtjei milyen arányban voltak jelen a gyógyultak szervezetében. A The New York Times által megkérdezett virológusok szerint valójában az immunsejtek az érdekesek, nem csak az eddig vizsgált antitestek.","shortLead":"Egy friss amerikai kutatás arra volt kíváncsi, az immunrendszer felelős sejtjei milyen arányban voltak jelen...","id":"20201118_koronavirus_fertozes_immunitas_vizsgalata_immunvalasz_antitest_immunsejt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819a6af2-9465-4b34-86d7-3690c6da27fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_koronavirus_fertozes_immunitas_vizsgalata_immunvalasz_antitest_immunsejt","timestamp":"2020. november. 18. 12:15","title":"Évekkel a koronavírus-fertőzés után is lenyomhatja az újabb betegséget az immunrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a23aa2-8dea-4e0e-bb25-d5bc52ef25a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elképesztő gyorsulás záloga három erős villanymotor és az összkerék-hajtás.","shortLead":"Az elképesztő gyorsulás záloga három erős villanymotor és az összkerék-hajtás.","id":"20201119_18_masodperc_alatt_0rol_100ra_uj_elektromos_hiperauto_erkezett_elation_freedom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a23aa2-8dea-4e0e-bb25-d5bc52ef25a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb28827-8a47-4e85-b65c-a67e36a5c475","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_18_masodperc_alatt_0rol_100ra_uj_elektromos_hiperauto_erkezett_elation_freedom","timestamp":"2020. november. 19. 10:55","title":"1,8 másodperc alatt 0-ról 100-ra: új elektromos hiperautó érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d265bb46-9512-4510-ac27-0a6d70659b9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Auchan visszatéríti a termék teljes vételárát.","shortLead":"Az Auchan visszatéríti a termék teljes vételárát.","id":"20201119_liszteria_bakterim_auchan_tuti_tipp_bacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d265bb46-9512-4510-ac27-0a6d70659b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec05da6-7833-4890-b0a3-51a3e13e2cae","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_liszteria_bakterim_auchan_tuti_tipp_bacon","timestamp":"2020. november. 19. 15:34","title":"Lisztériát találtak az Auchan szalonnájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Drasztikusan romló tanulói teljesítmények, növekvő lemorzsolódás, a minőségi oktatáshoz való egyenlőtlen hozzáférés, aggasztó tanárhiány, növekvő szegregáció – egy új uniós jelentés szerint a legtöbb területen rossz irányba megy a magyar oktatás. Vannak azért jó hírek is: a kisgyerekek óvodai nevelésben például Magyarország az első, de jók vagyunk a frissen végzettek foglalkoztatási arányában is. ","shortLead":"Drasztikusan romló tanulói teljesítmények, növekvő lemorzsolódás, a minőségi oktatáshoz való egyenlőtlen hozzáférés...","id":"20201118_europai_bizottsag_magyar_oktatas_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a9ccd9-edd4-4f19-a134-608c183b5210","keywords":null,"link":"/elet/20201118_europai_bizottsag_magyar_oktatas_jelentes","timestamp":"2020. november. 18. 12:55","title":"Kiábrándító jelentés jött a magyar oktatásról, de azért van, amiben jók vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14b9ca7-bf68-47a8-abd0-3b31eda0b278","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy olasz biológus szerint a vonóhálós halászat olyan pusztítást végez, mintha bombával halásznának. ","shortLead":"Egy olasz biológus szerint a vonóhálós halászat olyan pusztítást végez, mintha bombával halásznának. ","id":"20201119_Viz_alatti_marvanyszobrokkal_szurnak_ki_a_vonohalos_halaszokkal_a_toszkan_partoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f14b9ca7-bf68-47a8-abd0-3b31eda0b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228fbc83-0e9f-4c97-994f-81ada2dd594b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201119_Viz_alatti_marvanyszobrokkal_szurnak_ki_a_vonohalos_halaszokkal_a_toszkan_partoknal","timestamp":"2020. november. 19. 17:31","title":"Víz alatti márványszobrokkal akadályozzák a vonóhálós halászokat a toszkán partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee32ed2-839a-464d-8075-d7b34043c227","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkapta a koronavírust az énekes.","shortLead":"Elkapta a koronavírust az énekes.","id":"20201118_balazs_feco_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee32ed2-839a-464d-8075-d7b34043c227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd49c795-52d2-412c-bbd6-f9f1c7ae0395","keywords":null,"link":"/elet/20201118_balazs_feco_korhaz","timestamp":"2020. november. 18. 18:30","title":"Balázs Fecó válságos állapotban került kórházba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbb7f18-80f0-4abb-9b9b-23a48225ffde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Omega együttes 1962-ben alakult, és számos tekintetben úttörő volt a magyar rocktörténetben. Benkő László halálával minden bizonnyal a zenekar is megszűnik közel 60 év után. Fotókkal és videofelvételekkel emlékezünk a zenészre.



","shortLead":"Az Omega együttes 1962-ben alakult, és számos tekintetben úttörő volt a magyar rocktörténetben. Benkő László halálával...","id":"20201118_Benko_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bbb7f18-80f0-4abb-9b9b-23a48225ffde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d350088f-7c36-4e9a-a016-636c8e3a55a5","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Benko_Laszlo","timestamp":"2020. november. 18. 11:13","title":"„Szállj, csak szállj tovább!” – Benkő Lászlóra emlékezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd37f13e-9dec-4d91-95bd-64f2102e6c22","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Odamondás minket nem motivál, de az nem volt kérdés, hogy elhallgatni sem fogunk – mondja Munk Veronika, a Telex főszerkesztője, akit az új portál első hónapjairól, a szerkesztőség vezetésének kihívásairól és a háztartásában talált munkatársáról kérdeztünk. Portréinterjú.","shortLead":"Odamondás minket nem motivál, de az nem volt kérdés, hogy elhallgatni sem fogunk – mondja Munk Veronika, a Telex...","id":"20201118_Munk_Veronika_A_Telex_foszerkesztoje_en_vagyok_es_en_leszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd37f13e-9dec-4d91-95bd-64f2102e6c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088d532b-3bf7-4a26-a197-000d613d7308","keywords":null,"link":"/360/20201118_Munk_Veronika_A_Telex_foszerkesztoje_en_vagyok_es_en_leszek","timestamp":"2020. november. 19. 13:00","title":"Munk Veronika: A Telex főszerkesztője én vagyok, és én leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]