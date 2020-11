Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állat az egyik útszakasz felújítása során került a friss aszfaltréteg alá.","shortLead":"Az állat az egyik útszakasz felújítása során került a friss aszfaltréteg alá.","id":"20201123_felig_leaszfaltoztak_egy_macskat_bacskiskun_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b811280-184d-41e5-a75f-c1585e714f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_felig_leaszfaltoztak_egy_macskat_bacskiskun_megyeben","timestamp":"2020. november. 23. 07:59","title":"Félig leaszfaltoztak egy macskát Bács-Kiskun megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3310d9-fbd8-4044-8f1c-430610a3d79e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felnőtteknél csökkentik a szívmegállás kockázatát az egészséges alvási szokások egy új, nagylétszámú amerikai kutatás szerint.","shortLead":"Felnőtteknél csökkentik a szívmegállás kockázatát az egészséges alvási szokások egy új, nagylétszámú amerikai kutatás...","id":"20201122_szivmegallas_kockazata_egeszseges_alvasi_szokasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3310d9-fbd8-4044-8f1c-430610a3d79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb20e45-f420-4852-acbd-9d6c581a28d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_szivmegallas_kockazata_egeszseges_alvasi_szokasok","timestamp":"2020. november. 22. 08:03","title":"42 százalékkal kisebb eséllyel áll meg a szíve annak, aki rendesen alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b025c30c-aac1-4d05-b2ac-22f98e89ace6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparkamara elnöke kiáll az iparűzési adó felfüggesztése mellett, az szerinte más lapra tartozik, az önkormányzatoknak miből lesz pénze. Az önkormányzatok szerinte nem spórolnak.","shortLead":"Az iparkamara elnöke kiáll az iparűzési adó felfüggesztése mellett, az szerinte más lapra tartozik...","id":"20201122_Parragh_Laszlo_Rakerdeztem_miert_kell_negy_helyettes_Karacsony_Gergely_melle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b025c30c-aac1-4d05-b2ac-22f98e89ace6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c403d3e-623d-4a64-8282-7205c5ef02b9","keywords":null,"link":"/kkv/20201122_Parragh_Laszlo_Rakerdeztem_miert_kell_negy_helyettes_Karacsony_Gergely_melle","timestamp":"2020. november. 22. 08:50","title":"Parragh László: Rákérdeztem, miért kell négy helyettes Karácsony Gergely mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dél-pesti Centrumkórház vezetője szerint a populáció azon részét, amely már átesett a koronavírus-fertőzésen, valószínűleg nem kell majd oltani.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórház vezetője szerint a populáció azon részét, amely már átesett a koronavírus-fertőzésen...","id":"20201123_korhazigazgato_fertozott_koronavirus_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f4768a-337f-40a0-8b58-c92e923db66a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_korhazigazgato_fertozott_koronavirus_vakcina_oltas","timestamp":"2020. november. 23. 12:03","title":"Egy magyar kórházigazgató szerint a koronavírus-fertőzésen átesetteket valószínűleg nem kell beoltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34a927d-4dc6-4968-92ea-d401f6b4b837","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éppen a verandán dolgozott az a férfi, akinek kertjébe nem sokkal később különös összetételű meteorit zuhant. Az alig két kilós darabkáért jelentős összeget kapott.","shortLead":"Éppen a verandán dolgozott az a férfi, akinek kertjébe nem sokkal később különös összetételű meteorit zuhant. Az alig...","id":"20201122_meteor_meteorit_indonezia_szenes_kondrit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d34a927d-4dc6-4968-92ea-d401f6b4b837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76e2bcd-e6c3-4abc-bfae-115955c4d63f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_meteor_meteorit_indonezia_szenes_kondrit","timestamp":"2020. november. 22. 19:03","title":"Ritka meteorit zuhant egy férfi kertjébe, egyből milliomos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86025811-c756-400e-adb0-1531a95566c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár sokan úgy gondolják (és gyakran a reklámok is azt sugallják), hogy a mesterséges édesítővel készült üdítők egészséges alternatívát jelenthetnek, ez koránt sincs így – derül ki egy új vizsgálatból. ","shortLead":"Bár sokan úgy gondolják (és gyakran a reklámok is azt sugallják), hogy a mesterséges édesítővel készült üdítők...","id":"202047_mestersegesen_edesitett_uditok_nem_zero_akockazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86025811-c756-400e-adb0-1531a95566c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dd2a67-675c-48c1-a219-70abd56fbb61","keywords":null,"link":"/360/202047_mestersegesen_edesitett_uditok_nem_zero_akockazat","timestamp":"2020. november. 22. 08:30","title":"Mindig cukormentes kólát kér? Egy 10 évig zajló kutatás szerint azzal is rosszul járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új, nagy léptékű tanulmány szerint az új típusú koronavírus okozta Covid–19 tüneteinek jelentkezésekor, majd az ezt követő öt napban a legvalószínűbb a fertőzés továbbadása.","shortLead":"Egy új, nagy léptékű tanulmány szerint az új típusú koronavírus okozta Covid–19 tüneteinek jelentkezésekor, majd az ezt...","id":"20201123_koronavirus_fertozott_ember_mikor_fertoz_a_covid_hany_nap_tunetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51dd408-4c1f-4ce9-9152-00dd2de861ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_koronavirus_fertozott_ember_mikor_fertoz_a_covid_hany_nap_tunetek","timestamp":"2020. november. 23. 08:33","title":"Kiderült, mikor fertőz legjobban, aki koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960ac104-3f98-44f6-bdc4-70395306032b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredetileg is azért vezette a naplókat, hogy egyszer megjelentesse őket.","shortLead":"Eredetileg is azért vezette a naplókat, hogy egyszer megjelentesse őket.","id":"20201122_alan_rickan_naplok_konyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=960ac104-3f98-44f6-bdc4-70395306032b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d0f8c2-e91f-4f39-a88e-5fb5997ded85","keywords":null,"link":"/elet/20201122_alan_rickan_naplok_konyv","timestamp":"2020. november. 22. 19:17","title":"Könyvben adják ki Alan Rickman naplóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]