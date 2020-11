Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2492c573-3bd4-4a9d-9311-da45f3bf4e37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger után az Instagramban is feltűnik a Watch Together névre keresztelt funkció, ami lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy videotelefonálás közben közösen nézzék a kiválasztott videós tartalmat.","shortLead":"A Facebook Messenger után az Instagramban is feltűnik a Watch Together névre keresztelt funkció, ami lehetővé teszi...","id":"20201119_facebook_messenger_instagram_watch_together","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2492c573-3bd4-4a9d-9311-da45f3bf4e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180f347f-324e-4a7d-957b-db2db97f123e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_facebook_messenger_instagram_watch_together","timestamp":"2020. november. 19. 14:09","title":"Az Instagram is megkapja a Messenger közös videónézős funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afdd10a9-42fc-425f-b80b-d487a01ac7f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A boxermotoros kompakt sportkocsi, a BRZ komoly vezetési élménnyel kecsegtet, és nem is kerül túl sokba.","shortLead":"A boxermotoros kompakt sportkocsi, a BRZ komoly vezetési élménnyel kecsegtet, és nem is kerül túl sokba.","id":"20201119_hosszu_ido_utan_ismet_jott_egy_izgalmas_subaru_itt_az_uj_brz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afdd10a9-42fc-425f-b80b-d487a01ac7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7202273-2bc1-4a67-9a13-7eed083b62cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_hosszu_ido_utan_ismet_jott_egy_izgalmas_subaru_itt_az_uj_brz","timestamp":"2020. november. 19. 11:21","title":"Hosszú idő után ismét érkezett egy izgalmas Subaru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392e6676-9583-4f64-9411-53eb7837b286","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy bagoly bukkant fel a fenyőfa ágai között. Majdnem 300 kilométert utazott.","shortLead":"Egy bagoly bukkant fel a fenyőfa ágai között. Majdnem 300 kilométert utazott.","id":"20201119_New_York_leghiresebb_karacsonyfajat_keszultek_felallitani_amikor_jott_a_meglepetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=392e6676-9583-4f64-9411-53eb7837b286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb53cc76-64f0-4e8e-8315-0a4417cf157c","keywords":null,"link":"/elet/20201119_New_York_leghiresebb_karacsonyfajat_keszultek_felallitani_amikor_jott_a_meglepetes","timestamp":"2020. november. 19. 09:34","title":"New York leghíresebb karácsonyfáját készültek felállítani, amikor jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b760f59-1988-435c-9064-1915e396e9c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon felháborította korábbi szerzőtársa Szörényi Leventét, ezúttal a színművészetisek melletti kiállása miatt. A zenész az SZFE-ügyet a taxisblokádhoz hasonlítja.","shortLead":"Nagyon felháborította korábbi szerzőtársa Szörényi Leventét, ezúttal a színművészetisek melletti kiállása miatt...","id":"20201119_Szorenyi_Brodyrol_Szegyent_hozott_magara_es_kozos_eletmuvuk_jo_reszere_beleertve_az_Istvan_a_kiralyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b760f59-1988-435c-9064-1915e396e9c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbd6c77-a2d9-402f-be08-8dc25cc862c3","keywords":null,"link":"/kultura/20201119_Szorenyi_Brodyrol_Szegyent_hozott_magara_es_kozos_eletmuvuk_jo_reszere_beleertve_az_Istvan_a_kiralyt","timestamp":"2020. november. 19. 09:35","title":"Szörényi Bródyról: „Szégyent hozott magára és közös életművünk jó részére, beleértve az István, a királyt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39921cd3-f3ec-4215-a804-4e6cee85fd94","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint tíz autó katalizátorát vágták ki egyetlen hónap alatt a fiatalok. ","shortLead":"Több mint tíz autó katalizátorát vágták ki egyetlen hónap alatt a fiatalok. ","id":"20201119_katalizator_tolvajokat_fogtak_a_kijarasi_korlatozas_betartatasa_kozben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39921cd3-f3ec-4215-a804-4e6cee85fd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2331adfd-a359-450a-bae4-8fa416747b09","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_katalizator_tolvajokat_fogtak_a_kijarasi_korlatozas_betartatasa_kozben","timestamp":"2020. november. 19. 08:32","title":"Lopták a katalizátorokat Dunaújvárosban, a kijárási korlátozások miatt bukhattak le a tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármennyire jók is az iPhone-ok, a fényképezési képességben jó néhány csúcsmobil felülmúlja őket. Az Apple az iPhone Próval próbál javítani ezen a területen, és úgy tűnik, sikeresen.","shortLead":"Bármennyire jók is az iPhone-ok, a fényképezési képességben jó néhány csúcsmobil felülmúlja őket. Az Apple az iPhone...","id":"20201118_apple_iphone_12_pro_kameraja_fotozasi_videozasi_kepessegek_tesztelese_dxomark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f98d77-2539-40c7-bf9a-3dccb8907404","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_apple_iphone_12_pro_kameraja_fotozasi_videozasi_kepessegek_tesztelese_dxomark","timestamp":"2020. november. 18. 11:03","title":"Milyen jól fényképez az iPhone 12 Pro? Íme a független tesztlabor véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalkozók a saját telefonjukon tudják fogadni a kártyás fizetéseket.","shortLead":"A vállalkozók a saját telefonjukon tudják fogadni a kártyás fizetéseket.","id":"20201118_terminal_bankkartya_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c269c72c-b500-47b7-8802-fc5eed7b9fa4","keywords":null,"link":"/kkv/20201118_terminal_bankkartya_fizetes","timestamp":"2020. november. 18. 17:08","title":"Terminál nélkül fogadhatnak kártyás fizetést a magyar kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat helyen változott a kezdőcsapat a magyar–szerb meccshez képest.","shortLead":"Hat helyen változott a kezdőcsapat a magyar–szerb meccshez képest.","id":"20201118_Kezdocsapat_Marco_Rossi_magyar_torok_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefa43ee-bdb1-41e3-9665-85710e58eeea","keywords":null,"link":"/sport/20201118_Kezdocsapat_Marco_Rossi_magyar_torok_valogatott","timestamp":"2020. november. 18. 19:29","title":"Kezdőcsapatot hirdetett Marco Rossi a törökök elleni meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]