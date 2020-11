Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő a terjeszkedésre. ","shortLead":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő...","id":"20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0450a51-eebf-497d-8b96-7e35b0311c8c","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","timestamp":"2020. november. 23. 15:12","title":"A járvány alatt sem állt le Európa meghódításával Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"November 23-án ünnepli nyolcvanötödik születésnapját Törőcsik Mari Kossuth-nagydíjas, kétszeres Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze, a nemzet művésze. ","shortLead":"November 23-án ünnepli nyolcvanötödik születésnapját Törőcsik Mari Kossuth-nagydíjas, kétszeres Kossuth-díjas...","id":"20201123_Torocsik_Mari_85","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563d37c1-811d-4de7-acbc-0cb98a62794b","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_Torocsik_Mari_85","timestamp":"2020. november. 23. 09:55","title":"\"Ami volt, annak így vagy úgy nyoma marad\" – 85 éves Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa065a0-c520-4e07-9d62-f060b492c147","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden nap tesztelik azokat az egyetemistákat, akik járványügyi önkéntes munkát vállaltak, de azt nem hozták nyilvánosságra, hogy hány fertőzött volt közöttük.","shortLead":"Minden nap tesztelik azokat az egyetemistákat, akik járványügyi önkéntes munkát vállaltak, de azt nem hozták...","id":"20201123_koronavirus_jarvany_egyetemistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfa065a0-c520-4e07-9d62-f060b492c147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b893e7-b8be-4910-88d2-c3b1863f3006","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_koronavirus_jarvany_egyetemistak","timestamp":"2020. november. 23. 08:18","title":"Naponta 500 egyetemista segíti a koronavírus-tesztelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal december 10-ig vizsgálja a Pfizer 95 százalékos hatékonyságú vakcináját, utána 24 órán belül ki is vinnék az oltási helyszínekre.","shortLead":" Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal december 10-ig vizsgálja a Pfizer 95 százalékos...","id":"20201122_koronavirus_vedooltas_prifzes_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8818c7b5-326d-4133-8f1d-4523668684ac","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_koronavirus_vedooltas_prifzes_usa","timestamp":"2020. november. 22. 18:02","title":"Decemberben már elkezdődhet a koronavírus elleni oltások beadása az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felmelegedés megkönnyíti a hideg miatt eddig nehezen terjedő paraziták terjedési lehetőségét is.","shortLead":"A felmelegedés megkönnyíti a hideg miatt eddig nehezen terjedő paraziták terjedési lehetőségét is.","id":"20201122_klimavaltozas_parazitak_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce6587e-731f-430d-bba8-aacebc225fcb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_klimavaltozas_parazitak_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 16:18","title":"Egyre több olyan betegséget szabadít a világra a klímaváltozás, amit ember is elkaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c39cc2e-9d6c-428b-bf02-a06ab1ea11f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a kormány egyetlen koronavírus elleni vakcina mellett sem lobbizott, nem üzleti vagy politikai érdek dönti el, mit lehet majd itthon beadatni. Az ellenzéki politikusok szinte kivétel nélkül arról beszéltek, lassítani kellene a tempón, az orosz vakcina fejlesztése átláthatatlan.","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a kormány egyetlen koronavírus elleni vakcina mellett sem lobbizott, nem üzleti...","id":"20201123_Vakcina_parlament_szijjarto_tordai_toth_varju_lukacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c39cc2e-9d6c-428b-bf02-a06ab1ea11f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360023be-26a5-4d34-8552-eeb9c25b49a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Vakcina_parlament_szijjarto_tordai_toth_varju_lukacs","timestamp":"2020. november. 23. 14:23","title":"Vakcinákról beszélt Szijjártó a Parlamentben, nem úszta meg a jachtozást sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c517eae-5846-4d11-863a-3a212bbd9654","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Megyeri hídon, illetve Szigetszentmiklós és Halásztelek között is megnőtt a kocsisor.","shortLead":"A Megyeri hídon, illetve Szigetszentmiklós és Halásztelek között is megnőtt a kocsisor.","id":"20201123_Araszol_a_forgalom_Budapest_fele_az_M0son","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c517eae-5846-4d11-863a-3a212bbd9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f4a03c-e9ee-4137-a2c5-9e6c3d5fc824","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Araszol_a_forgalom_Budapest_fele_az_M0son","timestamp":"2020. november. 23. 08:25","title":"Araszol a forgalom az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1e3801-e93a-4ca9-95a8-0fa6edecffe7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem tudtak egyetlen szót megnevezni 2020 legjellemzőbb szavaként az angol nyelv legfontosabb szótáraként emlegetett Oxfordi Angol Szótár összeállítói.\r

","shortLead":"Nem tudtak egyetlen szót megnevezni 2020 legjellemzőbb szavaként az angol nyelv legfontosabb szótáraként emlegetett...","id":"20201123_koronavirus_jarvany_oxford_szotar_ev_szava","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc1e3801-e93a-4ca9-95a8-0fa6edecffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839cead6-aa26-475b-866a-df7696b549f1","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_koronavirus_jarvany_oxford_szotar_ev_szava","timestamp":"2020. november. 23. 21:06","title":"Kifogott az oxfordi szótárkészítőkön az idei év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]